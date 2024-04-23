По дорозі з ТЦК до навчального центру раптово помер мобілізований. У нього стався епілептичний напад

|ЖЖ » Новини » Кримінал » 2024 » Апрель » 23 » 18:13:10
Дорогою до навчального центру, розташованому на Закарпатті, помер мобілізований. Про це повідомили у Закарпатському ТЦК.
У чоловіка стався епілептичний напад, заявили у центрі комплектування.
Трагедія сталася дорогою 23 квітня на Львівщині, уточнили у прокуратурі.
Закарпатська спецпрокуратура у сфері оборони зареєструвала кримінальне провадження за фактом смерті. Попередня кваліфікація - перевищення військовою службовою особою повноважень.
Досудове розслідування доручили слідчим з ДБР міста Львова.
Офіцер, який супроводжував чоловіка, викликав швидку, але медики не встигли. В обласному ТЦК призначили службову перевірку.
Омбудсмен Дмитро Лубінець, коментуючи смерть мобілізованого, заявив, що довідка від ВЛК у нього була. Чоловіка визнали придатним до військової служби.
Де саме чоловіка мобілізували, як він проходив ВЛК, яким чином його визнали придатним до служби – поки що не уточнюється.
Лубінець відкрив також провадження щодо ймовірного порушення прав людини.
Його представники у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини справи.