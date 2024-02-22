Чи підлягають ФОПи бронюванню та як ведеться їх військовий облік за законом

В Україні під час воєнного стану почав діяти новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затверджений Постановою КМУ № 1487. Він передбачає, як ведеться військовий облік на роботі, за місцем проживання та за кордоном.

Закон України Про військовий обов’язок та військову службу визначає перелік установ, організацій, які ведуть військовий облік в Україні, механізм обліку, звітності та перевірки передбачений Порядком.

Військовий облік та повістки для ФОП

Частина 5 статті 34 Закону покладає облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів за місцем їх роботи на керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності.

З точки зору закону, підприємства, установи та організації є юридичними особами, які утворені та діють на підставі установчих документів (статутів, положень тощо). ФОП є фізичною особою зі спеціальним статусом, який надає їй право здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи. Тому, прямо ніде в законодавстві не вказано, що має відбуватися облік ФОПів.

Проте, у Листі Генштабу ЗСУ від 27.09.2017 р. № 321/5989 та в Листі Міноборони від 13.11.2017 р. № 321/7065 зазначено, що обов’язок ведення військового обліку працівників розповсюджується і на ФОП, якщо вони використовують найману працю.

Абзацом 11 статті 24 КЗпПУ передбачено обов’язок на працівника надати військовий квиток або інший військово-обліковий документ при прийнятті на роботу. Стосовно ФОП було прямого зобов’язання, затвердженого законом щодо ведення їх військового обліку.

Проте, це не означає, що ФОП не можуть отримати повістку. Всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними під час воєнного стану в Україні. Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки передбачає, що повістки можуть вручати усім військовозобов'язаним громадянам України.

Кого точно не бронюють ― пояснення Мінцифри

Заступник голови Мінцифри Олександр Борняков зазначив, що бронювання не поширюється на гіг-контракторів, ФОПів, бо Міноборони не бачить їхніх спеціальностей.

«Якщо людина працює на гіг-контракті, він закінчується, то вона може написати заяву і перейти на штатну позицію», — пояснив Борняков.

Він назвав основною проблемою мобілізації та бронювання айтішників — відсутність взяття багатьох фахівців на військовий облік, і що вони «не хочуть іти в ТЦК, і що робити з цим ніхто не знає».

Заступник голови Мінцифри назвав міфом те, що тих 50%, кого не забронювали, відразу забирають на війну, коли вони приходять в ТЦК.

Бронюванню також не підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які вже мають підтверджене в ТЦК право на відстрочку відповідно до підстав, зазначених у статті 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Крім того, у листі Міноборони № 220/1469 від 11.03.2022 зазначено, що Головнокомандувач ЗСУ визначає дефіцитні для ЗСУ військово-облікові спеціальності, які не мають бронюватися: