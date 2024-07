Як колишній поліцейський збирав гроші на вигаданих дітей

Розслідування ВВС з'ясувало, що колишній офіцер британської поліції, який зараз мешкає в Росії, вигадував історії, щоб зібрати гроші на, як він стверджує, порятунок дітей від торговців людьми.

Адам Віттінгтон, засновник Project Rescue Children (PRC) або "Проєкту порятунку дітей", каже, що допоміг понад 700 дітям у таких країнах, як Уганда, Кенія та Гамбія.

Але BBC File on 4 виявила, що принаймні деякі з цих дітей ніколи не були жертвами торгівлі людьми, і що кошти, зокрема зібрані іноді за допомогою знаменитостей, не завжди доходили до дітей, для яких їх збирали.

Зараз Віттінгтон живе в Росії та має інші благодійні організації, зареєстровані в Гамбії, Кенії, на Філіппінах, а також в Україні.

На наш запит про інтерв’ю він не відповів.

У PRC твердження ВВС про те, що вони не допомагають дітям, назвали "абсолютно безпідставними, оманливими та наклепницькими".

Розслідування ВВС демонструє, що Віттінгтон, громадянин Британії та Австралії, вводив донорів у оману різними способами, зокрема збираючи кошти для дитини, яку нібито врятували від торговців людьми, - але насправді вона весь час була зі своєю матір’ю. Мати, яка живе в бідності, каже, що вони з дочкою ніколи не отримували грошей від PRC.

Відчуття, що щось не так

Віттінгтон почав працювати в службі порятунку дітей 20 років тому, після того, як пішов зі служби у лондонській поліції.

Він створив компанію, яка займалася пошуком дітей, вивезених батьками за кордон після суперечок щодо опіки, але згодом переключив свою увагу на дітей, які стали жертвами торгівлі та насильства.

Його сторінка та сторінка PRC у соціальних мережах зібрали 1,5 мільйона підписників і залучили підтримку знаменитостей - завдяки своєму шокуючому контенту.

Амбасадоркою PRC зокрема стала зірка реаліті-шоу The Only Way is Essex Сем Феєрс, яка у вересні минулого року поїхала до Уганди, щоб зустрітися з сиротами та знедоленими дітьми.

Сем Феєрс записувала рекламні ролики для благодійної організації

Перебуваючи там, вона звернулася до мільйонів своїх шанувальників з проханням зробити пожертвування і в підсумку зібрала 137 000 фунтів стерлінгів (175 000 доларів США) для будівництва центру порятунку та покриття початкових поточних витрат.

Саме ця ініціатива зі збору коштів вперше викликала у мене відчуття, що щось не так.

Через кілька тижнів після того, як оголосили загальну суму збору Сем Феєрс, у соцмережах почали з’являтися звинувачення проти PRC, колишні амбасадори та директори організації казали про фінансові зловживання та припускали, що історії про дітей сфабриковані.

Менше половини грошей - 58 000 фунтів стерлінгів (74 000 доларів США) - які, на думку донорів, мали фінансувати будівництво та поточні витрати майбутнього центру, надіслали партнерській організації PRC в Уганді Make a Child Smile.

Її засновник Александр Сембатья, який перепросив перед донорами, сказав BBC, що вважає, що решту грошей "з’їли Адам Віттінгтон і PRC". За його словами, будівельні роботи призупинили через брак коштів.

Александр Сембатья з Адамом Віттінгтоном і Сем Феєрс

Сем Феєрс розповіла BBC, що вона була "глибоко вражена", а її "серце розбите", коли вона дізналася, що не всі зібрані кошти дійшли до дітей, і закликала Віттінгтона "вчинити правильно та негайно перерахувати решту коштів туди, де вони зараз вкрай необхідні".

PRC заявила, що наданих грошей було достатньо для завершення будівництва центру порятунку, і повідомила BBC, що наразі вийшла з проєкту, звинувативши Сембатью у відмові підписати контракт і неправильному розпорядженні коштами.

За словами організації, гроші, що залишилися, витратили на інших дітей в Уганді та на Філіппінах.

Попри те, що спроби створити центр порятунку в Уганді провалилися, PRC вже заявила, що має проєкти в інших африканських країнах, зокрема в Кенії.

З 2020 року Віттінгтон розповідав детальні та моторошні історії про дітей, яких він нібито підтримував у центрі порятунку PRC у Кенії, зокрема про братів і сестер, які спостерігали, як їхніх батьків вбивають торговці людьми.

Протягом декількох тижнів після запуску спонсорської програми PRC оголосила, що всі 26 кенійських дітей, про яких ішлося на вебсайті організації, отримали допомогу.

