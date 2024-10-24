Скандал з прокурорами-«інвалідами» отримав продовження

Скандали з прокурорами, які підробили інвалідність, не вщухають. ЗМІ стало відомо, хто може стати новим очільником Офісу Генерального прокурора. Триває перевірка кожного обласного управління на наявність прокурорів-інвалідів. Лідирують дві області, в яких фактично кожен третій прокурор має групу інвалідності. Разом з тим, поки медикам та педагогам зарплату не підвищують, у прокурорів та суддів вона стане більшою.

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Фейкові інвалідності в прокуратурі

Кіпіш у прокуратурі триває після корупційного скандалу з головою МСЕК Тетяною Крупою. Виявлено факти фейкових інвалідностей у прокурорів. Ситуація не обмежується лише Хмельниччиною — схоже, прокурори з інших областей також вирішили отримувати виплати неправомірно. В офісі Генерального прокурора триває службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання статусу особи з інвалідністю.

На Черкащині 60 прокурорів мають статус особи з інвалідністю, що становить 27,4% від загальної кількості працюючих. В Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор (29,8%). Показник в Офісі Генерального прокурора нібито не перевищує 10%.

Реакція влади

Після скандалу із Тетяною Крупою, яка незаконно отримала понад 6 млн доларів, стали відомі й інші історії з прокурорами. Зокрема, на Миколаївщині керівниця МСЕК отримала 450 000 доларів, а у неї вилучили колекцію золотих виробів та три незадекларовані квартири. Станом на 22 жовтня, 64 посадовці МСЕК отримали підозри, скасовано 4106 висновків про інвалідність.

Президент Зеленський терміново призначив засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), вимагаючи реакції правоохоронців на ситуацію з фальшивими інвалідностями. Увечері 22 жовтня з’явилася інформація, що генпрокурор Андрій Костін подав у відставку, погоджуючись з позицією президента.

Новий керівник прокуратури

ЗМІ повідомили, що новим генпрокурором стане Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації. Його кандидатура має пройти розгляд у профільному правоохоронному комітеті парламенту. Питання персональної відповідальності за зловживання прокурорів залишається відкритим.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко також висловив думку, що генпрокурор має понести відповідальність за ситуацію в прокуратурі.

Управління прокуратури за часів Костіна стало прикладом некомпетентності та зловживань. Нині триває повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності. Однак, незважаючи на численні кримінальні справи, жоден член МСЕК не був засуджений до реального терміну ув’язнення.

Зеленський заявив, що система МСЕК має бути ліквідована. Для цього необхідно провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. Проблема не лише в зловживаннях посадовців, але й у тому, що люди, які дійсно потребують допомоги, часто не можуть отримати відповідний статус та виплати.

Кадрові рішення та реформи в системі продовжуються, але чи вистачить політичної волі для системних змін — питання залишається відкритим.