Скільки найбільші українські компанії задонатили на ЗСУ та гуманітарні потреби за час великої війни

Більше 50 приватних компаній та бізнес-груп надали NV Бізнес дані про суми військової і гуманітарної допомоги з моменту повномасштабного російського вторгнення. Вони виділили на ці потреби біля 48 млрд грн.
Найбільше коштів на допомогу ЗСУ та на гуманітарні потреби з моменту повномасштабного російського вторгнення виділила компанія СКМ Ріната Ахметова — сумарно всі бізнеси і фонди бізнесмена задонатили 7,6 млрд грн, свідчать результати опитування NV Бізнес.
На другому місці - бізнес та фонди Віктора Пінчука із 5,77 млрд грн, ця сума озвучена вперше.
У трійці лідерів — Фонд Петра Порошенко, сума допомоги якого перевищила 4 млрд грн.
Суми військової і гуманітарної допомоги. Інфографіка
Інфографіка: NV
В першій п’ятірці також Нова Пошта — 2,75 млрд грн і Kernel — 2,038 млрд грн. Впритул до них наблизився Епіцентр — 2 млрд грн.
NV Бізнес надіслав запити близько 80 найбільшим компаніям України* з 15 галузей із запитанням: скільки коштів вони виділили для ЗСУ і на гуманітарні потреби з моменту повномасштабного російського вторгнення.
Свої відповіді надіслали 52, серед яких Intellias — 84 млн грн, Юрія-Фарм — 83 млн грн, Lifecell — 81 млн, БРСМ — 64 млн грн, Подорожник — 35 млн грн, KLO — 30 млн грн. Частина компаній відмовилась надавати інформацію через високі ризики обстрілів їхніх об'єктів російськими агресорами.
Сумарно, компанії, які відповіли на запити NV Бізнес, виділили на ЗСУ та гуманітарні потреби біля 48 млрд грн.
Нагадаємо, що малі і середні бізнеси продовжують донатити напряму в підрозділи ЗСУ або локальні фонди, сотні тисяч людей через соцмережі збирають на свої картки кошти для воїнів. Усі ці внески відіграють значну роль у загальному процесі допомоги армії, але підрахувати їх неможливо.
*Використані дані рейтингу
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