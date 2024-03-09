Банда арбітражників заробляла на торгівлі криптовалютою і не повертала гроші інвесторам

Кіберполіція затримала шахраїв

Організували протиправну діяльність двоє мешканців Київської області, які залучили до неї ще сімох мешканців Києва, Житомира, Вінницької та Рівненської областей. Більшість фігурантів була знайома між собою ще з дитинства.

Правоохоронці з’ясували, що підозрювані через телеграм-канали поширювали оголошення щодо заробітку на криптовалюті та в подальшому вели переписки з потенційними жертвами.

Для цього на території Київської області зловмисники облаштували діяльність двох call-центрів. Оператори переконували потерпілих перерахувати власні віртуальні активи на заздалегідь створені зловмисниками криптогаманці.

Щоб увійти в довіру до громадян та заохотити їх перераховувати більш значні суми, зловмисники спочатку повертали «інвестиції» з невеликим надлишком, однак у подальшому привласнювали заощадження та переставали виходити на зв’язок.

Поліцейські спільно з працівниками оперативної служби, за силової підтримки спецпідрозділу ППОП №1 ГУНП у м. Києві, ТОР провели 28 обшуків за адресами мешкання та в автомобілях фігурантів. Вилучено десятки мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, 36 банківських карток, майже дві сотні сім-карток мобільних операторів, понад 54 тисячі доларів. А також два автомобілі, ринкова вартість кожного з яких може становити 20-25 тисяч доларів. Клопотання щодо арешту грошових коштів і транспортних засобів направлено на розгляд суду.

Дев’ятьох зловмисників слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Коментар експерта "На жаль ситуація доволі типова для України, але хочу її висвітлити через призму актуального ринку криптовалюти. Буквально кожного дня мені пишуть знайомі та не знайомі люди з бажанням проінвестувати в крипту по 5-10к бо Біткоїн виріс і пора залітати", - пише наш експерт. Саме такою ейфорією вміло користуються шахраї, вам пообіцяють десятки іксів, все що потрібно скинути їм гроші і вони за вас куплять перспективні монетки. "Запам'ятайте раз і назавжди, ніколи не ведіться на жодні пропозиції які вам пропонують в соц мережах. Немає ніяких 100% монеток для купівлі, "темок" для арбітражу і все в цьому дусі Якщо б таке було, чому ця людина пропонує це комусь, а не сама стає мільйонером. Якщо ви новачок, не соромтесь написати в чаті і запитати поради в більш досвідчених людей. Усім бажаю ніколи не попадатись на СКАМ." Слідчі оголосили фігурантам про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво, участь у злочинній організації), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Щодо чотирьох із них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, ще п’ятьох підозрюваних суд помістив під домашній арешт. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Києві затримали банду "арбітражників" які начебто заробляли на торгівлі криптовалютою. Вони пропонували людям дати їм гроші начебто для арбітражу, після того повертали з прибутком, а як людина вирішувала закидувати більшу суму то не повертали гроші. В результаті їм вдалось обдурити сотні людей і нажити велику суму.Столичні кіберполіцейські спільно зі слідчими припинили діяльність злочинної організації, учасники якої шахрайським чином заволодівали коштами громадян.