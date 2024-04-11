Покарання за порушення мобілізації: все про штрафи та загрозу ув’язнення

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт №10379, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення (мобілізації) та внесення відповідних змін до Кодексу про адмінправопорушення та Кримінального кодексу. Зауважимо, що це лише перше читання, тож до другого – остаточного – голосування в парламенті документ може зазнати змін.

Чи саджатимуть ухилянтів до в’язниці, які розміри штрафів загрожують за порушення правил військового обліку – читайте на ТСН.

Після ухвалення законопроєкту №10379 за основу нардеп Ярослав Железняк зауважив, що оскільки документ був проголосований лише в першому читанні, то фактично була затверджена урядова версія законопроєкту з усіма старими, жорсткими нормами. Народний обранець пояснив, що всі обіцяні зміни до законопроєкту, які раніше анонсували в Раді, мають бути внесені на засіданні профільного комітету у вигляді правок до документа до його другого читання в парламенті.

Тобто на проголосований законопроєкт №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення ще чекають зміни, перш ніж він остаточно стане законом.

Що передбачає законопроєкт про покарання за ухилення від мобілізації

У законопроєкті містяться:

нові статті про порушення військового обліку,

збільшені строки адміністративної відповідальності та адміністративного затримання,

запровадження кримінальної відповідальності за відмову від медичного огляду під час мобілізації.



Так, документ передбачає суттєве підвищення штрафів для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

В Кодексі про адмінправопорушення пропонується оновити такі норми:

Стаття 210. Порушення правил військового обліку каратиметься штрафом у розмірі від 8 500 до 17 тис. грн.

Стаття 210-1. Порушення закону про військовий обов’язок та мобілізацію каратиметься штрафом:

для громадян – від 25,5 тис. до 34 тис. грн ;

; для посадових осіб – від 34 тис. до 85 тис. грн.



За порушення закону, скоєне в умовах особливого періоду – штраф:

для громадян – від 34 тис. до 51 тис. грн ;

; для посадовців – від 153 тис. до 204 тис. грн.



Стаття 263. Передбачається затримання порушників військового обліку та мобілізації під час дії особливого періоду на строк до 3 годин для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення – до 3 діб.

Стаття 38. Адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУАП, може бути накладене протягом 3 років від дня його вчинення або виявлення.

Зміни до Кримінального кодексу щодо мобілізації

В разі ухвалення стаття 336 Кримінального кодексу передбачатиме ув’язнення на строк від 3 до 5 років за ухилення від призову під час мобілізації (зокрема й за відмову від проходження медогляду).

Тобто за відмову від проходження медогляду призовниками пропонують встановити таке ж покарання, як за ухилення від мобілізаційного призову.

Нардепи "рознесли" законопроєкт №10379

За кілька днів до голосування в першому читанні нардепи жорстко розкритикували законопроєкт про відповідальність за неявку за повісткою або на медогляд. Вони були переконані, що документ не має шансів потрапити до сесійної зали на голосування і тим паче набрати недохідну кількість голосів.

Так, нардеп від фракції "Голос" Андрій Осадчук напередодні повідомив, що щодо законопроєкту №10379 є "абсолютно категоричні негативні висновки" всіх залучених установ – від експертного управління Ради до Нацполіції та СБУ. Осадчук зауважив, що документ дуже погано написано – як за формою, так і по суті.

Депутат від "Батьківщини", перший заступник голови комітету з питань соцполітики Михайло Цимбалюк також вважає, що ця версія законопроєкту не має "перспективи навіть потрапляння до сесійної зали, не кажучи, щоб набрати 226 голосів".

"Це необґрунтовані пропозиції, які пропонує невідомо хто. Те, що пропонується на сьогодні, не витримує жодної критики і не є обґрунтованим", – висловився Цимбалюк.

Законопроєкт №10379 ще може зазнати змін: менші штрафи та скасування ув’язнення

Як повідомив напередодні нардеп Максим Бужанський, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити менші розміри штрафів за порушення правил військового обліку та мобілізації, а також відмовитися від адмінарешту на три доби та покарання у вигляді ув’язнення.

Комітет рекомендував Раді ухвалити такі норми:

за порушення правил військового обліку – штраф від 3 400 до 5 100 грн,

за повторне порушення або в особливий період – штрафи від 17 тис. до 22,5 тис. грн;



за порушення закону в мирний час:

штрафи від 5 100 до 8 500 грн – для громадян,

штрафи від 17 тис. до 34 тис. грн – для посадових та юридичних осіб.



за порушення закону у воєнний час:

штрафи від 17 тис. до 22,5 тис. грн для громадян,

штрафи від 34 тис. до 59,5 тис. грн для посадових та юридичних осіб.



Нардеп також повідомив, що окремою нормою із законопроєкту №10379 рекомендували виключити відповідальність за ненадання ТЦК тих даних, які військкомат отримує з реєстрів.

Як зазначив Бужанський, комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт за основу і в цілому, "але це технічне рішення, правки та друге читання".

Процедура розгляду законопроєкту: що далі

Після того, як парламент підтримав законопроєкт №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення в першому читанні, нардепи вноситимуть свої правки до документа та працюватимуть над ними у профільному комітеті. Зазвичай це займає 2-3 тижні.

Після цього законопроєкт буде внесений на розгляд Верховної Ради у другому читанні – вже з усіма внесеними правками.

Якщо документ ухвалять остаточно, то щоб нарешті стати законом, його ще має підписати президент України Володимир Зеленський.﻿﻿ Зауважимо, що глава держави має право накласти вето.

До слова, парламентський Комітет з нацбезпеки підготував текст законопроєкту №10449 про мобілізацію до другого читання. Його розгляд у сесійній залі Ради запланований на 10 квітня.