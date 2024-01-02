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Які хвороби та критерії визначають 2 групу інвалідності і кому можуть надати відстрочку й звільнення із ЗСУ

02.01.2024, 17:20:10 738 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Які хвороби та критерії визначають 2 групу інвалідності і кому можуть надати відстрочку й звільнення із ЗСУ

В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними. Мобілізувати можуть будь-кого придатного до служби без права на відстрочку. За діючими законами особи з інвалідністю мають відстрочку, проте, вони не мають права на звільнення зі служби. Новим проектом уряд хоче відмінити відстрочку 3 групі інвалідності, але дозволити звільнення зі служби для 1 та 2 груп.

25 грудня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект про зміни до законів про мобілізацію, облік, військову службу від уряду. В тексті пропонується надати відстрочку від мобілізації тільки чоловікам з 2 та 1 групами інвалідності, проте в приписці до статті визначається, що мобілізувати осіб з інвалідністю можна тільки за їх згодою. Одночасно, в статтю 26 закону України про військовий обов’язок та військову службу хочуть додати нову підставу для звільнення під час воєнного стану ― інвалідність 1 та 2 групи.

Законодавством України сформульовано, за якими критеріями українці можуть отримати статус інвалідності 2 групи та які хвороби та стани означають надання 2 групи інвалідності без необхідності перепроходити обстеження щороку.

Підставою для встановлення 2 групи інвалідності є стійкі, вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або вродженою вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи, при збереженій здатності до самообслуговування та не спричиняють потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі.

2 група інвалідності ― критерії встановлення

Критеріями встановлення 2 групи інвалідності є ступінь втрати здоров’я, що спричиняє обмеження у вираженому 2 ступені однієї чи декількох категорій життєдіяльності особи:

  • обмеження самообслуговування II ступеня ― здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;
  • обмеження здатності до самостійного пересування II ступеня ― здатність до самостійного пересування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;
  • обмеження здатності до навчання II ступеня ― нездатність до навчання або здатність до навчання тільки у спеціальних навчальних закладах або за спеціальними програмами вдома;
  • обмеження здатності до трудової діяльності II ступеня ― нездатність до провадження окремих видів трудової діяльності чи здатність до трудової діяльності у спеціально створених умовах з використанням допоміжних засобів і/або спеціально обладнаного робочого місця, за допомогою інших осіб;
  • обмеження здатності до орієнтації II ступеня ― здатність до орієнтації в часі і просторі за допомогою інших осіб;
  • обмеження здатності до спілкування II ступеня ― здатність до спілкування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;
  • обмеження здатності контролювати свою поведінку II ступеня ― здатність частково чи повністю контролювати свою поведінку тільки за допомогою сторонніх осіб.


До 2 групи інвалідності можуть належати також особи, які мають дві хвороби або більше, що призводять до інвалідності, наслідки травми або вроджені вади та їх комбінації, які в сукупності спричиняють значне обмеження життєдіяльності особи та її працездатності.

2 група інвалідності встановляється учням, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації денної форми навчання, що вперше здобувають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень освіти, у разі наявності в них ознак інвалідності на період їх навчання. Після закінчення навчального закладу видається довідка про придатність їх до роботи у результаті набуття професії.

2 група інвалідності ― список хвороб

Без необхідності повторного обстеження 2 група інвалідності встановлюється при таких захворюваннях:

  • цироз печінки з гепатоспленомегалією і портальною гіпертензією III ступеня при неефективності реабілітаційних заходів;
  • відсутність однієї легені і хронічна легенева недостатність II ступеня внаслідок патологічних змін другої легені;
  • стійкий повний птоз на обох очах після всіх видів відновного лікування та необоротні зміни органа зору з гостротою зору з переносною корекцією 0,05−0,08 або концентричним звуженням поля зору до 20 град. від точки фіксації на обидва ока або на око, що краще бачить;
  • параліч нижньої кінцівки, виражений верхній або нижній парапарез, виражений геміпарез;
  • виражений верхній або нижній парапарез, виражений геміпарез;
  • значні дефекти черепа (60 кв.см і більше), які не заміщені аутокісткою;
  • екзартикуляція верхньої кінцівки в плечовому суглобі, екзартикуляція стегна;
  • коротка кукса стегна при неможливості протезування;
  • кукса обох гомілок;
  • хибна кукса нижньої кінцівки або обох стоп на рівні суглоба Шопара при відсутності можливості реабілітації і протезування;
  • анкілоз або різко виражена контрактура кульшового суглоба з помірним порушенням функції другого кульшового суглоба (ПФС II);
  • калова (сечова) нориця, неприродний задній прохід при неефективності або наявності протипоказань до оперативного втручання;
  • кукса стегна при помірному порушенні рухових чи статичних функцій іншої нижньої кінцівки (деформуючий артроз кульшового суглоба I-II ступенів, неправильно зрослий злам стегнової кістки зі скривленням осі, вкорочення кінцівки на 2−3 см, фіброзний анкілоз колінного суглоба, помірна контрактура колінного суглоба, помірна контрактура скокового суглоба, порушення функції суглоба II ступеня);
  • кукса верхньої або нижньої кінцівки, поєднана або з глухотою на обидва вуха, або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією;
  • параліч або виражений парез однієї кінцівки, поєднаний або з глухотою на обидва вуха, або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією, або помірними розладами функції тазових органів;
  • після трансплантації внутрішніх органів при сприятливому перебігу після 5 років спостереження;
  • стан після ендопротезування двох суглобів (кульшових, колінних) у різних поєднаннях інвалідність внаслідок психічного захворювання, яка триває більше десяти років.
 

2 група інвалідності ― чи можна служити у військах

Порядок, який регулює військово-лікарські комісії встановлює хвороби, які означають придатність, непридатність та обмежену придатність до служби, і інвалідність 3 та 2 групи співпадає із рекомендаціями щодо надання обмеженої придатності до служби, тому військових іноді залишають без права на звільнення, навіть, коли вони отримали поранення, травму, каліцтво, що призвели до отримання 2 групи інвалідності.

Якщо такі чоловіки не здатні виконувати обов’язки, як коли були повністю здоровими, вони перебувають у розпорядженні командира. Законодавством також визначено умови для роботи, навчання та життєдіяльності в інших сферах життя.

Особи з інвалідністю 2 групи з вираженим обмеженням життєдіяльності можуть навчатися та провадити різні види трудової діяльності, зокрема шляхом створення відповідних умов праці із забезпеченням засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму, здійснення реабілітаційних заходів.

Тэги: хвороби, медицина, відстрочка, інваліди, здоровья, ЗСУ, мобілізація

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