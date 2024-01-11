Спілкування у Signal, зустрічі на WOG та VERY TASTY CAFE: нові деталі справи Гринкевича, якого затримали на хабарі у 500 тис долларів

У реєстрі судових рішень нарешті з’явився текст ухвали слідчого судді Печерського суду Сергія Вовка про обрання запобіжного заходу підозрюваному Ігорю Гринкевичу. Цим рішенням, нагадаємо, Гринкевича відправили до СІЗО із заставою у понад 429 млн грн.

Обшуки на митниці «Чайки»

З ухвали стало відомо, що у листопаді 2023 року слідчі ДБР провели обшуки на митному посту “Чайки” Київської митниці. Обшуки проводилися в рамках розслідування справи про заволодіння державними коштами під час виконання договорів поставки товарів, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для потреб ЗСУ.

В результаті обшуку слідчі вилучили комплекти спідньої білизни, сорочки бойові, футболки літні та інші речі. Постачальником цього майна були компанії ТОВ “Трейд Лайнс Рітейл”, ТОВ “Будівельна компанія Сітіград” та ТОВ “Будівельний Альянс Монтажпроект”. За даними слідства, ці компанії підконтрольні Гринкевичу та його сім’ї.

«Я від спільних друзів. Коли можна набрати?»

Далі, за версією слідства, Гринкевич дізнався номер телефону заступника керівника відділу Головного слідчого управління ДБР і 23 грудня за допомогою месенджера Signal написав повідомлення зі змістом: “Доброго дня. Я від спільних друзів. Коли можна набрати?». А далі в ході телефонної розмови повідомив про необхідність зустрічі”.

ДБРівець, навіть не будучи знайомим з Гринкевичем, погодився на зустріч, і в цей же день вони зустрілися на АЗС WOG на Севастопольській площі у Києві. На зустрічі Гринкевич нібито попросив посприяти у поверненні вилученого майна. Однак одразу після зустрічі посадовець ДБР нібито звернувся з рапортом про вчинення злочину.

За два дні Гринкевич знову написав посадовцю на Signal: “Христос Народився. коли бачимось?“. Ще за два дні він зателефонував ДБРівцю, але той відповів: “Доброго дня не зручно розмовляти, пишіть”. На що Гринкевич відписав: “Доброго. Мав зустріч з нашими друз все пояснили готов на завтра зустріт. Якщо Ок напишіть де і коли? Дякую”.

«Я готовий передати 500 тисяч доларів»

Зустріч відбулася 28 грудня тій же АЗС WOG. На ній Гринкевич нібито повідомив про те, що готовий передати 500 тисяч доларів за сприяння у поверненні вилученого майна.

Передачу коштів запланували на наступний день. Ця зустріч проходила у кафе VERY TASTY CAFE на вул. Симона Петлюри, 5.

Як стверджує слідство, на неї Гринкевич приніс 500 тисяч доларів, і його затримали одразу після передачі коштів.

Суд арештував майно сім’ї Гринкевича

Сьогодні ДБР повідомило, що суд арештував майно сім’ї та підконтрольних фірм Гринкевича. А за висновками експертів, вся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби Міноборони у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями ЗСУ.

Також ДБР написало про збитки, які оцінюють у 1,2 млрд грн. Але при наявності усіх цих фактів про підозру Гринкевичу чи посадовцям, які відповідали за тендер, у цій справі досі не повідомили.

Радіти поки рано

При цьому ДБР каже, що все ще перевіряє причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів.

Тому радіти арешту майна поки рано, адже компанії Гринкевича та його родини раніше уже успішно скасовували арешти. Зокрема, у серпні 2022 року Нацполу через суд вдалося арештувати грошові кошти на рахунках трьох компаній, пов’язаних із родиною Гринкевича і ще двох фізичних осіб (їхні імена та прізвища в реєстрі приховані).

Однак вже за місяць той же суддя Сергій Вовк із Печерського суду арешт скасував і мотивував це якраз тим, що жодних підозр у тій справі не повідомляли.