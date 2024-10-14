В Англії жінка вбила батьків і чотири роки ховала їхні трупи у себе вдома

Вірджинія Маккалоу знала, чому поліція виламала її двері - але трохи дивувалася, чому їм знадобилося так багато часу, щоб дізнатися, що вона вбила своїх батьків.

"Радійте, принаймні ви спіймали лиходія", - спокійно сказала вона поліцейським, які одягали на неї наручники.

Сусіди думали, що Джон і Лоїс Маккалоу поїхали на пенсії жити на узбережжя, але насправді їх холоднокровно отруїла власна донька.

Чому вона вбила батьків?

Події, що відбувалися у 2019 році в будинку сім’ї Маккалоу в Грейт-Баддоу поблизу Челмсфорда, графство Ессекс, ставали все більш таємничими.

Родичів попросили триматися подалі, а друзям сказали, що подружжя Маккалоу поїхали жити район Клактон на сонячному узбережжі Ессекса.

Втім, реальність була зовсім іншою. Однак перш ніж хтось дізнався про жахи, які відбувалися за зачиненими дверима на Памп-Гілл, минуло аж чотири роки.

70-річний Джон Маккалоу, викладач бізнес-досліджень на пенсії, був смертельно отруєний, а його тіло було сховано в імпровізованій гробниці, зробленій з піноблоку та ковдр.

Труп його 71-річної дружини Лоїс був захований у спальних мішках і ковдрах у шафі на верхньому поверсі будинку.

Пані Маккалоу били молотком і різали ножем, але також її отруїли медикаментами.

Усе це зробила їхня власна дочка.

У п'ятницю 36-річну Вірджинію Маккалоу суд Челмсфорда засудив до довічного ув'язнення за їхні вбивства, з мінімальним терміном 36 років.

"Штори завжди були засунуті, і не можна було побачити, чи є хтось у будинку", - сказав Філ Сарджент, який жив у сусідньому будинку з родиною Маккалоу протягом 20 років.

Тепер він знає, чому в будинку його сусідів була така секретність.

"Мені важко навіть вимовити, що Вірджинія вбила своїх батьків, - каже він. - Вона здавалася приємною, вона була кумедною, але також зухвалою. У неї було чорне почуття гумору".

У вересні 2023 року до поліції Ессекса надійшов дзвінок від служби безпеки ради графства Ессекс.

Сімейний лікар подружжя Маккалоу висловив занепокоєння щодо їхнього добробуту, оскільки не бачив їх вже деякий час.

Автор фото,Steve Huntley/BBC Трупи подружжя Маккалоу пролежали в сімейному будинку чотири роки

Автор фото,Essex Police Тіло Джона Маккалоу було сховане в імпровізованій гробниці, накрите ковдрами та картинами

Їхню відсутність пояснювала їхня донька, яка наводила виправдання для кожного візиту, яку вона скасовувала від їхнього імені.

За зручним для неї збігом обставин більша частина цього часу припала на карантин, запроваджений у Британії через пандемію коронавірусу.

Але коли поліція поговорила з Маккалоу, стало зрозуміло, що щось не сходиться – чому її батьків завжди не було вдома?

Підозри також виникли у Алана Томсона, чия компанія здавала подружжю Маккалоу в оренду телевізор, - після телефонного дзвінка Вірджинії, яка раптово відмовилася від нього від імені батьків.

Коли співробітники Томсона прибули до будинку родини, щоб забрати телевізор, їм сказали, що вони не можуть зайти всередину, а телевізор уже стояв біля вхідних дверей.

"У мене склалося відчуття, що, можливо, вона була трохи дивакуватою, але я б ніколи не подумав, що вона може бути вбивцею", - розповів він.

"Я заслуговую на те, що буде далі"

Коли поліція вдерлася до будинку Маккалоу, це був не перший їхній візит.

За кілька тижнів до виявлення тіл Вірджинія Маккалоу запросила офіцерів до себе, щоб обговорити імовірний напад на неї.

Справжня мета цього дзвінка відома лише їй, але дехто вважав, що вона таким чином перевіряла обстановку.

Зрештою, розслідування цього нападу завершилося нічим.

Автор фото,Essex Police Посмертна експертиза виявила, що пані Маккалоу померла від ножових поранень, а її чоловік був смертельно отруєний, хоча в її тілі також знайшли отруту

Коли поліцейські повернулися у вересні 2023 року, вона була з ними цілком відвертою.

"Я знала, що цей день колись настане", - зізналася Вірджинія.

