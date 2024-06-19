В Україні мобілізують в армію хлопців до 25 років, які не служили. Чи законно це?

У квітні цього року президент Зеленський підписав закон, який знижує мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Але в пресі з'являються історії, як ТЦК не просто перевіряє документи в хлопців до 25-ти, які не служили в армії, але й відправляє їх на ВЛК, а потім на полігон. Чи це законно?

Розголосу набула історія Ніни Троненко, дружини військового, яка в розпачі розповіла в фейсбуці, як її 22-річного сина "ТЦК забрали на вокзалі в Ужгороді". Він раніше не служив в армії.

Зараз Валентин уже на полігоні. Закарпатський ТЦК каже, що протиправних дій не було.

ВВС Україна з'ясувала, чому виникають такі ситуації та за яких умов можуть мобілізувати до 25 років.

Головний висновок - через законодавчі нюанси хлопці до 25 років, які у мирний час через вади здоров'я непридатні до служби і це засвідчили документально, у воєнний час можуть бути мобілізовані.

Мобілізація в Ужгороді та реакція ТЦК

Ніна Троненко каже, що зв'язку з сином не було два дні, виклики скидалися.

А потім він подзвонив та, за її словами, повідомив, що на Ужгородському вокзалі працівники ТЦК перевірили його документи, а потім попросили проїхати з ними.

Уже на вході в ТЦК в нього "попросили залишити особисті речі, телефон", а потім "завезли на ВЛК, примусили підписати якомога швидше якісь документи, і зараз він невідомо де на навчанні".

У коментарі ВВС Україна Ніна Троненко каже, що син не проходив строкову службу. Більше того, він має невиліковну хворобу в стані ремісії.

"Висновків ВЛК йому не надали, він їх в очі не бачив. Лікарка сказала, що раз в ремісії, то придатний", - передає слова сина жінка.

Закарпатський ТЦК у своїй офіційній заяві підтвердив, що в 2019 році хлопця визнали непридатним до військової служби у мирний час, але обмежено придатним у воєнний.

У ТЦК визнають – хлопець вже пройшов ВЛК і направлений на військову підготовку в навчальний центр.

У відомстві посилаються на закони про загальну мобілізацію, про військовий обов'язок і запевняють - "щодо військовозобов'язаного з боку представників ТЦК та СП протиправних дій не було".

Чи мають право мобілізувати до 25

Якщо коротко – так, мають.

Люди, яких можна призвати до ЗСУ, бувають трьох категорій: призовники, військовозобов’язані та резервісти. Кожна категорія має свої документи, що це підтверджує, каже юристка Наталя Гнатик з адвокатського об'єднання "Актум".

Призовники мають посвідчення про приписку до дільниці, військовозобов'язані - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного (такий документ також мають засуджені), резервісти – тільки військовий квиток.

"Чоловіки від 18 до 25 думають, що вони усі не можуть бути мобілізовані, бо вони призовники. Але їхній статус по факту визначається їхнім військово-обліковим документом", - твердить юристка Наталя Гнатик.

Зараз на службу в ЗСУ мобілізують військовозобов'язаних у віці з 25 до 60 років і резервістів (навіть якщо немає 25-ти, але є служба в строковій армії), але не призовників (за винятком добровольців). Під час воєнного стану строкової служби в Україні немає.

АВТОР ФОТО,УНІАН Статус чоловіка визначає його військово-обліковий документ, а не вік, кажуть юристи

У яку ж категорію потрапляють чоловіки, яких визнали непридатними у мирний час, але обмежено придатними у воєнний?

По-перше, цей статус з 2 квітня взагалі скасували. Відтоді є тільки придатні, непридатні і придатні до конкретних завдань – наприклад, служби в ТЦК чи підрозділах забезпечення.

По-друге, люди зі статусом "непридатний у мирний час, але обмежено придатний у воєнний", каже юристка Наталя Гнатик, "повністю не втрачають статус особи, яка має відношення до військової служби, а потрапляють в категорію військовозобов'язаних".

Тобто навіть якщо хлопець за віком не підходить для служби, але мав статус "обмежено придатного", то формально він є військовозобов'язаним.

Таку норму містило старе мобілізаційне законодавство, а нове – змінило її, але не виправило саму ситуацію. Тобто не повернуло таких чоловіків у категорію призовників.

Це саме ж каже в своїй офіційній заяві Закарпатське ТЦК, вказуючи на те, що Валентин, який був непридатним в мирний час і обмежено придатним у військовий, "переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних".

"Це якраз основна маса людей до 25 років, яких мобілізовують", - пояснює юристка Наталя Гнатик.

Таким чином уже 18-річні хлопці можуть стати військовозобов'язаними та підлягати мобілізації під час воєнного стану.

Умовно кажучи, якщо ТЦК спитають у молодого хлопця документ, і він показує вже не приписне до дільниці, а військовий квиток, то ТЦК розуміє, що має справу з військовозобов’язаним, який підлягає мобілізації у воєнний час.

