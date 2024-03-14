У Німеччині вбили 27-річну біженку з України Риту Разаз, її мати Марина Стеценко й немовля зникли. Що відомо

На дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм у Німеччині поліція виявила тіло 27-річної українки, яка жила в будинку для біженців. Її мати й пʼятитижневе немовля зникли. Тіло жінки виявили у четвер 7 березня близько 10:20 ранку, повідомляє поліція землі Баден-Вюртемберг, що на південному заході Німеччини.

Правоохоронці встановили особу жінки. Це 27-річна українка, яку раніше вважали зниклою безвісти. За попередніми даними, вона померла внаслідок насильницьких дій. Відомо, що перед тим днями дівчина подорожувала з мамою та своєю 5-тижневою донькою. Але жінка та немовля зникли. Дівчина, її дитина й мати жили у притулку для біженців у Рейн-Неккарі.



АВТОР ФОТО,ПОЛІЦІЯ ЗЕМЛІ БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ На місці, де виявили тіло дівчини, встановили стихійний меморіал з написом "Спочивай з миром, незнайомко"

Доньці загиблої лише п'ять тижнів, і вона зникла безвісти Фото: Поліція

Бабусю Марину Стеценко (51) розшукують як свідка Фото: Поліція

За словами представника поліції, матір загиблої 51-річну Марину Стеценко вважають головним свідком як у смерті жінки, так і в пошуках її маленької доньки.

51-річну Марину Стеценко, мати загиблої, вважають головним свідком у справі. Її розшукує поліція. Триває розслідування спеціальної комісії, аби встановити обставини злочину. Речниця поліції повідомила у середу вранці, що правоохоронці опитали близько 50 громадян, але чи вдалося виявити більше деталей інциденту, поліція не каже.

Біографія Мирини Стеценко

Марина Стеценко — жителька України, яка емігрувала у Німеччину у 2023 році.

У неї є сторінка у Фейсбуці.

Марині Стеценко народилася 25 лютого 1973 року.

Рідним містом вона вказала Карлівку, Полтавська область, Україна.

Марина Стеценко. Джерело фото: сторінка Марини Стеценко у Фейсбуці



Маргарита Разаз — донька Марини Стеценко.

У Маргарити Разаз є дві сторінки у Фейсбуці: перша, друга.

Маргариті Разаз 27 років.

Рідним містом вона вказала Полтаву, Україна.

А містом проживання — Харків, Україна.



Маргарита Разаз. Джерело фото: сторінка у Фейсбуці Маргарити Разаз

У 2023 року Марина Стеценко та вагітна Маргарита Разаз виїхали за кордон.

Спочатку у Братиславу, Словаччина.

«Вітаю. Шукаємо 3х кімнатну квартиру або будинок в Братиславі та прилеглих районах за державною програмою на 3-4 особи. Напишіть мені, щоб дізнатися ваші варіанти», — писала Маргарита Разаз у групі «Наші в Словаччині. Робота, житло, навчання та інше» 2 липня 2023 року.

Потім Марина Стеценко та Маргарита Разаз переїхали у Німеччину.

«Добридень! Шукаю 2к кв Німеччина в районі Мангейма, земля Баден-Вюртемберг! На дві дорослі жінки – одна з яких вагітна і їй народжувати через 1,5 міс! Шукаємо на тривалий час. Оплата через джобцентр! Пишіть у особисті. Дякую!» — написала Маргарита Разаз 27 листопада 2023 року у групі «Жильё для беженцев из Украины в Германии, Польше, и других странах ЕС». ·

Врешті-решт, Марина Стеценко та Маргарита Разаз поселилися у місті Віслох, Німеччина.

У січні 2024 року Маргарита Разаз народила доньку.

Що сталося з Мариною Стеценко та Маргаритою Разаз

10 березня 2024 року у соцмережах з’явилися оголошення про зникнення Марини Стеценко та Маргарити Разаз.

«Терміново! Зникли 3 особи: мати, дочка і немовля. Українці. Мати Стеценко Марина, 25.02.1973, дочка Рита 28 років. Зникли 06.03.2024. Мешкають у місті wiesloch. За словами рідних, мали зв’язок із жінкою…. дуже дивна жінка за описами. Живе за словами знайомих у місті Walldorf допомагає нібито біженцям і тд може хтось з нею мав контакт і може дати її дані. Вони були всі разом у ресторані місті Bruchsal потім після цього зникли мати дочка та дитина та не виходять на зв’язок вже 3 день поліція шукає і тд ніхто не може знайти. Якщо хтось знає цю жінку будь ласка відгукніться. Вона в телеграмі була а зараз її обліковий запис теж там видалений.!!!!» — написала у Фейсбуці Аріна Якубовська.



12 березня 2024 року з’явилося повідомлення, що Маргариту Разаз знайшли мертвою.

«ПРОСИМО МАКСИМАЛЬНОГО РОЗГОЛОСУ ПРОПАЛИ ЛЮДИ Шукаємо СТЕЦЕНКО МАРИНУ 25.02.1973 та її онуку. Я близька подруга і друг цієї сім’ї. Минулого тижня пропали близькі для мене люди. Марина , її 27- річна донька та 5-тижнева онука. Це українці, які жили в Німеччині на землі Баден – Вюртемберг та проживали у районі Рейн-Неккар», — написала у Фейсбуці Марія Рижук.



За її словами, в інтернеті почали поширювати статтю про тіло жінко, яку виявив перехожий минулого четверга (07.03.24) приблизно о 10:20 на Рейндаммі недалеко від Хоккенгайма.

«Це 27-річна жінка, яку раніше було оголошено зниклою безвісти. Ця жінка є донькою Марини Стеценко. Згідно з розслідуванням спеціальної комісії «Рампе», жінка, як кажуть, померла через зовнішнє насильство. 27-річна жінка, Маргарита Разаз, була в дорозі зі своєю матір’ю, Мариною Стеценко і своєю п’ятитижневою дочкою в той день. Їхнє перебування наразі не відоме», — зазначила Рижук.

«Можливо, хтось знає або бачив пані Стеценко після того як вона пропала ? Або можливо Ви бачили пожежу в районі рампи НАТО 6 або 7 березня? В місці, де знайшли тіло Маргарити. МИ ДУЖЕ ВАС ПРОСИМО ДОПОМОГТИ. Ми хочемо привернути увагу Української преси та журналістів, волонтерських груп, які займаються пошуком зниклих людей за кордоном та тощо. Я дуже прошу Вас робити репости мого поста та постів з такою ж темою, це дуже важливо для нас та єдиної молодшої сестри Ріти, яка знаходиться в Україні», — додала вона.

Про цю історію написало німецьке видання BILD.

Також вона широко розійшлася по українським ЗМІ.