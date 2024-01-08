Що відомо про скандал довкола сім’ї Ігоря Гринкевичів – найбільшого постачальника для військових ЗСУ

Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич намагався підкупити одного з керівників ДБР хабарем у пів мільйона доларів.

Наприкінці грудня 2023 року Державне бюро розслідувань затримало через хабар одного з найбільших постачальників Міністерства оборони – львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Він пропонував $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР.

Згодом стало відомо, що Ігор Гринкевич та його родина – причетні до розкрадання понад мільярда гривень, які мали йти на потреби Збройних сил України, зокрема на одяг для військових.

ТСН зібрав все, що відомо про корупційний скандал довкола Ігоря Гринкевича та його родини.

Спроба підкупу одного з керівників ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань 29 грудня затримали Ігоря Гринкевича за спробу підкупу одного з керівників Головного слідчого управління ДБР, запропонувавши йому хабар у розмірі 500 тисяч доларів США.

"Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн

Як зазначили правоохоронці, кілька місяців тому ДБР було відкрите кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для військових ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

До виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом. Вони не мали належних потужностей для виготовлення та зберігання майна для потреб Міноборони. Це призвело до зриву постачання та завдало збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 млрд грн.

Правоохоронці виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за сімома договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також вісім договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців. У компаній також виявили факти завищення вартості товарів, поставлених для Міністерства оборони України.

Нові деталі скандалу навколо родини Гринкевича

Як розповів відомий блогер Ігор Лаченков, це не перша нажива бізнесмена на військових. До цього були історії зі скандальними будівництвами (незавершене будівництво в одній з частин на Житомирщині - ред.), із роботою на полігоні "Широкий лан" (загальновійськовий полігон першої категорії, розташований у Миколаївській області - ред.).

Ігор Гринкевич також вигравав тендери для своїх будівельних компаній, які повинні були постачати одяг військовослужбовцям. Так, загальна сума трьох угод становить 1,54 млрд грн.

Оскільки компанії Гринкевича не могли відшивати одяг, вони просто здійснювали перекупівлю товарів у Туреччині. За словами журналіста Євгена Плінського, 60% коштів пішли на особистий прибуток, а 40% – йшли на закупівлю. Плінський також зазначає, що цей іноземний товар не відповідає жодним стандартам військового забезпечення за якістю.

"Будівельні компанії одяг, звісно, не виробляли, а просто перекуповували з Туреччини і забирали собі 60% грошей. Окрім цього, всі три компанії мерзотника отримували гроші без конкретного постачання завдяки підробленим актам. По деяким відкритим контрактах й досі немає постачання. Натомість майже 1 млрд гривень було витрачено на придбання нерухомості, автівок, лакшері відпочинків", - йдеться у дописі блогера.

Мова йде про компанії:

"ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ",

ТОВ "Будівельний Альянс МОНТАЖПРОЕКТ" т

ТОВ "СІТІГРАД".

Як повідомила Рахункова палата, вказані компанії не поставили армії курток, штанів та футболок на 1,5 млрд гривень.

Що відомо про бізнес сина Гринкевича – Романа

Роман Гринкевич є засновником та директором ТОВ "Будівельний Альянс МОНТАЖПРОЕКТ". Нещодавно син бізнесмена придбав в елітному селищі Козин під Києвом будинок площею у 289 кв.м за 25 млн грн (при ринковій вартості у 50,5 млн грн). Окрім будинку, в той же день, Роман придбав чотири земельні ділянки в тому самому Козині.

Журналіст Євген Плінський також з’ясував, що Роман Гринкевич "засвітився" в розслідуванні Михайла Ткача про "Втомлених війною відвідувачів столичного клубу Boho" на своїй новій автівці BMW вартістю близько 150 000$.

Бізнес Гринкевичів та мистецтво Соні Морозюк

Роман Гринкевич протягом 2023 року активно інвестував великі гроші, отримані від зірваних тендерів Міноборони, в кар’єру молодої художниці та за сумісництвом – своєї нареченої – Соні Морозюк.



Роман Гринкевич освідчився Соні Морозюк у Венеції / Фото: з відкритих джерел

Так, майже протягом року в ЗМІ, соцмережах та на рекламних щитах всієї країни почали просувати молоду художницю Морозюк. Також у дівчини за рік з’явилася дорога квартира в елітному житловому комплексі, галерея-майстерня за 250 тисяч доларів та дорогий автомобіль Porsche.

Відомо, що Соня Морозюк також активно співпрацювала із фондом сімʼї Гринкевич hope.ua ще від березня 2023 року.

"Постійні подарунки, недешева ювелірка, квіти по 100к в місяць, поїздка до Венеції, каблучка Графф, вартість якої починається від 7 тис $, реклама на найдорожчих екранах, рекламні банери та виставка. Досі достеменно невідомо, за які саме кошти Морозюк придбала комерційне приміщення вартістю 250 тис $, при статках в 100 тис $ на рік, які були озвучені нею самою. Але ж є цілком справедливе припущення, що гроші які так старанно і цинічно відмивали на ЗСУ, відмивали і через сучасне мистецтво (в тому числі і через фонд)", - пише Ігор Лаченков.



Фото Соні Морозюк / Фото: з відкритих джерел

Соня Морозюк – художниця родом із Харкова. Її картини є в у співака Монатіка, Віталія Кіма й навіть у Володимира Зеленського. Художниця також створила у Києві патріотичний мурал із написом: "Що крутіше, ніж сім'я в 44 мільйони".

Протягом 2022 року картини Соні прикрашали рекламні щити вздовж трас по всій Україні. Морозюк також співпрацювала з "ПриватБанком", "Укрзалізницею", "Укрпоштою" та іншими українськими бізнесами.

"В ситуації з Морозюк найголовніше те, що вона дійсно не могла не знати про джерело походження коштів її казнокрада. Тобто вони обоє - і Морозюк і Гринкевич - знали, що "порш" – це трупи українських військових, каблучка – це трупи українських військових, новий офіс – це трупи українських військових. Адже не існує розкрадань оборонки, які не тягнуть за собою не летальних наслідків. Знали і спокійно жили, тусили по світу, насолоджувались буттям на повну катушку… І ось цей рівень нелюдства залишається для мене незбагненним", - написав автор та ведучий проєкту "Антиподи".

Хто ще з родини Гринкевичів причетний до контрактів з Міноборони

Як розповів Ігор Лаченков, Світлана Гринкевич (дружина Ігоря Гринкевича - ред.) і Ольга Гринкевич-Швед (донька Ігоря Гринкевича - ред.) є власницями однієї із компаній ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ" з якою в грудні 2023 року Міністерство оборони підписало договір на постачання продуктів на 470 млн грн.



Ольга Гринкевич-Швед на відпочинку/ Фото: з відкритих джерел



Фото із соцмереж Ольги Гринкевич-Швед/ Фото: з відкритих джерел

"Мати і донька не соромились хизуватись в своїх соц мережах елітними шопінгами, поїздками на Мальдіви два рази на рік в дорогі готели, відпочинками в Європі і поїздками на VIP-потязі "Укрзалізниці". Світлана Гринкевич до того ж є викладачкою в Національному університеті "Львівська політехніка". Ось таке лакшері життя, на грошах які несуть за собою кров наших військових", - розповів Лаченков.

Загальна сума тендерів, які отримали компанії родини Гринкевичів від Міноборони за 2022-2023 роки, складає 3,2 млрд грн.