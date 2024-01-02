Які хвороби та критерії визначають 2 групу інвалідності і кому можуть надати відстрочку й звільнення із ЗСУ

В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними. Мобілізувати можуть будь-кого придатного до служби без права на відстрочку. За діючими законами особи з інвалідністю мають відстрочку, проте, вони не мають права на звільнення зі служби. Новим проектом уряд хоче відмінити відстрочку 3 групі інвалідності, але дозволити звільнення зі служби для 1 та 2 груп.

25 грудня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект про зміни до законів про мобілізацію, облік, військову службу від уряду. В тексті пропонується надати відстрочку від мобілізації тільки чоловікам з 2 та 1 групами інвалідності, проте в приписці до статті визначається, що мобілізувати осіб з інвалідністю можна тільки за їх згодою. Одночасно, в статтю 26 закону України про військовий обов’язок та військову службу хочуть додати нову підставу для звільнення під час воєнного стану ― інвалідність 1 та 2 групи.

Законодавством України сформульовано, за якими критеріями українці можуть отримати статус інвалідності 2 групи та які хвороби та стани означають надання 2 групи інвалідності без необхідності перепроходити обстеження щороку.

Підставою для встановлення 2 групи інвалідності є стійкі, вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або вродженою вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи, при збереженій здатності до самообслуговування та не спричиняють потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі.

2 група інвалідності ― критерії встановлення

Критеріями встановлення 2 групи інвалідності є ступінь втрати здоров’я, що спричиняє обмеження у вираженому 2 ступені однієї чи декількох категорій життєдіяльності особи:

обмеження самообслуговування II ступеня ― здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;

обмеження здатності до самостійного пересування II ступеня ― здатність до самостійного пересування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;

обмеження здатності до навчання II ступеня ― нездатність до навчання або здатність до навчання тільки у спеціальних навчальних закладах або за спеціальними програмами вдома;

обмеження здатності до трудової діяльності II ступеня ― нездатність до провадження окремих видів трудової діяльності чи здатність до трудової діяльності у спеціально створених умовах з використанням допоміжних засобів і/або спеціально обладнаного робочого місця, за допомогою інших осіб;

обмеження здатності до орієнтації II ступеня ― здатність до орієнтації в часі і просторі за допомогою інших осіб;

обмеження здатності до спілкування II ступеня ― здатність до спілкування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;

обмеження здатності контролювати свою поведінку II ступеня ― здатність частково чи повністю контролювати свою поведінку тільки за допомогою сторонніх осіб.



До 2 групи інвалідності можуть належати також особи, які мають дві хвороби або більше, що призводять до інвалідності, наслідки травми або вроджені вади та їх комбінації, які в сукупності спричиняють значне обмеження життєдіяльності особи та її працездатності.

2 група інвалідності встановляється учням, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації денної форми навчання, що вперше здобувають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень освіти, у разі наявності в них ознак інвалідності на період їх навчання. Після закінчення навчального закладу видається довідка про придатність їх до роботи у результаті набуття професії.

2 група інвалідності ― список хвороб

Без необхідності повторного обстеження 2 група інвалідності встановлюється при таких захворюваннях:

цироз печінки з гепатоспленомегалією і портальною гіпертензією III ступеня при неефективності реабілітаційних заходів;

відсутність однієї легені і хронічна легенева недостатність II ступеня внаслідок патологічних змін другої легені;

стійкий повний птоз на обох очах після всіх видів відновного лікування та необоротні зміни органа зору з гостротою зору з переносною корекцією 0,05−0,08 або концентричним звуженням поля зору до 20 град. від точки фіксації на обидва ока або на око, що краще бачить;

параліч нижньої кінцівки, виражений верхній або нижній парапарез, виражений геміпарез;

виражений верхній або нижній парапарез, виражений геміпарез;

значні дефекти черепа (60 кв.см і більше), які не заміщені аутокісткою;

екзартикуляція верхньої кінцівки в плечовому суглобі, екзартикуляція стегна;

коротка кукса стегна при неможливості протезування;

кукса обох гомілок;

хибна кукса нижньої кінцівки або обох стоп на рівні суглоба Шопара при відсутності можливості реабілітації і протезування;

анкілоз або різко виражена контрактура кульшового суглоба з помірним порушенням функції другого кульшового суглоба (ПФС II);

калова (сечова) нориця, неприродний задній прохід при неефективності або наявності протипоказань до оперативного втручання;

кукса стегна при помірному порушенні рухових чи статичних функцій іншої нижньої кінцівки (деформуючий артроз кульшового суглоба I-II ступенів, неправильно зрослий злам стегнової кістки зі скривленням осі, вкорочення кінцівки на 2−3 см, фіброзний анкілоз колінного суглоба, помірна контрактура колінного суглоба, помірна контрактура скокового суглоба, порушення функції суглоба II ступеня);

кукса верхньої або нижньої кінцівки, поєднана або з глухотою на обидва вуха, або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією;

параліч або виражений парез однієї кінцівки, поєднаний або з глухотою на обидва вуха, або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією, або помірними розладами функції тазових органів;

після трансплантації внутрішніх органів при сприятливому перебігу після 5 років спостереження;

стан після ендопротезування двох суглобів (кульшових, колінних) у різних поєднаннях інвалідність внаслідок психічного захворювання, яка триває більше десяти років.

2 група інвалідності ― чи можна служити у військах

Порядок, який регулює військово-лікарські комісії встановлює хвороби, які означають придатність, непридатність та обмежену придатність до служби, і інвалідність 3 та 2 групи співпадає із рекомендаціями щодо надання обмеженої придатності до служби, тому військових іноді залишають без права на звільнення, навіть, коли вони отримали поранення, травму, каліцтво, що призвели до отримання 2 групи інвалідності.

Якщо такі чоловіки не здатні виконувати обов’язки, як коли були повністю здоровими, вони перебувають у розпорядженні командира. Законодавством також визначено умови для роботи, навчання та життєдіяльності в інших сферах життя.

Особи з інвалідністю 2 групи з вираженим обмеженням життєдіяльності можуть навчатися та провадити різні види трудової діяльності, зокрема шляхом створення відповідних умов праці із забезпеченням засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму, здійснення реабілітаційних заходів.