Закон про посилення мобілізації: кого призиватимуть і як каратимуть ухилянтів в Україні

|ЖЖ » Новини » Війна в Україні » 2024 » Январь » 9 » 12:58:36
В Україні готуються ухвалити новий проєкт закону про посилення мобілізації. Наразі щодо нього тривають дискусії, оскільки та є суперечливі норми.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Коваленко.
Про урядовий проєкт закону, що вже назвали "жорстким", - про нові правила мобілізації і досі відомо небагато.
На засідання комітету, який має визначитися, чи подавати цей проєкт на голосування цього тижня, особисто приходили головнокомандувач, міністр оборони та очільник Генштабу. Про градус напруження свідчить і те, що Мар'яну Безуглу – головне джерело інформації про проєкт – уже хочуть відкликати з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки: постанова вже зареєстрована.
Саме рішення щодо законопроєкту мають ухвалити найближчими днями, повідомив секретар цього парламентського комітету Роман Костенко.
У проєкті закону передбачені штрафи для ухилянтів, блокування грошей, електронні повістки. Все це і чимало іншого із опублікованого законопроєкту викликало суспільний резонанс.
А от норми, за якими каратимуть ухилянтів:
Утім є і серйозніші покарання – тюремний строк від 3 до 5 років. Це загрожуватиме і тим, хто не йде на медичний огляд. Зросте санкція для порушників правил мобілізації та військової служби. До 153-204 тисяч гривень.
Також порушників можна буде затримати на 3 доби для встановлення особи та з'ясування обставин порушення. Цю норму дискутують.
І з цього не повного переліку ідей в проєкті закону депутати вже угледіли норми, від яких більше шкоди, ніж користі. Зокрема для економіки. Бізнес як мінімум піде в тінь, офіційно не оформлюватимуть працівників, надходження в бюджет упадуть. Та й конституційні права ніхто не відміняв.
"Поповнення війська – це десь і втрата економіки. Ми маємо розуміти, що ті засоби чи ті методи, які застосовуватимуться у цьому новому законі про мобілізацію, по-перше, не порушують Конституцію", – заявив член оборонного комітету ВР Єгор Чєрнєв.
І такі норми, за словами депутата, не ухвалять. Докладно розповісти про обговорення проєкту на комітеті нардепу забороняє держтаємниця.
Утім журналістам стало відомо, що на комітет особисто приходили Головнокомандувач, міністр оборони та очільник Генштабу. Зокрема Валерій Залужний проти призову засуджених і судимих. Дискутують щодо осіб із 3 групою інвалідності. Адже з 1 і 2 можуть звільнити зі служби, а з 3 поки ні. Термін "обмежено придатні" хочуть прибрати.
На комітет приходили і міністр освіти та голова Нацполіції. Аби вчителів і поліцейських не мобілізували.
Щодо демобілізації поки цифра така сама – 36 місяців. Тобто ті, хто від 24 лютого 2022 року воюють, зможуть звільнитися у лютому 2025 року.
Нарешті звільнять строковиків, які буквально зависли – і додому їх не відпускають, і до війська не беруть.