Якщо хвороба у чоловіка серйозна, ВЛК може визнати його придатним до певної служби, в тому ж ТЦК.

Але з 4 травня правила проходження ВЛК і список хвороб, згідно з яким визначають придатність, – теж змінили.

Багато серйозних хвороб викреслили з цього списку. Наприклад, чоловік міг перенести рак кілька років тому і отримати категорію "непридатного у мирний час і обмежено придатного у воєнний".

Але тепер обмеженої придатності в нього більше немає, в Україні війна, і цього чоловіка можуть призвати навіть до 25 років.

Мобілізаційний вік

Поняття мобілізаційного віку від 25 років - хитке, каже адвокатка Гнатик.

У статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зазначено, що призову на військову службу не підлягають "військовозобов'язані до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" чи базову військову службу".

Якщо вам немає 25-ти, ви вже не студент (а це підстава для відстрочки) і у вас немає згаданої базової підготовки – вас можуть мобілізувати, вважає юристка.

У юридичній фірмі "Ілляшев та Партнери" уточнюють – у зоні ризику не всі призовники, а тільки військовозобов'язані до 25 років, тобто ті, кого раніше визнали "непридатним у мирний час, але обмежено придатним у військовий".

"Теоретично, якщо особа вже є військовозобов’язаною (навіть до 25-ти), проте не пройшла базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу – це є правовою підставою для призову такої особи в період мобілізації, оскільки дія ч. 5 ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не поширюється на таку особу", - пояснює ВВС Україна Олександр Камша, адвокат і керівник Дніпровського офісу юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

АВТОР ФОТО,УНІАН Повістку можуть вручити і до 25 років, якщо раніше людину викреслили зі списку призовників за станом здоров'я

Як саме виглядатиме базова загальновійськова підготовка – поки що невідомо. Це нове явище, яке запровадять з 1 вересня 2025 року в вищих навчальних закладах. І юристи до кінця не розуміють, що це означає.

"Немає перехідних положень, де написано, що базова служба - це колишня строкова. Є лише заміна терміну "строкова" на "базова". І це дає поле для вільного тлумачення змісту "базової" служби або як нового виду військової служби або як "правонаступниці" строкової служби", - каже адвокатка Анжела Василевська.

У зв‘язку з цим проблема виникає також у звільнених в цьому році строковиків. З одного боку, твердить адвокатка, вони мають право на відстрочку терміном на один рік і в ТЦК їм видають мобілізаційні повістки на "через рік".

"А з іншого боку - їм нема 25 років, як особи, які проходили фактично базову службу, вони є не призовними. Як буде реалізовуватись ця норма на практиці – побачимо лише через рік", - каже Анжела Василевська.

Поки що напевне відомо лише те, що базова військова підготовка у воєнний час триватиме три місяці. Також її можна буде пройти у навчальних центрах ЗСУ, і за результатами чоловіки і жінки (тільки за бажанням) отримають військову спеціальність.

Що каже влада про мобілізацію до 25-ти

Адвокат Олександр Камша сподівається на те, що найближчим часом питання про молодих чоловіків, визнаних "непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний", вирішать, а недосконалості в законі усунуть.

Коли доходить до суду, каже адвокат, "норми законодавства, які допускають неоднозначне або множинне тлумачення, завжди трактують на користь особи", йдеться у постанові Великої палати Верховного суду від 2018 року.

На сайті уряду 3 червня з'явилась петиція, яка просить владу терміново усунути колізію і повернути таких громадян на облік призовників, як і більшість їхніх однолітків.

"Також просимо заборонити мобілізувати без їхньої згоди вищевказаних громадян, в той час, поки розробляється порядок переведення їх на облік призовників", – сказано в петиції, підписи на розгляд якої ще збирають.

Але депутат від провладної партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський вважає, що помилки тут немає і такі громадяни мають служити.

"Це не була юридична помилка. Ми це питання обговорювали, коли дискутували щодо закону. Ми це передбачали. Але якщо людина стоїть на військовому обліку як військовозобов'язаний, то ми не можемо її звільнити від військової служби", – заявив він ВВС Україна.

АВТОР ФОТО,УНІАН Федір Веніславський каже, що юридичної помилки щодо молоді до 25 років немає, все так, як і передбачала влада

Він навів приклад ще однієї категорії чоловіків до 25 років, яких можна примусово мобілізувати. Це хлопці, які зараз закінчили військову кафедру у ВНЗ і отримали звання офіцер запасу.

Жодної суперечності з тим, що більшість хлопців-призовників їхнього віку по закону мають право не йти на війну, депутат не вбачає. Змінювати законодавчу прогалину теж зараз не планують, каже Веніславський.

"На цей момент ми не розглядаємо законодавчих змін цього питання", – сказав Веніславський.

Виходить, щонайменше сотні молодих українців із суттєвими вадами здоров'я потрапили в дивну ситуацію. Призивати на строкову службу їх через здоров’я не можна було, а на повномасштабну війну – так.

Автор: Ілона Громлюк, Олег Черниш, ВВС Україна