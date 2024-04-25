Тестю – Porsche, тещі – маєток: поліцейський Андрій Довгун незаконно збагатився на 14 мільйонів

У поліцейського, якого мали судити за вимагання 200 тисяч доларів та погрози, працівники ДБР знайшли ще 14 мільйонів гривень, які пройшли повз декларацію, та шикарний Porsche у тестя.



Підозри вже вручені. Хто він такий і який багаж підозр вже має, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.

"Тепле місце" може змінитися на тюрму

Був "шишкою у поліції", а тепер може стати засудженим – ДБР вручило нову підозру поліцейському, якого й без цього вже мали судити, а все через мільйони, які взялися не ясно звідки.

"У ході розслідування працівники ДБР у тісній взаємодії із Національним агентством з питань запобігання корупції, провели моніторинг способу життя правоохоронця. Йому повідомлено про підозру в набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше, ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи та в декларуванні недостовірних відомостей (ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України)", – йшлося в повідомленні.

Зловмисникові загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Декларація "чиста" – майно на родичах

За даними прокуратури, йдеться про заступника начальника управління поліції ГУНП в Кіровоградській області. З 2021 по 2022 роки нині підозрюваний перебував на посаді заступника начальника одного з управлінь поліції ГУНП в Дніпропетровській області. За два роки на посаді той набув активів щонайменше на понад 14 млн гривень.

Але в декларації про це – ні слова, а секрети на мільйони під сімома замками. Ну а щоб не "спалитися", правоохоронець записав своє майно на тестя й тещу. Отож, на рахунку пенсіонерів: земельна ділянка, елітний житловий будинок та не менш елітний автомобіль Porsche 2017 року випуску. Й хоча записаний на тестя, їздила на ньому дружина топпосадовця. Проте імена фігурантів не називаються.

Хто він?

Але вручили цьому правоохоронцю не лише підозру про незаконне збагачення. Ще у 2023 році працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника одного з правоохоронних органів Дніпра. Той, хто мав захищати, разом зі своїм братом вимагав у трьох місцевих мешканців 200 тисяч доларів США. А вимагав гроші правоохоронець з простих будівельників, а щоб ті не відкрутилися, нібито погрожував убивством. Й мова йде про Андрія Довгуна.

"Правоохоронець вимагав гроші у будівельників, які робили ремонт в будинку, оформленому на його тещу. Вже після ремонту через коротке замикання в садибі трапилася пожежа. Не слухаючи доводів будівельників, правоохоронець всю провину за пожежу поклав на них і почав вимагати відшкодувати збитки, які сам оцінив у 200 тисяч доларів США. Для залякування людей він залучив свого брата. Під час зустрічей з будівельниками вони пропонували розпродати їхні автомобілі та інше майно, безоплатно працювати над відновленням будинку, а одному з мобілізованих робітників наказали кожного місяця перераховувати його заробітною плату, отриману в ЗСУ.

Людей залякували кримінальною відповідальністю, погрожували вбивством, обіцяючи закопати тіла так, "що їх ніхто і ніколи не знайде". Для того, аби узаконити "борг", правоохоронець почав вимагати від чоловіків укласти ще й фіктивні договори позики", – розповіли правоохоронці

Погрози будівельникам

Є і відеодокази від ДБР, як поліцейський із братом обіцяють місто показати, щоправда, у багажнику свого авто.

Чому поліцейський на волі

Цю схему ДБР "накрило" у травні 2023-го. Андрій та його брат Євген обвинувачувалися у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища, з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Лише за це обидвом “світило” до 12 років з конфіскацією майна. І от, 31 травня 2023 року Кіровський районний суд Дніпропетровська бере під варту поліціянта та його брата. Але з можливістю вийти під заставу у розмірі 940 тисяч гривень.

Ці кошти підозрювані знайшли менш ніж за добу. Й ті, хто обіцяв "закопати", знову опинилися на свободі. На них поклали обов’язки поводитися гарно та не "відсвічувати", поки триває досудове розслідування. Проте чи в безпеці робітники, які поскаржилися на Довгунів?

Видання “Інформатор” також повідомляло, що родина братів Довгунів займається ще й бізнесом, який пов’язаний з будівництвом. Проте, прибуток приносила здача в оренду нерухомості у житлових комплексах. Звідки власне й могли взятися так швидко кошти на заставу.

Журналісти стверджують, що загалом у 2020 та 2021 роках брати Довгуни стали власниками/співвласниками 13 об’єктів нерухомості, які кожного місяця приносили понад 357 тисяч гривень доходу. Мабуть, завдяки цьому родина Довгунів має непоганий автопарк, який коштує сотні тисяч доларів. Всі авто з номерами 0780. Погодьтеся, розкішний збіг, дуже красиво. Чи, можливо, це авто, які родина придбала для допомоги нашим військовим на передовій? Але тепер додалася ще одна підозра, тож є шанси, що справу таки доведуть до кінця. Наразі вирішується питання про обрання поліцейському запобіжного заходу.