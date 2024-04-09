Захоплювався футболом. Що відомо про Максима Матерухіна, якого вбив п'яний співробітник УДО на станції фунікулера

У неділю, 7 квітня, у центрі Києва п'яний водій Управління державної охорони вбив 16-річного підлітка. Трагедія сталася в павільйоні верхньої станції фунікулера. Чоловік штовхнув хлопця, той упав, розбив головою скло й помер на сходах.

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Порізав сонну артерію

У самому центрі столиці, у павільйоні верхньої станції Київського фунікулера у неділю, 7 квітня, сталася трагедія.

Як розповіли джерела в поліції, у фунікулері під час підйому у вагоні між п'яним майстром-сержантом Управління державної охорони та неповнолітнім Максимом Матерухіним виник словесний конфлікт на тему служби в армії.

Коли всі вийшли з вагона на верхній станції, п'яний чоловік накинувся на Максима, штовхнув його на сходи вниз, сам втратив рівновагу і впав на підлітка. В результаті Максим головою розбив вікно, уламки скла порізали йому шию та сонну артерію.

У стані афекту підліток зумів піднятися і пройти кілька щаблів, після цього він упав і ще до приїзду швидкої допомоги помер. П'яним нападником виявився співробітник Управління державної охорони Артем Косов 1994 р.н.

Як розповідали очевидці, після того як Максим весь у крові впав, Косов намагався допомогти йому. Поліція затримала його просто на станції фунікулера.

Між братами був дуже сильний зв'язок

16-річний Максим Матерухін займався у футбольному клубі "Чайка" у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. У своєму Instagram клуб написав, що п'яний чоловік вимагав відповісти на запитання: "Чи готовий ти віддати борг Батьківщині?". На що Максим відповів, що готовий.

Але, мабуть, п'яному правоохоронцю цього здалося замало.

Максим навчався у 10-му класі школи №36 Києва. Цей навчальний заклад закінчила і його мама Ірина. Сім'я мешкає в Голосіївському районі.

Максим має 10-річного брата Данила. Як розповіла нам знайома родини, брати були дуже близькі.

"Коли народився Данило, Максим якраз пішов у 1-й клас. У школу його проводжали батьки і зовсім маленький братик. Як він зараз переживе втрату Максима, навіть не знаю", – розповіла знайома OBOZ.UA.

Вона каже, що родина Максима є дуже дружною. Мама весь свій час присвячувала дітям.

"Щоразу, коли в Києві звучить сирена, Ірина з дітьми спускається в укриття. Як могло статися таке горе? Коли стало відомо про трагедію, я не могла повірити, що це трапилося з Максимом", – продовжує знайома.

З фото із соцмереж видно, що батьки Максима і Данила багато часу приділяють дітям. Ось маленький Максим катається на роликах, ось їздить із мамою на самокатах, а ось вони гуляють у лісі.

На підлітка вже нападали

У 2021 році з Максимом трапилася неприємна історія. Тоді його мама написала пост у Facebook в одной із груп про те, що коли старший син гуляв неподалік від будинку, його вдарив п'яний 50-річний чоловік. Він зламав хлопчику ніс, довелося звертатися до травмпункту.

І навіть показала фото, на якому Максим сидить із пов'язкою. Нині цей пост вже видалено.

У школі №36, де навчався Максим, розповідати про загиблого підлітка не стали. Відомо, що хлопець давно захоплювався спортом. Раніше він був у футбольній школі "Зміна Оболонь", про це повідомила Ірина Довженко.

"Це хороший хлопчик із нашої футбольної школи "Зміна Оболонь", – написала Довженко.

ДБР відкрило кримінальне провадження, затриманому Артему Косову готується підозра за ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Косова вже відсторонено від виконання обов'язків. В Управлінні державної охорони заявили, що надають усю необхідну допомогу правоохоронним органам та сприятимуть у проведенні розслідування.

Друзі збирають допомогу родині Максима. Якщо ви захочете допомогти, можете переказати гроші на картку батька загиблого підлітка 5375 4141 2720 5382 – Олександр Матерухін.