"Я заслуговую на те, що буде далі, тобто вирок, бо це правильно, і це, можливо, дасть мені трохи спокою", - додала вона.

Документи, знайдені у будинку, показали, що молода жінка відчайдушно намагалася, щоб батьки не дізналися про її чорну фінансову діру.

Зловживаючи їхньою добротою, вона жила у їхньому домі та витрачала їхні гроші, накопичуючи великі борги за кредитними картками на їхні імена.

Підроблені листи показали, що Маккалоу обманювала своїх батьків, переконуючи їх, що вони втратили гроші через шахрайство. Насправді ці гроші витрачала вона.

Автор фото,Essex Police Вірджинія Маккалоу продовжувала витрачати пенсію своїх батьків після того, як убила їх

Вони вважали, що вона є кваліфікованою спеціалісткою, має відповідну роботу та наполегливо працює над тим, щоб стати художницею - майбутнє, яке, за її словами, мало принести фінансову вигоду її батькам.

Загалом Маккалоу отримала фінансову вигоду від убивства своїх батьків у розмірі 149 697 фунтів стерлінгів – враховуючи їхні пенсії, кредитні картки та продаж активів.

На суді також стало відомо, що вона витратила 21 000 фунтів стерлінгів на азартні ігри в інтернеті з 2019 по 2023 рік.

Її брехня - і страх бути викритою - зрештою призвели до того, що вона жорстоко вбила своїх батьків.

Автор фото,Lewis Adams/BBC Будинок сім'ї Маккалоу заблокували металевими бар'єрами

Пол Гастінгс, продавець овочів у торговому центрі Vineyards неподалік від їхнього будинку, також помітив зникнення подружжя.

Маккалоу сказала йому, що її батьки, які раніше часто купували товари в його крамниці, більше не живуть у Грейт-Беддоу.

Він розповів, що завдяки її ексцентричній натурі вона могла говорити дивні речі, не викликаючи при цьому особливих підозр.

"Вона прийшла в магазин і сказала: "Мене переслідує поліція, вони думають, що я вбила своїх маму і тата", - сказав Гастінгс.

"Я подумав: "Це трохи дивно", але я не надав цьому великого значення, я просто подумав, що це її ексцентрична натура".

Він пояснив, що Маккалоу іноді відвідувала його магазин чотири рази на день, а потім могла зникнути на два тижні.

Автор фото,Family handout Вірджинія Маккалоу "явно користувалася добротою своїх батьків", сказав детектив Роб Кірбі

Власниця квіткового магазину Деббі Поллард розповіла, що Маккалоу приходила до її магазину та закидала її їжею та подарунками.

"Ми знали, що вона дивна, але я б ніколи не подумала, що вона може зробити те, що вона зробила", - каже вона.

"Вона жила в тому будинку всі ці роки, і там були останки її мами й тата - це мене просто жахає", - додала жінка.

І Гастінгс, і Поллард розповіли, що Маккалоу прикидалася вагітною і навіть робила собі фальшивий "живіт" під одягом.

Автор фото,Stuart Woodward/BBC Детектив Роб Кірбі

Під час винесення вироку в п'ятницю Маккалоу без емоцій дивилася в підлогу.

Лише коли вона слухала запис розмови з поліцією, під час якої вона описувала, як вбила свою матір, то почала плакати.

"Вона виглядала такою невинною, вона просто сиділа і слухала радіо", - казала Маккалоу офіцерам.

"Насправді я заходила тричі, щоб набратися кмітливості, але знала, що маю це зробити і не маю вагатися. Вона просто дивилася на мене, і не могла повірити", - додала вона під час тієї розмови.

Автор фото,Essex Police У п'ятницю Вірджинію Маккалоу засудили до довічного ув'язнення

Детектив поліції Ессекса Роб Кірбі сказав, що її спокійна реакція в суді була типовою для "розважливої, ретельної" вбивці, якою вона була.

"Протягом нашого розслідування ми побачили картину величезного масштабу обману, зради та шахрайства, які вона організувала", - сказав він.

"Маккалоу брехала майже про всі аспекти свого життя, щоб обдурити всіх близьких і явно користуючись добротою своїх батьків, - додав він.

"Вона розумна та вміла маніпуляторка, яка вирішила холоднокровно вбити своїх батьків і не подумала про них чи тих, хто продовжує страждати через їхню втрату", - зазначив детектив.

Автор: Льюїс Адамс, Деббі Таббі, BBC News