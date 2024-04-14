Закон про мобілізацію: адвокат пояснив, як зміниться процес вручення повісток

Повістка-вимога ТЦК буде вважатися врученою навіть, якщо її не вручили особисто та військовозобов'язаний не перебуває за адресою проживання.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін на своєму ютуб-каналі.

Як пояснює правник, якщо ви не з'явилися до ТЦК до конкретної дати на вимогу, керівник ТЦК може ініціювати затримання особи, що порушує мобілізаційне законодавство,

"Складання постанови за статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення зі штрафом до 25 500 грн і обмеженням у праві керування", - йдеться у повідомленні.

Адвокат продовжує, якщо ваше місце реєстрації збігається з надісланим поштовим повідомленням, і ви не повідомляли про зміну місця проживання, то повістка з відміткою про неможливість вручення з причини відсутності адресата, вважається належним чином повідомлена та не перешкоджає подальшому розгляду справи по суті.

"Тобто схема роботи буде аналогічна, і після отримання поштового повідомлення у начальника ТЦК відкривається поле, фактично розв'язуються руки для застосування всіх тих примусових заходів. І саме головне - без необхідності доведення вручення повістки особисто", - додав адвокат.

Чи дійсно електронні повістки розсилатимуть уже в квітні

Адвокатка Марія Левченко пояснила, що законопроєкт №10062 про електронний кабінет військовозобов'язаного, який нещодавно підписав президент Володимир Зеленський, немає жодних умов щодо надсилання військовозобов'язаному повістки через електронний кабінет.

Про це йдеться у Telegram-каналі адвокатського бюро "Пані в законі".

"І з підписанням цього законопроєкту не розпочинається процес розсилання електронних повісток, як це зазначають у деяких джерелах", - говорить Левченко.

Адвокатка пояснила, що у законопроєкті №10062 описуються моменти, які будуть діяти з приводу формування реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Зокрема там розширено перелік даних, які будуть вноситися.

Марія Левченко також відповіла, чи вноситимуть інформацію про жінок до цього реєстру.

"Усі громадяни, які потрапляють до цього реєстру, віком від 18 до 60 років, і які не є військовозобов'язаними, призовникам чи резервістами, то їхні дані видалятимуться. Бо у нас закон діє ще від 2017 року. І у третій статті цього закону прописана процедура видалення усіх даних тих людей, які не мають стосунку до військовозобов'язаних або резервістів", - резюмувала адвокатка.