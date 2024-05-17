Вкрали $25 млн за 12 секунд. Що відомо про шахрайство з криптовалютою

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Двох братів, які закінчили престижний Массачусетський технологічний інститут, звинувачують в США у крадіжці криптовалюти Ethereum на суму 25 млн доларів лише за 12 секунд.

24-річний Антон Пер-Буено та 28-річний Джеймс Пер-Буено звинувачуються в шахрайстві та відмиванні грошей.

Міністерство юстиції США заявило, що це перше таке пограбування.

Прокурори стверджують, що брати скоїли крадіжку у квітні 2023 року.

"Брати вкрали 25 мільйонів доларів у криптовалюті Ethereum за допомогою технологічно складної, передової схеми, яку вони розробляли кілька місяців і здійснили за лічені секунди", - сказала заступниця генерального прокурора Ліза Монако.

За даними прокуратури, брати "застосували спеціалізовані навички, які опанували в одному з найпрестижніших університетів світу".

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Як стверджується, вони шахрайським шляхом отримували доступ до транзакцій у системі, що чекали підтвердження, а потім перехоплювали їх і отримували криптовалюту жертв. Процес займав кілька секунд.

"Схема, яку застосовували обвинувачені, ставить під сумнів саму цілісність технології блокчейну", - заявив прокурор Деміан Вільямс.

За словами представників Ethereum, брати відмовилися повертати вкрадені кошти і спробували їх відмити і приховати.

Прокурори зазначають, що вперше за таку нову форму шахрайства порушили кримінальну справу.

Кожному з обвинувачених загрожує понад 20 років ув'язнення.