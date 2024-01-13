Пенсіонер допоміг копам спіймати злодія, але замість нагороди отримав покарання: що сталося

У Великій Британії офіцер поліції у відставці, який допоміг спіймати крадія, отримав замість нагороди штраф. Норман Бреннан гнався за підозрюваним понад 3 км, а потім допоміг поліції заарештувати його. Він також знайшов рюкзак злочинця, де було дев'ять пляшок вина, вкрадених із крамниці.

Але незабаром 64-річний чоловік отримав штраф у розмірі 130 фунтів за те, що під час переслідування він неправильно їхав вулицею з однобічним рухом. Він каже, що втратив би з поля зору підозрюваного, якби поїхав іншим маршрутом.

Про це пише Daily Mail. Втім, це ще не все. Згодом виявилося, що магазин вирішив не пред'являти звинувачення злодію, тому його не покарали.

Норман Бреннан / Фото: Ian McILGORM

64-річний Норман Бреннан зіткнувся зі злодієм на вулиці, а коли той розвернувся і втік, слідував за ним майже дві милі, перш ніж допомогти поліції затримати його. Потім він пішов слідом за чоловіком і знайшов дев’ять дорогих пляшок вина, захованих за багатоквартирним будинком у рюкзаку.



Але замість того, щоб отримати похвалу за свою публічну хоробрість, пан Бреннан був вражений, отримавши штраф у розмірі 130 фунтів стерлінгів від місцевої ради за те, що під час переслідування він ненадовго проїхав вулицею з одностороннім рухом.



Це незважаючи на те, що міністр поліції Кріс Філп раніше закликав представників громадськості допомогти приборкати крадіжки в магазинах, заарештовуючи громадян, якщо вони помітять, що це відбувається.



Крадія, тим часом, не оштрафували та не попередили. Менеджер Sainsbury's Local на Twickenham Green, південно-західний Лондон , вирішив не висувати звинувачення.



У листі з відмовою в оскарженні штрафу представники лондонського району Річмонд-на-Темзі повідомили пану Бреннану, що «хоча я ціную, що ви стежили за ймовірним крадієм, ви не мали законних повноважень виїжджати на цю дорогу».



Пан Бреннан сказав Міністерству безпеки, що в той час він розмовляв з оператором служби 999 по гучному зв’язку і рухався менше ніж 5 миль на годину. Він додав, що «фарсовий епізод» висміює заклик міністра поліції Кріса Філпа до громадськості допомогти впоратися з епідемією крадіжок у магазинах, заарештовуючи громадян, які бачать, що злодії крадуть товари.

«Яка марна трата мого часу і абсолютний фарс», — сказав він. «Єдиний, кого тут покарано, це я. Це була рідкісна ситуація, коли все було передано поліції та Sainsbury's на тарілці – усі докази та сам винуватець – але це все одно призвело до того, що хлопець звільнився.

Пан Бреннан сказав, що в той час він розмовляв з оператором 999 по гучному зв'язку і рухався менше 5 миль на годину

Колишній поліцейський сказав, що цей «фарсовий епізод» висміює заклик уряду до громадськості допомогти подолати епідемію крадіжок у магазинах.

«Великі супермаркети повинні серйозно підійти до боротьби з крадіжками в магазинах, заявивши, що вони вживуть заходів. Поліція займається цим, особливо не турбуючись, оскільки знає, що в рідкісних випадках справи доходять до суду, правопорушників звільняють умовно, або невеликим штрафом, або громадським ордером.«Уряд пообіцяв розкрити цей злочин, але поліція не може виконати. Це все великий безлад. Система кримінального правосуддя зламана, не відповідає меті».Пан Бреннан, колишній констебль-детектив британської транспортної поліції, неодноразово нагороджувався за хоробрість. Після виходу на пенсію в 2009 році його називають «одним із найвідоміших голосів британської поліції». Він заснував Фонд жертв злочинів, серед покровителів якого Деніз Фергюс, мати вбитого немовляти Джеймса Балджера.І він запустив Protect the Protectors, яка успішно закликала поліцію носити кийки з бічними ручками, стійкі до ударів жилети та спрей CS.The Mail on Sunday виступила лідером у викритті скандалу з крадіжками в британських магазинах за допомогою жорсткої кампанії, яка закликала до більш жорстких дій. Ми показали, як криза коштує магазинам 1 мільярд фунтів стерлінгів на рік.

Згадуючи цей інцидент, містер Бреннан сказав, що одного разу в жовтні минулого року він сидів у своїй машині й пив каву, коли почув крик і побачив чоловіка років 30-ти, який пробіг повз нього з рюкзаком. «Я знаю співробітників Sainsbury's і бачив, як один із них переслідував його», — сказав він. «Я слідував за ним на своїй машині, їхав перед ним, вискочив і зіткнувся з ним, але він розвернувся і втік за багатоквартирний будинок».



Не маючи можливості переслідувати його пішки через артрит колін, пан Бреннан дочекався, поки злодій знову з’явиться, а потім непомітно відслідкував його на своїй машині до промислової зони, розмовляючи з оператором 999, який пообіцяв підтримку.



За його словами, якби він не звернув на вулицю з одностороннім рухом, то втратив би злодія з поля зору. «Я досвідчений поліцейський водій і був надзвичайно обережний, коли їхав, точніше повзав, цією дорогою.

Пан Бреннан повернув викрадені пляшки вина до Sainsbury's, де він знайшов менеджера, якого допитувала поліція

«Я був приголомшений відповіддю Річмонда – холодною, безпристрасною та без будь-якого здорового глузду. Напевно, вони могли діяти на розсуд».



Коли поліція прибула, пан Бреннан розповів їм, де, на його думку, переховується чоловік, і чоловіка було заарештовано. Пан Бреннан сказав, що коли він знайшов рюкзак, більшість пляшок вина були розбиті. Він повернув їх до магазину, де виявив менеджера, якого опитували поліцейські.



Після виходу на пенсію пан Бреннан спіймав 29 крадіїв. Про останній інцидент він сказав: «Здається, повідомлення полягає в тому, що в сучасній Британії ви можете піти в супермаркет і вкрасти все, що завгодно, упевневшись, що навіть якщо вас спіймає поліція, ви не будете покарані.



«Мені довелося годинами оскаржувати цей дурний штраф, який зараз зріс до 195 фунтів».



Представник поліції сказав: «Офіцери відреагували на повідомлення про крадіжку в магазині після того, як чоловік викрав кілька пляшок вина з магазину в Твікенгемі. Його затримали неподалік. Офіцери розмовляли з персоналом магазину, який не бажав продовжувати цю справу».



Представник супермаркету сказав: «Безпека наших колег і клієнтів є нашим найвищим пріоритетом». Ми спілкуємося з поліцією щодо цього інциденту».