"Моя дитина не отримала гроші, які для неї збирали"

Центр розміщений у віддаленому місці на околиці міста Кісуму, що ускладнило перевірку його існування.

Тож у квітні 2024 року я разом із командою BBC у супроводі поліцейського вирушила туди та знайшла цю будівлю, якою нібито керує жінка, відома як Мама Джейн.

Ми виявили, що Мама Джейн - літня жінка на ім’я Джейн Горі, яка живе в будинку разом зі своїм чоловіком. Однак ми не знайшли там жодних дітей.

Проте я дізналася, що її син, Купа Горі, був директором PRC у Кенії, і він привозив Віттінгтона до неї додому.

Віттінгтон використав фотографії ремонтних робіт будинку Джейн Горі, які профінансувала PRC, щоб переконати донорів, що він організував центр порятунку. Джейн Горі сказала, що вона не підозрювала, що її ім'я, її будинок і її фотографії були використані PRC.

Неподалік я зустріла фермера на ім’я Джозеф, чиї двоє синів і онука були представлені на вебсайті PRC - там їх описували як сиріт, бездомних або жертв торгівлі людьми чи експлуатації. Але нічого з цього не відповідає дійсності.

Невдовзі після того, як у 2020 році були зроблені їхні фотографії, син Джозефа Юджин помер. Але його фотографія залишалася в мережі принаймні до лютого цього року. Як повідомляє сайт PRC, люди продовжували його спонсорувати.

Джозеф каже, що ніколи не отримував грошей від PRC, і додає: "Мені боляче, що хтось використовує фотографії моєї дитини за гроші, які ми не отримали особисто".

Коли ми передали цю інформацію PRC, в організації нам повідомили, що вони наполягають на тому, що будинок Джейн Горі є центром порятунку PRC, який опікується дітьми. Вони додали, що всі кошти на проведену там роботу були подані до Австралійської благодійної комісії, де він був зареєстрований.

У PRC не відповіли на наше запитання про неправомірне використання фотографій родини Джозефа.

Викрадення, якого не було

Наступний випадок обману, який ми викрили, розпочався у 2022 році, коли Віттінгтон заявив, що врятував новонароджену дитину від торговців людьми на жвавому ринку в Гамбії.

За його словами, вранці 17 грудня його команда переслідувала двох чоловіків, які під час втечі впустили кошик. У ньому була новонароджена дитина, яку він назвав Мірея. Віттінгтон опублікував фотографію, на якій вона була загорнута в ковдру золотого кольору.

Щоб надати історії ще більшої достовірності, він сказав своїм підписникам, що всиновив дитину, і сказав, що про неї піклуються в рятувальному центрі PRC у Гамбії.

Він розповів ту саму історію британській директорці своєї організації Алекс Беттс і попросив її усиновити дитину разом із ним.

Онлайн-інфлюенсерка Беттс сподівалася привезти дитину до Британії. Для цього запустили онлайн-кампанію зі збору коштів разом із програмою спонсорства.

У березні 2023 року Беттс відвідала дівчинку, яку вона вважала Міреєю, і зняла фотографії та відео, на яких вона з нею грається. Відео стали вірусними – їх переглянули понад 40 мільйонів людей.

Після того, як Беттс повернулася до Британії, Віттінгтон попросив її підписати угоду про нерозголошення, яка б завадила їй публічно говорити про PRC. Вона занепокоїлася, бо не розуміла чому.

Алекс Беттс із дитиною, яку вона зустріла в Гамбії

Тоді PRC розірвала з нею контракт - на тій підставі, що вона "експлуатувала дітей заради вигоди в соціальних мережах". Беттс перестала отримувати новини про Мірею, а Віттінгтон нападав на неї в інтернеті, неправдиво називаючи її наркозалежною та стверджуючи, знову ж таки неправдиво, що в Гамбії видали ордер на її арешт.

Беттс каже, що її запросили до PRC, щоб "привернути до організації увагу соціальних мереж". Вона відкидає закиди проти неї і каже, що завжди діяла "з чесними і чистими намірами".

Коли жінка вирішила зробити в гуглі пошуковий запит "новонароджена дитина в Гамбії", вона виявила, що на фотографії дитини в золотій ковдрі була інша дитина. Фото опублікували на сторінці пологового відділення в соцмережах за два роки до "порятунку" Міреї.

PRC повідомила нам, що один зі співробітників організації помилково використав це зображення, оскільки вони не хотіли розкривати особу Міреї, і що правління PRC згодом публічно вибачилося за будь-яку плутанину.

