Нові правила мобілізації в Україні: хто має з'явитися до ТЦК і як швидко це треба зробити

18 травня в Україні набуває чинності новий Закон про мобілізацію, який вносить важливі зміни для всіх військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років. Відтепер кожен чоловік у цьому віці зобов'язаний оновити свої дані у територіальних центрах комплектування (ТЦК) або через електронний кабінет. Це пов'язано з тим, що в країні введено правовий режим воєнного стану, і держава повинна знати точну кількість людей, які перебувають на військовому обліку.

Хто має обов'язково з'явитися до ТЦК?

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку.

Ті, хто раніше був визнаний "обмежено придатним" до військової служби - вони обов'язково мають пройти повторну ВЛК.

Ті, хто був знятий з військового обліку, але під час воєнного стану повинен мати при собі військово-обліковий документ.



Важливо, що висновок ВЛК тепер буде діяти лише один рік, тому військовозобов'язані можуть бути викликані на повторне медичне обстеження, якщо за цей час їх стан здоров'я змінився.

Що буде, якщо не оновити дані у ТЦК?

Якщо військовозобов'язаний не оновить свої дані у встановлений термін, поліція матиме право доставити його до ТЦК. Крім того, за порушення мобілізаційного законодавства може бути накладено штраф до 25 000 гривень. Якщо штраф не сплачено, інформація передається до виконавчої служби, яка може обмежити користування банківськими картками та наклас-ти арешт на майно боржника.

Як проходить процес оновлення даних у ТЦК?

Представник Генерального штабу Збройних Сил України полковник Юрій Глущенко пояснив, що військовозобов'язані можуть оновити свої дані двома способами:

Особисто відвідати ТЦК. Через електронний кабінет, який запрацює з 18 травня.



Якщо людина оновила дані через електронний кабінет, її можуть запросити на медичне обстеження лише за окремим направленням від ТЦК. Важливо, що ТЦК вже переведені на цілодобовий режим роботи 24/7, щоб уникнути скупчення людей.

Які спеціалісти найбільше потрібні в ЗСУ?

Олексій Бежевець, уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу, повідомив, що наразі в центрах рекрутингу є понад 2 000 вакансій. Найбільше потрібні:

Водії

Механіки

Стрільці

Оператори всіх видів озброєння

Обслуга артилеристів

Оператори БПЛА

Бойові медики



Також є багато вакансій, пов'язаних із логістикою, обслуговуванням і ремонтом, а також штабними посадами. Загалом Міноборона розмістило понад 10 000 різних вакансій, з яких кожен може обрати найбільш підходящу.

Новий Закон про мобілізацію в Україні вносить важливі зміни для всіх військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Вони зобов'язані оновити свої дані у ТЦК або через електронний кабінет до 18 травня, інакше ризикують отримати штраф або навіть бути доставленими до ТЦК примусово. Водночас Міноборона шукає фахівців для ЗСУ, особливо в таких галузях, як водіння, механіка, обслуговування озброєння та медицина. Тож усі, хто може допомогти в обороні країни, мають звернути увагу на ці вакансії.