НБУ розповів, які грошові перекази зобов'язані блокувати банки: варто знати всім

В Україні банки зобов'язані блокувати перекази, якщо вони помітили ознаки кримінального правопорушення. Наприклад, якщо операція відбувається з участю рахунку, який можуть використовувати шахраї. Також банк може зупинити будь-яку операцію, яка буде здаватись підозрілою.

"Банк має право зупинити операцію, якщо вона є підозрілою. Також банк зобов’язаний зупинити операцію, якщо має підозру, що вона має ознаки кримінального правопорушення. Спеціально уповноважений орган може ухвалити рішення про зупинення видаткових операцій на строк до семи робочих днів", – йдеться в роз'ясненні НБУ.

Водночас, якщо ви помилково переказали кошти, то маєте право самостійно попросити банк зупинити операцію. Для цього доведеться письмово звертатись у банк.

"Надішліть письмове звернення до банку та зазначте всі деталі. Дочекайтеся, поки банк встановить обставини. Якщо банк не повертає кошти, звертайтеся до Національного банку. У деяких випадках, щоб повернути кошти, які були відправлені за неправильними реквізитами з вини банку, потрібно буде звертатися до суду", – зазначають у НБУ.

Коли банк проведе додаткову перевірку і може призупинити переказ:

платежі та перекази на суму від 400 тис. грн. Якщо ви маєте намір зробити великий переказ, приготуйтеся до питань з боку банку;

якщо ви переказуєте або отримуєте гроші в РФ (або контрагент має зв'язки з РФ або з іншими державами, які не виконують міжнародні угоди, серед них, наприклад, Іран);

ви проводите операції з РЕР (або є РЕР);

переказуєте гроші за кордон;

проводите операцію з готівкою.



Як раніше писали, ПриватБанк має право зняти з рахунку клієнта до 50% від заробітку. Це стосується тих випадків, коли українець узяв кредит у банку та вчасно його не погасив.