BBC не знайшла доказів того, що порятунок дитини на ринку взагалі відбувся. Але Беттс зустрілася в Гамбії з дитиною - то хто ж це був?

Дві різні Міреї

У травні 2024 року, через рік після того, як пані Беттс опублікувала своє вірусне відео, ми вирушили до Гамбії. Нашою першою зупинкою було місце розміщення імовірного центру порятунку PRC.

Але - так само, як і в Кенії - ми виявили, що це не був центр порятунку, і врятовані діти там ніколи не жили. Чоловік, який володів нерухомістю, сказав нам, що це просто родинний будинок.

Його звали Девід Басс, і він був батьком Ебу Басса, колишнього директора PRC у Гамбії. Він сказав нам, що PRC полагодила йому дах і встановила систему прісної води. Знову ж таки, Віттінгтон опублікував зображення цих будівельних робіт у соцмережах і на вебсайті PRC начебто підтверджуючи, що він має там центр порятунку.

Басс-старший сказав нам, що не знав, що роботи в його будинку фінансувалися за кошти, зібрані на реконструкцію рятувального центру.

Нам також розповіли, що дитина, відома як Мірея, жила в сусідньому селі. Пошуки привели нас до невеликого поселення, де ми побачили малечу, яку одразу впізнали як дитину з відео Беттс.

Руки дитини були вкриті виразками, спричиненими бактеріальною шкірною інфекцією, оскільки мати не могла придбати їй необхідні ліки.

Вона розповіла нам, що її дитина народилася і виросла в селі, і що до неї звернувся Ебу Басс, коли її доньці було три місяці. За її словами, він сказав їй, що є люди, які хочуть спонсорувати її дитину, тому вона дозволила йому взяти дитину, щоб зустрітися з Беттс.

Вона була вражена, почувши історії про її дочку в інтернеті. За її словами, вона ніколи не отримувала жодних грошей, але їй кілька разів давали продукти.

Ми поїхали до Гамбії та знайшли дитину, відому як Мірея, та її матір

Ебу Басс, який більше не є директором PRC у Гамбії, визнав, що історія Міреї була неправдивою і що центр порятунку був насправді домом його сім’ї. Він сказав, що ідея вигадати історію про те, що вони врятували дитину від торговців людьми, належала Віттінгтону, але він погодився на це, оскільки дитина, яку вони використали для цієї історії, була дуже бідною, і він сподівався, що вона отримає фінансову допомогу.

Ламін Фатті з гамбійської організації під назвою Альянс захисту дітей зараз працює з владою країни над розслідуванням щодо Віттінгтона та PRC. Він каже, що під час цього інциденту могли бути порушені кілька законів.

PRC наполягає на тому, що історія Міреї правдива, і повідомила нам, що її врятувала PRC у співпраці з владою Гамбії. Вони запропонували BBC провести тест ДНК знайденої нами дитини. Організація стверджує, що дім Басса є центром порятунку PRC, і що Міреї не була на його території, оскільки вона була за кордоном, відвідуючи родичів.

Плани розширення

Раніше Адам Віттінгтон служив у австралійській армії, а 2001 року пішов на службу до поліції Лондона, де пропрацював щонайменше п'ять років.

Нам не вдалося з’ясувати, що сталося з усіма грошима, зібраними для PRC, або куди їх витрачають – Віттінгтон створив компанії та благодійні організації в багатьох країнах, багато з яких ніколи не подавали детальних звітів.

Але ми знаємо, що принаймні деякі пожертви не досягли своїх адресатів.

BBC з’ясувала, що у 2022 році Комісія з питань благодійності Великої Британії відхилила заявку на реєстрацію PRC, оскільки вона не продемонструвала, що здійнює виключно благодійну діяльність, і не відреагувала на "значні проблеми" у своїй заявці.

PRC була зареєстрованою благодійною організацією в Австралії, доки ми не повідомили Австралійській благодійній комісії про наше розслідування. Після цього її благодійний статус скасували.

З моменту початку нашого розслідування деякий контент з вебсайту PRC видалили, а самого Віттінгтона заблокували в Instagram. Він доручив адвокатам у Кенії заблокувати трансляцію нашого розслідування, однак їм це не вдалося. Він розпочав онлайн-кампанію проти ВВС, а мене назвав "журналісткою-шахрайкою".

Як видно з соцмереж, які у нього залишилися, він зараз подорожує до Філіппін і назад, збирає гроші для місцевого центру порятунку та стверджує, що рятує дітей. Також він каже, що незабаром розширить PRC на Південну Африку.

Матеріал підготовлений за участю Кейт Вест, Кеті Лінг і Мелані Стюарт-Сміт