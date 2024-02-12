У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста. Він помер від отриманих поранень після того, як 10 лютого на хлопця і його друга напали з ножем.

Поліція з'ясовує обставини вбивства, а деякі чиновники в Україні вже кажуть про національне підґрунтя злочину. Проте джерела ВВС у владі радять поки що утриматись від подібних дочасних висновків.

Про трагедію повідомила Федерація баскетболу Києва, пізніше підтвердила Федерація баскетболу України.

У ФБК припустили, що напад стався на національному ґрунті. Міністерство закордонних справ України мотиви вбивства поки що не коментує.

У відомстві повідомили, що нападника вже затримали.

Володимир Єрмаков і Артем Козаченко

Володимир Єрмаков і його друг 18-річний Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа. На хлопців напали ввечері у суботу у місті Оберхаузен, що неподалік від Дюссельдорфа.

"Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці!" - йдеться у повідомленні ФБК, яке федерація опублікувала у неділю.

Уся команда провела ніч у лікарні поруч із хлопцями, але лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації. Місцева поліція розпочала слідство, на місці злочину були свідки.

В міністерстві закордонних справ України зазначили, що генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен.

За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника, тривають слідчі дії, додають в МЗС.

Джерела ВВС у владі радять обережно ставитись до заяв щодо національного підґрунтя вбивства допоки для цього не буде достатньо доказів. Адже вже була низка випадків, коли такі мотиви щодо злочинів проти українців у Європі не підтверджувались.

На трагедію відреагувло Міністерство молоді і спорту України

Консульська установа України також контролює лікування другого хлопця, який постраждав від нападу. Він у лікарні Ессена. Його стан стабільний і загрози життю немає, повідомили в МЗС.

На трагедію відреагував очільник міністерства молоді і спорту Матвій Бідний.

"Спортсмени в Україні щоденно страждають від російських обстрілів, їх вбивають та калічать, а їхні будинки та спортобʼєкти знищують окупанти", - зазначив міністр ВВС.

Він зазначив, що українських атлетів переслідують і за кордоном. За його словами, це не перший випадок, коли мотивом нападу на українців стає національна ненависть.

"Ми розраховуємо, що місцева поліція встановить усі обставини злочину та покарає винних", - додав Бідний.

АВТОР ФОТО,ART GIANTS DÜSSELDORF Команда ART Giants Düsseldorf опублікувала фото Володимира Єрмакова, висловивши співчуття з приводу трагедії

Подробиці трагедії

У понеділок німецька газета Bild розповіла деталі інциденту.

Близько восьмої вечора хлопці, вочевидь, їхали автобусом від торгового центру CentrO до головного вокзалу Оберхаузена, міста біля Дюссельдорфа.

Як припускає німецьке видання, українці зустріли групу молодих людей, які "напевно їх спровокували". Інше німецьке видання Focus уточнює, що суперечка між двома групами молодих людей почалася на площі Віллі-Брандта в Оберхаузені.

Спочатку вони сперечалися в автобусі, а коли вийшли на зупинці, то сутичка переросла у бійку.

Україніці отримали важкі ножові поранення, їх доставили у лікарню, але Єрмакова врятувати не вдалося.

За даними поліції, пишуть ЗМІ, ще двоє підлітків, 14-річний хлопець сирійського походження і 13-річна дівчина ліванського походження отримали серйозні поранення під час бійки.

Зловмисники одразу втекли, але за відеозаписами з місця злочину поліція швидко встановила нападника.

За інформацією Bild, це 15-річний німецький школяр турецького походження із Гельзенкірхена, якого вже неодноразово притягали до відповідальності за розбійні напади.

Другого підозрюваного, 14-річного німця грецького походження з Герне, поліція згодом відпустила, оскільки його участь у злочині довести не вдалося. Команда ART Giants, за яку грали українці, емоційно відреагувала на трагедію.

"Рятуючись від війни у своїй рідній країні, він переїхав до Дюссельдорфа в липні 2023 року, де знайшов свій новий дім. Володимира дуже любили тренери, одноклубники та друзі", - йдеться у повідомленні на сторінці команди у фейсбуку.

17-річний українець грав за команду молодіжної баскетбольної бундесліги Німеччини. Його номінували до національної збірної U18, де він тренувався з професіональними гравцями, додали в ART Giants.

Раніше Володимир Єрмаков займався баскетболом у Києві і грав у дитячих командах "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12". У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.