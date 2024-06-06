Українців захопила гра — всі збирають футбольні картки Збірної України з футболу

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Колекціонування футбольних карток

У підготовці до головного футбольного чемпіонату року криптовалютна біржа WhiteBIT анонсувала масштабну акцію з підтримки національної збірної України з футболу. Як офіційний криптопартнер команди, WhiteBIT надає можливість усім українцям вболівати за синьо-жовтих, збираючи футбольні колекційні картки з гравцями, та вигравати за це призи. Картки можна придбати винятково в супермаркетах мережі АТБ.

Відчуття єдності з улюбленою командою – невіддільний елемент культури футбольних вболівальників.

Зауважте! Одним з атрибутів справжнього футбольного фана стала традиція колекціонування карток команд та клубів, початок якої припадає аж на кінець 19 століття.

Сучасна ера колекціонування асоціюється з футбольними картками Panini, що з'явилися в 1961 році в Італії та ознаменували справжню революцію у світі колекціонування.

Ідея була проста, але геніальна:

Шанувальники футболу могли купувати сашети з наклейками, які потім потрібно було вклеювати у спеціальні альбоми.

Мета полягала у тому, щоб зібрати всіх гравців певної ліги або турніру, а ті, що не вдавалось знайти в сашетах, можна було обміняти з іншими колекціонерами.

Так, картки стали не лише захопленням, але й культурним феноменом, що об'єднує різні покоління.



Так напередодні важливого чемпіонату, WhiteBIT вшановує традицію та надає можливість зібрати свою колекцію з гравцями збірної України з футболу. Акція стартувала 5 червня.





Футбольні картки Національної збірної України / Колаж WhiteBIT

Які є категорії та бонуси

Повна колекція складається з 28 карток, розділених на три категорії:

Звичайні картки

Олексій Гуцуляк, Олександр Караваєв, Максим Таловеров, Сергій Сидорчук, Богдан Михайличенко, Денис Попов, Володимир Бражко, Олександр Тимчик, Роман Яремчук Юхим Конопля, Олександр Зубков, Олександр Піхальонок, Валерій Бондар, Микола Шапаренко, Данило Сікан, Георгій Бущан, Владислав Ванат

Легендарні картки

Руслан Малиновський, Андрій Лунін, Микола Матвієнко, Анатолій Трубін, Георгій Судаков, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Ілля Забарний

Епічні картки

Артем Довбик, Михайло Мудрик, Олександр Зінченко.





Як виглядатимуть картки / Колаж WhiteBIT

Крім того, учасники акції можуть отримати три види бонусів:

"Колекціонер" – зібрати повну колекцію з 28 карток з футболістами збірної України. Усі учасники, які зберуть та активують повну колекцію карток, розділять призовий фонд до 250 000 USDT.

Зверніть увагу! Tether (USDT) – це цифрова валюта, стейблкоїн, вартість якого прив'язана до вартості долара плюс-мінус 1:1.

"Майстр Удачі" – зібрати найбільший обсяг Удачі шляхом активації карток одних і тих самих гравців, або тапаючи по Удачі гравця в Ігровому вебзастосунку. 28 учасників, які матимуть гравця з найбільшою кількістю Удачі, матимуть можливість отримати по 1 000 USDT кожен. Миттєвий бонус – придбати Епічний сашет (набір з трьох карток) вартістю 20 гривень, який містить не лише Епічну та Звичайну або Легендарну картку, а й картку з WhiteBIT-бонусом – 0,5 USDT на основний баланс користувача на WhiteBIT. Щоб активувати бонус, треба зареєструватися та підтвердити особу на біржі WhiteBIT.

Незалежно від результатів, чемпіонат обіцяє стати незабутнім футбольним святом, об'єднуючи мільйони фанатів навколо найпопулярнішої гри у світі.

Коротко про криптобіржу

WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році.

На біржі представлено понад 520+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют.

Компанія співпрацює з Національним університетом "Києво-Могилянська академія", МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.

Мета WhiteBIT – масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.

Автор: Валерія Городинська 24 tv