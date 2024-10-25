Скандали в МСЕК і ТЦК: Корупційні схеми та викриття - масштабне розслідування

Тиждень став гарячим на гучні викриття та звільнення, пов’язані з роботою МСЕК. Президент доручив ліквідувати систему медико-соціальних експертних комісій та перевірити випадки фальшивих інвалідностей прокурорів через численні зловживання. Генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, і в його відомстві триває масштабне службове розслідування. Виявлено дві області з рекордною кількістю "важкохворих" прокурорів — на Хмельниччині та Черкащині.

Корупційні схеми та виявлення порушень

У Генпрокуратурі закликали всіх прокурорів з відповідними довідками пройти повторне обстеження для підтвердження статусу інвалідності. Операції правоохоронців в медичних закладах виявили нові корупційні кейси. Кореспондентка Ніна Коломієць досліджувала, які статки мають представники МСЕК, включаючи елітні автомобілі, квартири та земельні ділянки.

Днями було виявлено незадекларовану готівку у очільниці Миколаївської обласної медико-соціальної експертної комісії, яка заробляла на ухилянтах. Під час обшуків знайшли паспорт Росії у її сина та майже півмільйона доларів.

Реакція та зміни в системі

Система МСЕК стала головною темою засідання РНБО. Ліквідація цієї системи і персональна відповідальність — основні рішення, прийняті на засіданні. Звільнили голову центральної МСЕК, а також керівників двох науково-дослідних інститутів. Під прицілом суспільства опинилися статки колег із інших областей.

Декларації деяких керівників виявили велику кількість елітних авто та нерухомості. Виявлено, що очільниця вінницької МСЕК має кілька елітних електромобілів і величезний будинок.

Проблеми з інвалідністю

У громадян виникають проблеми з оформленням інвалідності. Наприклад, Олена намагається переоформити інвалідність свого сина, але стикається з труднощами у отриманні дорогих ліків. Комісія повторно відмовила в установленні інвалідності.

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Правоохоронці під прицілом

Після журналістського звернення до антикорупційних органів почалися перевірки працівників МСЕК. Національне агентство з питань запобігання корупції проводить 800 перевірок, серед яких — члени лікарських комісій.

Кабінет Міністрів України прийняв рішення ліквідувати центральну МСЕК, яка ухвалювала спірні рішення щодо інвалідності.

Модель німецької системи

У Німеччині важку форму інвалідності мають приблизно кожен десятий житель. Процес оформлення інвалідності в Німеччині складніший, ніж в Україні, і може тривати до року. Оформлення проходить через сімейного лікаря та спеціалізованих лікарів.

Українське посвідчення інвалідності в Німеччині не визнають, тому біженці, які прибули до країни після війни, повинні пройти всю процедуру оформлення заново.

Ухилянтські схеми в Києві

У Києві співробітники ТЦК незаконно допомагали тисячам військовозобов’язаних уникнути мобілізації. Державне бюро розслідувань викрило злочинну групу, яка організувала цілу ухилянську схему.

Під час обшуків було вилучено документи та понад 1,2 мільйона доларів готівкою. Фігурантам повідомлено про підозру в організації та одержанні неправомірної вигоди.

Слідство триває, і правоохоронці продовжують виявляти всіх, хто причетний до цієї схеми.