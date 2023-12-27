Скандал у «Київміськбуда»: інвестори по 7 років чекають на оплачене житло - що кажуть в компанії

Скандали навколо найбільшого забудовника столиці ПрАТ ХК "Київміськбуд" не вщухають. Днями голова правління та президент компанії Ігор Кушнір, заявив про свою відставку, опублікувавши заяву про звільнення у соціальній мережі.

Інвестори, які вклали свої кошти в будівництво житла не на жарт стурбовані, що роботи на більшості будівельних майданчиках "Київміськбуду" не ведуться вже рік. Вони чекали, що після проведення аудиту компанії, будівництво ЖК відновлять, але цього не сталося. Люди відверто бояться втратити свої кошти, а деякі з них чекають на квартири вже декілька років.

Кушнір та його заява

Ігор Кушнір написав, що пишається компанією, яка є найбільшим забудовником у Києві. Звичайно, що поскаржився на важку ситуацію через коронавірус, війну з Росією та тягар у вигляді недобудов від "Укрбуду", який взяв на себе "Київміськбуд".

Заява колишнього очільника ХК "Київміськбуд"

Вже колишній президент холдингової компанії, підкреслив, що аудит, який проводили міжнародні експерти та тимчасова контрольна комісія Київради, не виявили порушень. Кушнір, який з літа був відсторонений від керівництва компанією, каже, що дорожить власною репутацією, тому вирішив піти з посади дочекавшись результатів перевірок.

Що кажуть в КМДА

В мерії зазначають, що 20 грудня було підписано протокол засідання наглядової ради ПрАТ "Київміськбуд", яким ухвалено рішення про звільнення голови правління – президента "Київміськбуд" Ігоря Кушніра.

Виконувачем обов’язків голови правління обрано Едуарда Шевчука.

"Доручено розробити план для виходу ПрАТ "Київміськбуд" на сталі показники діяльності. Для цього виконуючий обов’язки голови правління спільно із правлінням мають розробити стратегічний план стабілізації фінансово-економічного стану підприємства та надати його для затвердження наглядовій раді до 1 лютого 2024 року, а також налагодити роботу з інвесторами", - написав на своїй сторінці у соціальній мережі Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА.

Інвестори обурені: що не так?

Але судячи з кількості негативних коментарів від інвесторів під дописом першого заступника голови КМДА, налагодити роботу з інвесторами буде не просто. Люди категорично не сприймають призначення на цю посаду пана Шевчука, кажуть, що саме він обіцяв інвесторам відновити робити на будівельних майданчиках ще у вересні, але цього не сталося.

Сайт ТСН.ua поспілкувався з інвесторкою ХК "Київміськбуд", у якої ситуація чи не найгірша та найважча, оскільки Назіфе Сейтумерова вимушена переселенка з окупованого росіянами Криму.



Назіфе Сейтумерова

"Ще у 2017 році моя сім’я вклала кошти у невеличку квартиру в ЖК Mirax, який будує "Київміськбуд". Тоді ми міркували так: компанія-забудовник міська і надійна. Але, на жаль, це виявилося не так. Я переселенка з Криму, у Києві проживаю саме з таким статусом. Будинок, де розташована моя квартира, мали ввести у експлуатацію ще у 2019 році! Підкреслю, тоді ще не було ні ковіду, ні широкомасштабної війни, але "Київміськбуд" не виконав своїх зобов’язань. Зараз вже майже 2024 рік, але квартиру я так і не отримала", - розповідає сайту ТСН.ua Назіфе Сейтумерова.

Гарна ціна і бажання спокійно жити

Назіфе зауважує, що гроші за житло забудовнику її сім’я заплатила, ще коли цей проєкт тільки но почав реалізовуватись, а тоді ціни за "квадрат" у цьому ЖК були дуже доступними.

"У нас була надія, що будемо жити у більш-менш нормальному місці та за нормальною ціною. На жаль, мрія не здійснилася, їй уже майже 7 років. Увесь цей час я винаймаю жило у Києві. Звичайно, що під час війни, подібні проблеми можуть комусь здатися начебто дрібними, бо зараз є значно глобальніші виклики. Але ці проблеми стосуються дуже великої кількості людей, які через дії забудовника стали соціально незахищеними", - розповідає Назіфе.



На багатьох майданчиках роботи призупинені / фото з відкритих джерел

Невдоволених – тисячі

Вона додає, що інвестори з інших ЖК цього ж забудовника підтримують між собою зв'язок у соціальних мережах і таких людей – тисячі.

"Ситуація з "Київміськбудом" дуже важка. Дуже багато людей купували у них житло, бо знали, що ця компанія належить Києву, сподівалися, що їх ніхто не кине на гроші і вони отримають своє житло, але, на жаль, так не сталося, бо ця компанія стала дуже корумпованою, особливо, за часів керівництва Кушніра. Нагадаю, на свою квартиру ми чекаємо від 2017 року. Скільки нам ще чекати?", - підкреслює Назіфе.

Не вірить, що заміна керівництва дасть результат

Жінка розповідає, що з іншими інвесторами неодноразово приходила на мітинги під КМДА. Але поступово запал боротися спадав, бо їх ніби не чують, ні в мерії, ні в компанії забудовника.

"Я чула новину про відставку Кушніра, а також про призначення Шевчука. Інвестори, які чекають на відновлення робіт, дуже цим не задоволені, бо Шевчук – це найближчий колега Кушніра. Це майже одне й те саме. Знаєте, ми дуже чекали результатів аудиту "Київміськбуду", а тепер навіть не знаємо що нам робити після призначення Шевчука", - розповідає Назіфе Сейтумерова.

