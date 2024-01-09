Хто така Тетяна Глиняна, яка продавала ЗСУ яйця по 17 гривень і купила готель в Хорватії?

Продавала яйця по 17 гривень, а купила кілька готелів за кордоном на пару мільйонів євро. Такі статки собі заробила бізнесменша Тетяна Глиняна, яка постачала продукти військовим. Днями журналісти зʼясували нову цікаву інформацію.

Усі подробиці гучного розслідування журналістів та ім’я жінки розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN журналістка Вікторія Гнатюк.

“Золоті яйця” і гумор українців

“Золоті” яйця по 17 гривень для бійців Збройних Сил України озолотили їхню постачальницю. Ви точно пам'ятаєте цю епопею, тоді ще міністром оборони був Резніков, тож нагадаємо, з чого все почалося. Зашкварні суми за яйця тоді помітили журналісти, а пояснити їхню вартість намагалися й військові. Й хоча смішно з цього не було, українці змогли і тут погуморити.



Що казав колишній міністр?

Але у тодішнього міністра була своя версія. Мовляв, лише в документі, який оприлюднили у ЗМІ, вказано аномальну ціну, яку сприйняли як 17 грн за штуку. Й увесь скандал назвав “теорією змови”, а насправді це нібито — звичайна технічна помилка, якої припустився постачальник. І поки Резніков відхрещувався від фактів, ДБР затримало підприємців хитромудрої схеми, які продавали серед іншого військовим яйця по 17 гривень.





Нова фігурантка, яка накупляла готелі за кордоном

Але руки дійшли, схоже, не до усіх. Бо днями журналісти з’ясували нову цікаву інформацію. Серед тих, хто по завищених цінах “пихав” у міноборони яйця, фігурує і Тетяна Глиняна. Жінку “здали” із усіма подробицями її розкішного життя за кордоном. Про це йдеться у розслідуванні Артема Ільїна у “NV Бізнес”. Як зазначається, співрозмовник “NV Бізнес”, який ознайомлений з готельним бізнесом у місті Спліт, що в Хорватії, розповів, що як мінімум 3 готелі лише у цьому місті належать українці Тетяні Глиняній.



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За даними місцевого бізнес-реєстру журналісти встановили, що щасливою власницею Глиняна стала з осені 2023 року, тож тепер вона бенефіціар компаній “Zen Adria d.o.o.”, “Pigment d.o.o.”, “Mimoza d.o.o.”. А у ще одній фірмі “Nazarii d.o.o.” вона стала засновницею ще у 2016 році. Місце реєстрації “Nazarii d.o.o.” у Брелі, яке скоріше за все, також є місцем реєстрації особисто Тетяни Глиняної.

Саме ця адреса вказана в одному з хорватських реєстрів. Отож, тепер у власності постачальниці харчів у ЗСУ є щонайменше 4 готелі. Наприклад, бутік-готель “Mirari” має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху. Готель “Ora” на 4 зірки має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб. Бутік-готель “Luxe” теж з 4 зірками має 30 номерів, ресторан, SPA-центр та конференц-кімнату на 8 осіб. Ну й на десерт 5-зірковий готель “Posh”, який має 6 апартаментів, басейн на даху, SPA-центр.

За попередніми оцінками, для купівлі цих готелів знадобиться понад 10 млн доларів. І звісно, це не остаточна ціна, бо за словами співрозмовників видання, ще у 2023 році в готелі Мірарі Глиняна провела реновацію й там досі тривають будівельні роботи.

Хто вона така?

Ну а тепер розкажемо, хто це така і де заробляються такі статки. Так-от, Тетяна Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої “білоцерківської групи”, що у різний час були, або є великим постачальниками харчів для військових. Це ТОВ “Преміум компані”, ТОВ “Візит”, ТОВ “Укр Прод Акорд ВР” та ТОВ “Гранд консалт”. До слова, в актуальних контрактах з Міноборони дуже завищені.

Наприклад, в контракті, що діяв у другому півріччі 2023 року, звичайна гречка коштувала 66 гривень за кілограм. А в контракті на перші три місяці 2024 року гречка коштує 50 грн за кілограм. За даними Держстату, роздрібні ціни на гречку у цей період постійно були у півтора-два рази меншими. У липні гречка коштувала 48 грн, під кінець року ціна опустилась до 32 грн. Просто зараз гречку можна купити в різних магазинах по 26-30 гривень за кілограм.

Також до складу “білоцерківської групи” відносяться інші юрособи, зареєстровані вже на інших фізосіб. У тому числі ТОВ “Актив компані”, який належить бізнес-партнеру онука Тетяни, Назарія Березюка, Олександру Дмитревичу. ТОВ “Актив компані”, яке і отримало наприкінці 2022 року найдорожчий підряд Міноборони вартістю понад 13 мільярдів гривень з тими самими “золотими” яйцями по 17 гривень і картоплею по 22 грн.

Пережила всіх

Ця Тетяна Глиняна — справжній бізнесмен, адже постачаннями їжі для ЗСУ вона займається ще з 1995 року, тобто, ця жіночка пережила усіх президентів та усіх міністрів, попри те, що раніше вже фігурувала у кримінальних справах.

Наприклад, у 2015 році, за повідомленням видання “Наші гроші”, Тетяна Глиняна та її зять Руслан Березюк намагалися дати хабар полковнику Нацгвардії за сприяння перемозі у тендері по консервам за 10% від суми контракту. Але тоді Глиняна взагалі дивом не потрапила у вирок, а її зятя Руслана Березюка засудили до незначного умовного терміну.

Гучні скандали в Міноборони

Та корупційні схеми не закінчуються. Хто і де провинився насправді, вирішуватиме суд, однак, коли знайдуться ліки, які назавжди покладуть край корупції, невідомо. Адже останнім часом усе більше і більше скандалів вилазить з Міністерства оборони. Чого лише вартує родина Гринкевичів, які накрали на забезпеченні Збройних Сил України понад мільярд гривень, а замість одягу для військових затарилися крутими тачками, земельними ділянками та будинками.

Цифри вас шокують

Чого чекати далі — дуже цікаве питання. Адже лише за останні чотири місяці внутрішній аудит Міноборони виявив порушень більш ніж на 10 млрд грн. Про це заявив сам міністр оборони Рустем Умєров.



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Винних обіцяють покарати

Міністр переконує, що на усі випадки реагують жорстоко, а з правоохоронцями тісно пропрацьовуються усі факти. Ну що ж, маємо надію.