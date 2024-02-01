Уточнити дані за 60 днів: в Міноборони пояснили вимогу нового законопроєкту

|ЖЖ » Новини » Війна в Україні » 2024 » Февраль » 1 » 21:30:02
Згідно з новим законопроєктом про мобілізацію на уточнення даних військовозобов’язані матимуть 60 днів і для цього можна буде скористатися електронним кабінетом. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник управління преси й інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк.
За його словами, уточнити свої персональні дані військовозобов'язані зможуть в різний спосіб - через електронний кабінет, територіальні центри комплектування, центри надання адміністративних послуг. Однак, саме електронний кабінет є найпростішим способом для громадян.
"Електронний кабінет просто дає можливість менше бігати. Уточнити дані можна буде там – і це значно простіше, і це дозволить охопити більшу кількість людей, і, відповідно, значно якісніше долучати людей до війська", – наголосив Павлюк.
Речник Міноборони пояснив, що в електронну систему "Оберіг" заносилися дані, які були на паперових носіях, тож в них є багато неточностей. Саме тому виникає необхідність уточнення цих даних у ТЦК.
Нагадаємо, Кабінет міністрів 30 січня передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію № 10449. Він значно відрізняється від скандального законопроєкту № 10378, який повернули його авторам.
Попри те, що законопроєкт № 10449 від 30.01.2024 значно відрізняється від законопроєкту № 10378, який повернули авторам, оновлена версія також передбачає жорсткі обмеження у правах порушників законодавства.
“Але накладання таких обмежень буде вже відбуватися в рамках судового провадження, з дотриманням певних процесуальних процедур, за зверненням територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) до суду”, – зазначила Марина Бекало.
Проєктом № 10449 передбачаються накладання судом тимчасових обмежень щодо порушників законодавства про мобілізацію – так званих ухилянтів – у вигляді обмеження виїзду за кордон, обмеження у праві керування автомобілем, накладання арешту на рахунки у фінансових установах, електронних гаманців, депозитних рахунків.
Документом запроваджуються зміни до порядку перетину державного кордону. Зокрема, передбачається обов’язок військовозобов’язаних осіб надавати в пункті перетину кордону військово-обліковий документ з відповідними відмітками про взяття на облік або виключення з обліку.
Проєктом передбачається обов’язок для всіх військовозобов’язаних протягом 60 днів від моменту оголошення мобілізації уточнити свої облікові дані через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або безпосередньо в ТЦК СП.
Для громадян, які самостійно з’явилися до ТЦК СП (добровольців), передбачається відтермінування призову на військову службу на два місяці.
Законопроєктом запроваджується порядок вручення повісток через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста, а також порядок вручення повістки, за яким днем вручення повістки вважається день отримання повістки під підпис.
“Якщо повістка надсилається через електронний кабінет, днем вручення повістки вважатиметься час отримання електронного сповіщення в ТЦК СП про її доставлення або не пізніше 17 годин від моменту надсилання повістки в електронний кабінет”, – пояснила Марина Бекало.
Документом регулюється питання поважності причин неприбуття до ТЦК СП за повісткою, серед яких: перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути в зазначені пункт і строк; смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).
Про причини неприбуття необхідно повідомити ТЦК СП та документально підтвердити протягом трьох діб від дати неприбуття у призначений у повістці день і час.
Проєктом також покладається обов’язок Кабінету міністрів розробити чіткий порядок та алгоритм призову військовозобов’язаних осіб, надання відстрочки та організації військово-лікарської комісії (ВЛК).
“Адже до сьогоднішнього дня порядку надання відстрочки досі немає”, – зазначила Марина Бекало.
Вносяться зміни до переліку підстав для надання відстрочки. Зокрема, відстрочку за підставою перебування на утриманні трьох і більше дітей можливо отримати лише в разі відсутності заборгованості з аліментів, яка не перевищує суми платежів за три місяці.
Також право на відстрочку для осіб, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, звужується. За проєктом, право на відстрочку отримують лише військовозобов'язані особи, які мають дитину до 18 років, за умови, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим.
Право на відстрочку матимуть військовозобов’язані особи, у яких серед членів родини є особи з інвалідністю І та ІІ групи, але з певними особливостями, зокрема:
Право на відстрочку для здобувачів освіти також звужується. Так, право на відстрочку матимуть здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти в такій послідовності.
“Наприклад, після бакалаврського рівня освіти отримує відстрочку той, хто здобуває освіту магістерського рівня і так далі”, – пояснила Марина Бекало.
Ця послідовність не застосовується до аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту. Право на відстрочку також матимуть докторанти та інтерни.
Особам з інвалідністю будь-якої групи залишають право на відстрочку. Проте такі особи можуть бути прийняті на військову службу під час мобілізації за контрактом.
“Норма проєкту виключає положення, яке діє сьогодні, за яким призов на військову службу для осіб з інвалідністю може бути лише за згодою таких осіб та за місцем їхнього проживання. Вважаю, що цю умову необхідно залишити в редакції нового закону, підписання особою з інвалідністю контракту на проходження військової служби має бути добровільним і для таких осіб мають встановлюватися додаткові гарантії та обмеження у несенні військової служби”, – розповіла Марина Бекало.
Право на відстрочку матимуть також особи, звільнені з полону. Їхня мобілізація можлива лише за їхньої згоди.
“При цьому, на мою думку, для таких осіб, у разі їхньої згоди, також має передбачатися підписання контракту з обмеженнями по строках і надаватися додаткові гарантії", – зазначила Марина Бекало.