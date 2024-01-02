Які хвороби та критерії визначають 2 групу інвалідності і кому можуть надати відстрочку й звільнення із ЗСУ

|ЖЖ » Новини » Люди і Суспільство » 2024 » Январь » 2 » 17:13:10
В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними. Мобілізувати можуть будь-кого придатного до служби без права на відстрочку. За діючими законами особи з інвалідністю мають відстрочку, проте, вони не мають права на звільнення зі служби. Новим проектом уряд хоче відмінити відстрочку 3 групі інвалідності, але дозволити звільнення зі служби для 1 та 2 груп.
25 грудня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект про зміни до законів про мобілізацію, облік, військову службу від уряду. В тексті пропонується надати відстрочку від мобілізації тільки чоловікам з 2 та 1 групами інвалідності, проте в приписці до статті визначається, що мобілізувати осіб з інвалідністю можна тільки за їх згодою. Одночасно, в статтю 26 закону України про військовий обов’язок та військову службу хочуть додати нову підставу для звільнення під час воєнного стану ― інвалідність 1 та 2 групи.
Законодавством України сформульовано, за якими критеріями українці можуть отримати статус інвалідності 2 групи та які хвороби та стани означають надання 2 групи інвалідності без необхідності перепроходити обстеження щороку.
Підставою для встановлення 2 групи інвалідності є стійкі, вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або вродженою вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи, при збереженій здатності до самообслуговування та не спричиняють потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі.
Критеріями встановлення 2 групи інвалідності є ступінь втрати здоров’я, що спричиняє обмеження у вираженому 2 ступені однієї чи декількох категорій життєдіяльності особи:
До 2 групи інвалідності можуть належати також особи, які мають дві хвороби або більше, що призводять до інвалідності, наслідки травми або вроджені вади та їх комбінації, які в сукупності спричиняють значне обмеження життєдіяльності особи та її працездатності.
2 група інвалідності встановляється учням, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації денної форми навчання, що вперше здобувають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень освіти, у разі наявності в них ознак інвалідності на період їх навчання. Після закінчення навчального закладу видається довідка про придатність їх до роботи у результаті набуття професії.
Без необхідності повторного обстеження 2 група інвалідності встановлюється при таких захворюваннях:
Порядок, який регулює військово-лікарські комісії встановлює хвороби, які означають придатність, непридатність та обмежену придатність до служби, і інвалідність 3 та 2 групи співпадає із рекомендаціями щодо надання обмеженої придатності до служби, тому військових іноді залишають без права на звільнення, навіть, коли вони отримали поранення, травму, каліцтво, що призвели до отримання 2 групи інвалідності.
Якщо такі чоловіки не здатні виконувати обов’язки, як коли були повністю здоровими, вони перебувають у розпорядженні командира. Законодавством також визначено умови для роботи, навчання та життєдіяльності в інших сферах життя.
Особи з інвалідністю 2 групи з вираженим обмеженням життєдіяльності можуть навчатися та провадити різні види трудової діяльності, зокрема шляхом створення відповідних умов праці із забезпеченням засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму, здійснення реабілітаційних заходів.