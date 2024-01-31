Новий Закон про мобілізацію: хто матиме право на відстрочку, а хто його втратить, які зміни торкнуться кожного

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Кабінет міністрів України ввечері 30 січня схвалив та передав до Верховної Ради оновлений законопроєкт щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Про це йдеться в карті законопроекту №10449, який опубліковано на сайті парламенту.

Що передбачає новий законопроєкт про мобілізацію та які зміни пропонує уряд – читайте на Фактах ICTV.

– Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами, — йдеться у повідомленні Міністерства оборони.



Законопроєктом визначається прозорість правил мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.

Строки служби

У Міноборони вказують, що законопроєктом визначатимуть чіткі терміни служби на період воєнного стану. Відповідно до документа, військовослужбовець, який безперервно провів на службі 36 місяців, матиме підстави для звільнення. Процес звільнення таких військовослужбовців буде визначатись строками за рішенням Ставки верховного головнокомандувача.

Особи, які добровільно мобілізуються, матимуть відстрочку протягом двох місяців, що дозволятиме їм розв’язати нагальні особисті питання та підготуватись до мобілізації.

Інвалідність

У законопроєкті також передбачено, що люди з інвалідністю усіх груп будуть звільнені від військової служби.

Що стосується обмежено-придатних осіб, то їм потрібно буде пройти перевірку протягом 9 місяців і потім визначаються або придатними, або непридатними.

Призовний вік

Урядовий законопроєкт щодо мобілізації передбачає зменшення призовного віку з 27 до 25 років.

Відпустка

Законопроєктом передбачено, що під час дії воєнного стану щорічна основна відпустка протягом календарного року може надаватися частинами не менше 15 календарних днів.

Водночас звільнені з полону військові, за умов, якщо вони вирішили продовжити службу, отримають додаткові 90 днів відпустки із збереженням грошового забезпечення.

Підготовка до мобілізації

Усі громадяни проходитимуть перед мобілізацією обовʼязкову військову підготовку (вишкіл) терміном у 2-3 місяці. За ідеєю уряду, особа не може бути одразу відправлена на фронт після мобілізації.

Грошове забезпечення

Законопроєктом передбачено грошове забезпечення мінімумом у 20 тис. гривень без врахування додаткової винагороди.

Додаткова винагорода на період воєнного стану закладається від 30 до 100 тисяч гривень.

Мобілізація жінок

У законопроєкті не передбачені якісь зміни щодо мобілізації жінок, втім за особами жіночої статі залишається відповідне право.

Крім того, запроваджується базова військова служба для громадян чоловічої статі (жіночої статі – за бажанням) віком до 25 років, якщо вони не проходили базову загальновійськову підготовку після припинення чи скасування правового режиму воєнного стану.

Водночас придатні жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають постановці на військовий облік.

Ті особи жіночої статі, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою, можуть стати на облік за бажанням.

Разом з тим, жінки на військовому обліку можуть бути покликані або залучені для оборонних робіт у воєнний час добровільно.

Облік

Уряд також пропонує запровадити облік для усіх та виключити право на відстрочку від призову в державних службах.

Водночас законопроєктом передбачено переїзд в інші міста без дозволу ТЦК, а вже після переїзду буде необхідність стати на облік за новою адресою.

Оновлення даних

Документом пропонується відсутність обов’язкової явки у ТЦК та СП для оновлення даних.

Оновити дані можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або у Центрі надання адмінпослуг (ЦНАП).

Також пропонується утворення електронного кабінету на базі реєстру військовозобов’язаних Оберіг.

Скасування строкової служби

У законопроєкті скасовується строкова служба. Замість неї запроваджується базова військова підготовка (вишкіл).

Відповідно, особа віком 18-24 років зможе самостійно обрати, коли їй проходити військовий вишкіл, який триватиме не більше 5 місяців. За цією особою також зберігатиметься її робоче місце.

Бронювання

Уряд пропонує ввести бронювання для державних службовців, як для усіх інших. Категорії Б та В передбачають 50% від військовозобов’язаних в певному органі.

Водночас голови міських та селищних рад, територіальних громад мають бронь. Військовозобов’язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування — 50% від військовозобов’язаних.

Ухилення від повістки

У випадках, коли громадянин України протягом 10 днів з дня вручення повістки не виконав зазначеного обов’язку або не з’явився до ТЦК (або закордонної дипломатичної установи), суд може:

тимчасового обмежити виїзд за межі України;

тимчасового обмежити у праві керувати транспортним засобом;

накласти арешт на кошти та інші цінності, що, зокрема, зберігаються в банках.

Відповідні обмеження будуть діяти до виконання зобов’язань за надісланою вимогою.

Поважні причини неявки до військкомату

Уряд пропонує визнати поважними причинами те, що особа не прибула до ТЦК та СП у визначений у повістці строк, такими, які можна підтвердити документами уповноважених держорганів, а саме:

перешкода стихійного характеру, хвороба призовника, дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили можливості прибути у зазначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.

Про причини неприбуття ТЦК необхідно повідомити протягом трьох діб від визначеної у повістці дати.

Мобілізація засуджених

Засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, можуть бути призваними на військову службу під час мобілізації за бажанням.

Текст законопроєкту

Законопроєкт про мобілізацію by Илья Нежигай

Законопроєкт про мобілізацію

Ввечері 25 грудня уряд України вніс першу версію законопроєкту до Верховної Ради, в якому були прописані зміни щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Перед цим президент України Володимир Зеленський заявляв, що військове керівництво запропонувало йому додатково мобілізувати 450-500 тис. осіб.

Вже 11 січня Кабінет міністрів відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію, а міністр оборони Рустем Умєров заявив, що його відомство підготувало нову редакцію проєкту закону з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.