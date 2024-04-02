У фінській школі підліток влаштував стрілянину: загинула дитина, є поранені

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Одна дитина загинула і ще двоє отримали важкі поранення в результаті стрілянини в школі у Фінляндії, повідомила місцева поліція.

Усім трьом жертвам було 12 років, а підозрюваного, якому теж 12, затримали.

Батьки повідомили фінським ЗМІ, що стрілянина сталася в класі школи Viertola у місті Вантаа на північ від Гельсінкі.

Поліція заявила, що прибула до школи протягом дев’яти хвилин о 09:17 за місцевим часом і надала допомогу жертвам.

"Одна дитина загинула на місці", - уточнили у поліції.

Підозрюваний втік, щойно прибула поліція, однак зрештою його затримали в північному районі Сілтамакі столиці Гельсінкі о 10:00.

Поліція заявила, що він мав вогнепальну зброю, яку в нього вилучили, і зізнався, що стріляв.

Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за статтями вбивство та замах на вбивство.

У вівторок діти повернулися до занять після довгих великодніх вихідних.

Після нападу дітям у школі наказали лишатися у класах, повідомляє громадський мовник YLE.





Прем'єр-міністр Петтері Орпо заявив, що стрілянина глибоко засмучує та додав, що його думки з жертвами та їхніми родинами, а також з усіма учнями та співробітниками школи.

Вантаа - четверте за величиною місто Фінляндії з приблизно 240 000 мешканців.

У школі Viertola навчається 800 учнів віком від 7 до 16 років та працює близько 90 людей. Стрілянина сталася у корпусі Jokiranta, де навчаються учні 9-13 років.

Спочатку поліція заявила, що всім причетним було 13 років, але потім уточнила, що йдеться про 12-річних.

Коли з'явилася інформація про стрілянину, батьки приїхали до школи, щоб забрати своїх дітей, хоча будівля, де стався інцидент, залишалася оточеною.

У 2007 та 2008 роках у Фінляндії сталися дві смертельні стрілянини у навчальних закладах.

У 2007 році 18-річний студент застрелив шістьох учнів, шкільну медсестру та директора в невеликому містечку Йокела на північ від Гельсінкі, а наступного року інший студент застрелив дев'ятьох учнів і вчителя з напівавтоматичної гвинтівки в політехнічному інституті в західному місті Каухайокі.

Це призвело до посилення законів про володіння зброєю, згідно з якими власники зброї повинні мати принаймні 18 років, але будь-хто старше 15 років може подати заявку на отримання дозволу на використання чужої зброї.

Згідно з урядовою статистикою, Фінляндія широко відома як країна мисливців і любителів зброї, у якій 430 000 ліцензованих власників зброї на 5,5 мільйонів населення. Немає обмежень щодо кількості зброї, якою можна володіти, і міністерство внутрішніх справ каже, що в обігу перебуває понад 1,5 мільйона одиниць.