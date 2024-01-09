Закон про посилення мобілізації: кого призиватимуть і як каратимуть ухилянтів в Україні

В Україні готуються ухвалити новий проєкт закону про посилення мобілізації. Наразі щодо нього тривають дискусії, оскільки та є суперечливі норми.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Коваленко.

Про що йдеться у новому проєкті закону

Про урядовий проєкт закону, що вже назвали "жорстким", - про нові правила мобілізації і досі відомо небагато.

На засідання комітету, який має визначитися, чи подавати цей проєкт на голосування цього тижня, особисто приходили головнокомандувач, міністр оборони та очільник Генштабу. Про градус напруження свідчить і те, що Мар'яну Безуглу – головне джерело інформації про проєкт – уже хочуть відкликати з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки: постанова вже зареєстрована.

Саме рішення щодо законопроєкту мають ухвалити найближчими днями, повідомив секретар цього парламентського комітету Роман Костенко.

У проєкті закону передбачені штрафи для ухилянтів, блокування грошей, електронні повістки. Все це і чимало іншого із опублікованого законопроєкту викликало суспільний резонанс.

Пропонують призивати чоловіків не з 27 років, як зараз, а з 25.

Електронний кабінет і електронна повістка, яка до нього має надійти. Або ж на ваш імейл. Але поки що не зрозумілі технічні питання: як перевірити актуальність пошти, чи не потрапила повістка в спам і що робити, якщо у вас немає електронної пошти взагалі.

Повістки матимуть чіткий строк явки, чого не було раніше.

Мобілізація з-за кордону. Це те, на що вже почали реагувати українці, що проживають за межами нашої держави – це оформлення документів у дипломатичних установах. Поки можна, а далі – можливо лише з постановою на облік. Ця норма дискутується. Але окремо є і рядок про - "на службу призиваються військовозобов'язані незалежно від місця їхнього перебування".



Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

А от норми, за якими каратимуть ухилянтів:

Обмеження кермування автомобілем;

Не зможуть отримати посвідчення водія;

Заборона на операції нерухомістю і іншим майном;

Відмова у кредиті

Утім є і серйозніші покарання – тюремний строк від 3 до 5 років. Це загрожуватиме і тим, хто не йде на медичний огляд. Зросте санкція для порушників правил мобілізації та військової служби. До 153-204 тисяч гривень.

Також порушників можна буде затримати на 3 доби для встановлення особи та з'ясування обставин порушення. Цю норму дискутують.

ЧОМУ ЧОЛОВІКІВ СТАЛИ ПРИСКІПЛИВІШЕ ПЕРЕВІРЯТИ НА КОРДОНІ? І ЩО З ЗАКОНОПРОЄКТОМ ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ?

Шкода для економіки

І з цього не повного переліку ідей в проєкті закону депутати вже угледіли норми, від яких більше шкоди, ніж користі. Зокрема для економіки. Бізнес як мінімум піде в тінь, офіційно не оформлюватимуть працівників, надходження в бюджет упадуть. Та й конституційні права ніхто не відміняв.

"Поповнення війська – це десь і втрата економіки. Ми маємо розуміти, що ті засоби чи ті методи, які застосовуватимуться у цьому новому законі про мобілізацію, по-перше, не порушують Конституцію", – заявив член оборонного комітету ВР Єгор Чєрнєв.

І такі норми, за словами депутата, не ухвалять. Докладно розповісти про обговорення проєкту на комітеті нардепу забороняє держтаємниця.

Демобілізація буде лише після 3 років служби в ЗСУ

Утім журналістам стало відомо, що на комітет особисто приходили Головнокомандувач, міністр оборони та очільник Генштабу. Зокрема Валерій Залужний проти призову засуджених і судимих. Дискутують щодо осіб із 3 групою інвалідності. Адже з 1 і 2 можуть звільнити зі служби, а з 3 поки ні. Термін "обмежено придатні" хочуть прибрати.

На комітет приходили і міністр освіти та голова Нацполіції. Аби вчителів і поліцейських не мобілізували.

Щодо демобілізації поки цифра така сама – 36 місяців. Тобто ті, хто від 24 лютого 2022 року воюють, зможуть звільнитися у лютому 2025 року.

Нарешті звільнять строковиків, які буквально зависли – і додому їх не відпускають, і до війська не беруть.