Професійна армія vs. Примусова мобілізація: Чи є в України інший шлях?

|ЖЖ » Новини » Війна в Україні » 2025 Февраль 1 » 16:00:12
Підтримувані державою збройні конфлікти виснажують усі ресурси, і найціннішим серед них є люди. Нинішня система мобілізації в Україні породжує численні проблеми: втрату мотивації, корупцію, великі людські втрати та соціальну напругу.
Найефективнішим підходом до організації війська є контрактна професійна армія. Збройні сили Ізраїлю, США та Швейцарії давно перейшли до моделей, що базуються на мотивації, фінансовій привабливості та високих технологіях. Чи можливо впровадити таку модель в Україні?
У своїй статті блогер Дмитро Гнап аналізує кризу мобілізації в Україні та можливі альтернативи її проведення.
Система примусової мобілізації в Україні викликає значні суспільні напруження та проблеми:
Перехід до професійної армії потребує комплексних змін у підходах до комплектування військ.
Щоб залучити мотивованих людей, потрібно зробити військову службу фінансово привабливою:
Приклад:
В Ізраїлі контрактник отримує $3 500–5 000, а льотчики та спецназ – понад $10 000. Це дозволяє залучати кращих.
Замість примусового відлову – конкурсний відбір. Командири самі формують підрозділи, набираючи мотивованих і підготовлених.
Командири закуповують техніку, зброю та амуніцію напряму, уникаючи корупції.
Гроші є – вони просто витрачаються неефективно.
Армія має бути не масовою, а високотехнологічною:
|Критерій
|Примусова мобілізація
|Професійна армія
|Мотивація
|Низька
|Висока
|Боєздатність
|Середня
|Висока
|Витрати
|Неефективні
|Оптимізовані
|Корупція
|Висока
|Мінімальна
|Соціальна справедливість
|Відсутня
|Присутня
|Технологічність
|Низька
|Висока
Ця модель дозволить не лише зменшити втрати, а й створити сучасну армію, здатну ефективно захищати країну.
Перехід до професійної армії має ключове значення для збереження як національного життя, так і майбутнього країни. Добре оснащені й гідно оплачувані професійні військові повинні замінити примусовий призов. Це дозволить не лише ефективно утримувати оборонні позиції, а й отримати перевагу над ворогом. У той час як обов’язкова мобілізація підриває суспільну довіру та виснажує ресурси, професійна армія стане запорукою військової спроможності та стабільності.