Вона додає, що до війни забудовник влаштовував показові зустрічі з інвесторами, але вони нічим корисним не закінчувалися.

"З нами дуже некрасиво розмовляли, могли навіть використовувати ненормативну лексику, постійно підкреслюючи: якщо вас щось не влаштовує, то забирайте свої гроші і йдіть, ви нам взагалі непотрібні. Зараз ці розмови трішки пом’якшали, але ніхто жодних прогнозів нам не дає та конкретних дат відновлення робіт не називає. Лише повторюють, що чекають грошей від влади", - розповідає Назіфе Сейтумерова.



Це найбільша секція ЖК Mirax / фото з відкритих джерел

На будмайданчику лише охорона

Вона додає, що ЖК Mirax на вулиці Глибочицькій – це найбільший довгобуд від "Київміськбуду" (1258 квартир). Зараз на будівельному майданчику роботи не виконуються. Хоча там стоять уже практично зведені будинки, але не підключені до електрики, води та інших комунікацій.

"Будівельні роботи припинили ще на початку війни. На майданчику – лише охорона. Зрідка бачимо будівельників – 5-10 чоловік, щось потроху роблять, але якихось великих змін не відбувається. Загалом в ЖК Mirax зведені усі будинки, але приблизно ще 30% усього ЖК потрібно добудовувати. Моя квартира вже збудована, але отримати я її зможу лише, коли добудують увесь комплекс. За проєктом – там 7 будинків, але ЖК має здаватися увесь одночасно, бо черговість не передбачена – дуже маленька площа, на якій зведено будинки", - розповідає Назіфе Сейтумерова.



Голову правління за поданням Наглядової ради обирають акціонери на загальних зборах акціонерів

Нового голову обиратимуть акціонери

Сайт ТСН.ua поцікавився, що думають про ситуацію у самій холдинговій компанії та поставили її представникам декілька питань. Ось що нам відповіли у преслужбі ПрАТ ХК "Київміськбуд":

У зв’язку з заявою про звільнення Ігоря Кушніра, коли буде вирішене питання з обранням нового голови правління ПрАТ ХК "Київміськбуд". Як це буде відбуватися?

Відповідно до статуту компанії, Голову правління за поданням Наглядової ради обирають акціонери на загальних зборах акціонерів. Новий очільник буде обраний на позачергових зборах акціонерів, які будуть призначені.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Київміськбуд" виконувачем обов’язків голови правління – президента призначений Едуард Шевчук, який раніше виконував обов’язки віцепрезидента з питань будівництва.

Борги інвесторів – 800 мільйонів

Як це позначиться на будівництві об’єктів компанії? На яких будівельних майданчиках ПрАТ "Київміськбуд" відновлені будівельні роботи, а на яких роботи до цього часу не розпочаті?

Зміни в керівництві Компанії не вплинуть на будівництво. Виконуючий обов’язки Голови правління спільно із Правлінням мають розробити стратегічний план стабілізації фінансово-економічного стану підприємства та надати його для затвердження Наглядовій раді до 1 лютого 2024 року.

Наразі будівництво відновлено на 5 ЖК високої готовності. На решті об’єктів будівництво ще призупинене через брак коштів, спричинений майже повністю відсутніми продажами та великою заборгованістю інвесторів за договорами про розтермінування платежів. Зауважимо, на час дії воєнного стану Компанія скасувала штрафи і пеню за невчасно внесені кошти, враховуючи складні обставини, у яких опинились багато українців. Сумарний борг інвесторів на сьогодні сягає 800 млн грн.



Борг інвесторів на сьогодні сягає 800 млн грн / колаж ТСН.ua

Будівельники є лише на 5 ЖК

Які основні причини того, що роботи на об’єктах не розпочаті і що для цього необхідно?

Основна причина призупинки будівництва – повномасштабне вторгнення росіян. 24.02.22 "Київміськбуд" зупинив роботи на всіх об’єктах і зміг частково відновити будівництво у червні на 10 житлових комплексах. Наприкінці грудня 2022 року роботи довелось знову зупинити через брак електроенергії і відключення.

Після стабілізації ситуації з електроенергією компанія змогла відновити будівництво на 5 ЖК високої готовності (ЖК "Урлівський-1", ЖК "Урлівський-2", ЖК "Абрикосовий", ЖК Mirax та ЖК Twin house), на яких роботи тривають і сьогодні, та через брак коштів звернулась до Київради, як до головного акціонера, з проханням про докапіталізацію статутного капіталу "Київміськбуд" та викуп певної частини квартир для потреб міста. Київрадою була створена Тимчасова контрольна комісія та призначено аудиторську перевірку, яку здійснили три аудиторські компанії.



Один з недобудованих ЖК від "Київміськбуду" на лівому березі Києва / фото з відкритих джерел

Які плани компанії з відновлення будівництва ЖК?

Для відновлення будівництва аудиторами запропоновано компанії кілька сценаріїв, які зараз опрацьовуються.

Що пообіцяв мер?

Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що доручив сформувати в стислі терміни новий склад наглядової ради та правління ПрАТ "Київміськбуд".

"Оновлені структури мають невідкладно, як тільки будуть обрані чи призначені, розробити стратегічний план стабілізації фінансово-економічного стану підприємства та його подальшої діяльності. А також – налагодити ефективну комунікацію і подальшу роботу з інвесторами. Бо ключове завдання – щоб інтереси інвесторів були дотримані і оновлене підприємство виконало свої зобов’язання перед ними", - зазначив мер Києва.