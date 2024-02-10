Чи повинні українські блогери йти в ТЦК: речник ЗСУ дав чітку відповідь

Речник Сухопутних військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш вважає, що перебування у війську не перешкоджатиме інфлюенсерам займатися своєю діяльністю, зокрема волонтерською.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, популярні блогери нічим не відрізняються від усіх інших громадян, тому теж повинні йти в ТЦК і, за потреби, поповнювати лави ЗСУ. Мовляв, потенційна мобілізація не заважатиме їм організовувати збори та донатити для військових.

“Я знаю багатьох людей, яким це не заважає. Є різні люди, не буду називати, але є люди, які, будучи у Збройних силах, вони продовжують інфлюенсити, продовжують займатися своєю діяльністю, і волонтерською в т.ч., і це не є перешкодою”, - зауважив Ілля Євлаш.

Водночас він зазначив, що якщо блогери збирають на дрони та донатять мільйони і постійно перебувають на зв’язку з бригадами, то неважливо, де вони це роблять.

“Головне, що ти робиш і наскільки ти віддаєшся. Тобто, якщо він зі свого цивільного життя робить дуже багато, і реально це виправдовується також іще тим, що, наприклад, він з тих чи інших причин, якщо піде, не може, окей. Але в цілому, якщо я блогер, я не йду в армію, тому що я блогер, я репости роблю, це важливо, звичайно, але це не є підставою, ти репости можеш робити так само, будучи в Збройних силах, це не є прямо такою причиною”, - наголосив він.

Нагадаємо, законопроєктом №10449 про посилення мобілізації, який було ухвалено в першому читанні Верховною Радою, передбачено позбавлення права на відстрочку аспірантів, які навчаються платно - на контракті. У заяві Спільноти аспірантів України таку норму назвали дискримінаційною.



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