Мобілізація за принципом лотереї. Військовий жорстко відреагував на пропозицію Милованова

Член наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов пропонує для втілення ідеї з мобілізації 500.000 українців провести по всій країні лотерею.

Українська влада повинна підвищувати соціальних гарантії для військових та їх сімей, а не проводити "лотереї" серед потенційних призовників, кому з них відправлятись на службу.

Таким чином керівник Центру підготовки операторів БпЛА "Крук" Віктор Таран прокоментував пропозицію члена наглядової ради Укроборонпрому Тимофій Милованова провести лотерею серед українців, кому саме відправлятись на службу, а кому ні.

"Член наглядової ради "Укроборонпрому" пропонує для втілення ідеї з мобілізації 500.000 українців провести по всій країні лото "Забавна Мобілізація!" хто витягнув квиточок той іде служити. А ні — то ні. Про підвищення соціальних гарантій військових та їх сімей, збільшення окладу, гарантій служити за професію тощо — не йдеться", - зазначив Таран.

Він зазначив, що поки влада "шукає спосіб як сховати себе, близьке оточення і товстосумів від мобілізації Росія демонструє нову версію Ланцета, який працює по принципу "рою".

Таран пояснив, що росіяни запускають одночасно 20 - 30 дронів, які наводяться на різні цілі штучним інтелектом.

"Висновки хто і як готує країну до не простого 2024 року робіть самостійно", - додав Таран.

Милованов запропонував проводити мобілізацію шляхом лотереї

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов запропонував проводити мобілізацію шляхом лотереї або жеребкування.

"Більшість моїх читачів пишуть, що правильний підхід до мобілізації – через лотерею або жеребкування. Держава випадково витягує день і місяць. Ті люди які народились в ці дні мобілізуються, інші ні. І так робить для кожної хвилі мобілізації", – зазначив Милованов.

Декілька днів тому ексміністр нагадав, що мобілізацію за допомогою жеребкування чи лотереї практикували у США, зокрема під час обох Світових та війни у В'єтнамі.

"Мене вразив підхід США. Довгий час в ХХ столітті вони вирішували хто буде мобілізований через лотерею. Публічно, прозоро, витягувались номери дня і місяця народження. Всі, хто народився в той день певного віку, мобілізовувались. Так було в світові війни. Під час В'єтнаму мехнанізм був складніший, але теж кого мобілізовувати обирали просто, прозоро, і випадково", – зазначає Милованов.

Він зауважив, що такий механізм вважався неефективним, бо таким чином могли мобілізувати наприклад ключового вченого або інженера, який розробляв важливу зброю.