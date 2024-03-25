Жінки на Закарпатті перекрили трасу Київ-Чоп «через мобілізацію та проти ТЦК»: ВІДЕО

На Закарпатті жінки перекрили дороги "через мобілізацію та проти ТЦК". Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола у Telegram.

Журналіст уточнив, що декілька десятків жінок перекрили трасу Київ-Чоп, безперервно ходячи пішохідним переходом. Дорогу перекрили в районі санаторію "Карпати" та у селі Ракошино.

Дорогу для проїзду звільняють поліцейські.

"На місцях перекриття руху в межах Мукачівського району працюють співробітники поліції. Вони стежать за публічним порядком та наразі в одній із локацій рух вже відновили, забезпечили проїзд для транспортних засобів. Відомості буде внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією ст. 279 Кримінального кодексу України. Поліція вже встановила організаторку заходів. Тривають слідчі дії та заходи, причетних буде притягнуто до відповідальності", - повідомили у поліції Закарпаття.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу повідомив, що у Закарпатській області працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) викрали водія – вони силою витягнули чоловіка з автомобіля на блокпосту і повезли його до Хустського ТЦК. Його дружина з дитиною залишились на трасі у селищі Міжгір'я.

Пізніше нардеп Мазурашу заявив, що чоловіка жінки випустили, виписавши повістку за місцем проживання. Разом із сім'єю він поїхав до міста Дніпро з полігона на Рівненщині, куди його оперативно відправили закарпатські "військкоми".



