Професійна армія vs. Примусова мобілізація: Чи є в України інший шлях?

Підтримувані державою збройні конфлікти виснажують усі ресурси, і найціннішим серед них є люди. Нинішня система мобілізації в Україні породжує численні проблеми: втрату мотивації, корупцію, великі людські втрати та соціальну напругу.



Найефективнішим підходом до організації війська є контрактна професійна армія. Збройні сили Ізраїлю, США та Швейцарії давно перейшли до моделей, що базуються на мотивації, фінансовій привабливості та високих технологіях. Чи можливо впровадити таку модель в Україні?



У своїй статті блогер Дмитро Гнап аналізує кризу мобілізації в Україні та можливі альтернативи її проведення.

Проблеми сучасної мобілізації

Система примусової мобілізації в Україні викликає значні суспільні напруження та проблеми:

Низька мотивація – багато мобілізованих не хочуть воювати й не мають відповідних навичок.

Високі втрати – неефективне командування та нестача досвіду призводять до великих втрат.

Соціальна несправедливість – ті, хто може відкупитися чи виїхати, уникають мобілізації, а воюють ті, хто не має вибору.

Корупція та неефективність – мільярди гривень витрачаються на корупційні схеми, замість того щоб інвестувати в професіоналізацію війська.

Модель професійної армії: як її створити?

Перехід до професійної армії потребує комплексних змін у підходах до комплектування військ.

1. Гідна зарплата для військових

Щоб залучити мотивованих людей, потрібно зробити військову службу фінансово привабливою:

Рядовий – від 5 000 $ на місяць

Офіцер – 10 000 $

Спецпризначенець – до 15 000 $

Приклад:

В Ізраїлі контрактник отримує $3 500–5 000, а льотчики та спецназ – понад $10 000. Це дозволяє залучати кращих.

2. Ліквідація військкоматів (ТЦК)

Замість примусового відлову – конкурсний відбір. Командири самі формують підрозділи, набираючи мотивованих і підготовлених.

3. Конкуренція між частинами

Неефективні бригади розформовуються.

Найкращі частини отримують більше ресурсів і зростають у корпуси.

4. Самостійне забезпечення частин

Командири закуповують техніку, зброю та амуніцію напряму, уникаючи корупції.

5. Залучення приватних військових компаній (ПВК)

Деякі ділянки фронту можуть передаватися ПВК.

Це дозволить залучати іноземних професіоналів і ветеранів інших армій.

6. Перерозподіл бюджету

Гроші є – вони просто витрачаються неефективно.

Скорочення держапарату – міністерств, бюрократичних структур.

Ліквідація неефективних витрат МО – зупинка корупційних схем.

7. Інвестиції в технології

Армія має бути не масовою, а високотехнологічною:

Дрони, роботизовані системи, цифрові бойові алгоритми.

Оцифровка бою – повний контроль поля бою за допомогою ШІ та зв’язку.

Порівняння моделей комплектування армії

Критерій Примусова мобілізація Професійна армія Мотивація Низька Висока Боєздатність Середня Висока Витрати Неефективні Оптимізовані Корупція Висока Мінімальна Соціальна справедливість Відсутня Присутня Технологічність Низька Висока

Ця модель дозволить не лише зменшити втрати, а й створити сучасну армію, здатну ефективно захищати країну.



Перехід до професійної армії має ключове значення для збереження як національного життя, так і майбутнього країни. Добре оснащені й гідно оплачувані професійні військові повинні замінити примусовий призов. Це дозволить не лише ефективно утримувати оборонні позиції, а й отримати перевагу над ворогом. У той час як обов’язкова мобілізація підриває суспільну довіру та виснажує ресурси, професійна армія стане запорукою військової спроможності та стабільності.