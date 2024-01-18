Банківськи картки українців блокують без попередження якщо купують криптовалюту: що робити

В Україні в межах фінансового моніторингу рахунок можуть заблокувати не лише через переказ підозрілих сум, а й внаслідок шахрайської схеми. Злочинці, які відмивають гроші за допомогою криптовалют, на спеціалізованих майданчиках купують "монети". Однак платню вони надсилають не зі свого рахунку, а з карти жертви. У результаті учасниками схеми стають і невинні українці, які лише хотіли продати криптовалюту.

У результаті після звернення до поліції та банку блокують і рахунок того, хто просто хотів купити криптовалюту. Про те, як працює схема та що потрібно знати, читайте у матеріалі OBOZ.

Рахунки українців блокують: як карають за криптовалюту

Шахраї крадуть гроші українців і одразу ж купують криптовалюту. Діє налагоджена схема: з картки жертви гроші переказують одразу на рахунок того українця, який продає криптовалюту. Він, нічого не підозрюючи, продає, наприклад, частину свого біткоїну. Отримує на картку гривню. Проте згодом його рахунок блокує банк.

"Я продав криптовалюту на 10 тис. грн. Я не встиг витратити гроші, а мій рахунок заблокували нібито за шахрайські дії. Я звернувся до ПриватБанку, а мені тепер кажуть, що потрібне або рішення суду, або щоб я повернув гроші жертві", – поскаржився один із українців. Таких історій – сотні. Банки у своїх діях керуються чинними правилами.



ПриватБанк, як і будь-яка інша фінансова установа, реагує на скарги про те, що за допомогою картки їхнього банку здійснюються шахрайські перекази. Якщо під час перевірки виявляється, що справді жертва схеми переказував на рахунок у банку гроші, такий рахунок заморозять. Знаючи це, шахраї користуються чужими рахунками, власники яких думають, що вони беруть участь не у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом, а лише продають свою криптовалюту.

У "Приваті" пояснюють: жодних особливих вимог немає та нових правил не вводили. Проте закон зобов'язує проводити фінансовий моніторинг, реагувати на підозри щодо порушення законів.

"В умовах курсу України на європейську інтеграцію вимоги фінмоніторингу й надалі посилюватимуться, якщо ми як суспільство прагнемо стати частиною цивілізованого демократичного світу", – розповідає Роман Корнілюк, д.е.н., фінансовий аналітик YouControl.



Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків, у розмові з OBOZ.UA додає: обійти фінансовий моніторинг банків не вдасться. Важливо дотримуватись "фінансової гігієни". Переказувати та отримувати гроші з рахунків фізосіб без документального пояснення такої операції – сумнівна ідея. Особливо якщо йдеться про значну суму.

Як приклад Дубас розповідає про ситуацію, коли у вас позичили велику суму грошей готівкою, а повертатимуть щомісяця на картку. Щоб на випадок, якщо банк попросить пояснити операцію, у вас було підтвердження, оформіть борг та умови його повернення письмово. "Поради для українців – стежити за фінансовою гігієною... Усі фінансові транзакції моніторяться. Завжди банк може ставити питання", – розповідає експерт.

Як правильно користуватися карткою та не втратити доступ до рахунку

Фінансовий моніторинг насамперед стосується невластивих операцій, великих сум, операцій з готівкою тощо. Однак заблокувати картку можуть і в інших випадках. Наприклад, якщо ви отримали повідомлення від банку з проханням оновити свої анкетні дані та не відповіли на нього, банк має право розірвати з вами договір.

Фінансовий моніторинг посилюватиметься. У Стратегії доходів, яку вже затвердив Кабмін, передбачається, що незабаром банки надсилатимуть інформацію про стан рахунку своїх клієнтів. Тобто податківці зможуть побачити, скільки коштів на свою картку отримує українець, та перевірити, чи ця сума відповідає офіційному доходу.

Наразі банки надсилають до податкової лише інформацію про відкриття рахунку. Проте на вимогу правоохоронці, контролюючі органи також можуть отримати інформацію про суми. Згодом усі перекази стануть доступними для податківців. Фінансовий моніторинг удосконалюватиметься, а вимоги до звітів – зростатимуть.

Якщо ж ви хочете купити або продати криптовалюту, користуйтеся послугами лише перевірених відомих бірж, які стежать за тим, щоб їхній майданчик не використовували шахраї.