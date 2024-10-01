Податки, карткові перекази і тарифи. Що змінюється у жовтні в Україні

У жовтні на українців чекає чимало змін, і головні з них стосуються нових податків.

Окрім того, Національний банк запроваджує обмеження на карткові перекази, а уряд збільшує допомогу безробітним та почне виплачувати компенсації за купівлю товарів українських виробників.

У жовтні також, можливо, востаннє українці переведуть годинники на зимовий час.

А вже 1 жовтня за новим календарем вдруге відзначають одне з найбільших православних свят - Покрови, і привʼязаний до неї День захисників і захисниць.

Військовий збір та інші податки зростуть

Верховна Рада зобов’язалася до кінця жовтня ухвалити зміни до податкового кодексу і запровадити нові податки "заднім числом", з 1 жовтня.

Уряд очікує, що до кінця 2024 року це дасть змогу додатково поповнити державний бюджет на 58 млрд гривень і на 137 млрд гривень - у 2025 році.

Основним джерелом цих надходжень стане підвищення військового збору з доходів громадян - з 1,5% до 5%.

Військовий збір для ФОП планується встановити у розмірі 10% від мінімальної зарплати для платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп і 1% - платників 3 групи.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Уряд хоче використати отримані від нових податків кошти на оборону

Окрім того, планується встановити ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%, для банків – 50% (зараз вони сплачують 25%).

Також уряд пропонує запровадити щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств, які продають пальне у роздріб, тобто, автозаправки. І це, як вважають експерти, може призвести до підвищення цін на пальне.

Якими будуть остаточні ставки податкових зборів, стане відомо в середині жовтня, коли парламент планує ухвалити закон в остаточній редакції.

НБУ запроваджує ліміти на карткові перекази

Нацбанк України з 1 жовтня запроваджує обмеження на перекази з картки на картку для фізичних осіб – так звані операції p2p (person to person).

Тимчасово, на пів року, центробанк встановлює ліміт у розмірі 150 тис гривень на місяць для таких переказів.

Автор фото,УНІАН Підпис до фото,Ліміти - це боротьба з "дропами", кажуть у Нацбанку

Ця вимога діятиме на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

У Нацбанку кажуть, що 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують 150 тис гривень. НБУ у такий спосіб хоче подолати схеми так званих "дропів", які за винагороду передають у користування третім особам свої карткові рахунки. Ці рахунки використовуються як транзитні для переказів і відмивання грошей, вважають в НБУ.

Водночас такий ліміт не застосовуватиметься до рахунків волонтерів, котрі банк ідентифікував за п'ятьма критеріями, а також до осіб, чиї щомісячні доходи становлять понад 150 тис гривень і вони мають відповідні докази.

Водночас операції за реквізитами IBAN взагалі не обмежуватимуться.

Вакансії для військовозобов'язаних у застосунку Резерв+

У жовтні у застосунку "Резерв+" стане доступним сервіс рекрутингу. Там з'являтимуться актуальні вакансії у військових частинах.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповідає, що у застосунку будуть доступні як бойові, так і небойові позиції і це допоможе користувачам обрати посади, що найбільше відповідають їхньому досвіду.

Автор фото,УНІАН Підпис до фото,Вакансії в армії стануть доступними в Дії

Спочатку користувач має заповнити невелику анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти. Застосунок міститиме детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у медіа.

Почнуться виплати за програмою національний кешбек

У жовтні почнуть вплачувати кошти за програмою "Національний кешбек", яка діє з вересня.

Програма передбачає компенсації покупцям за придбані товари українського виробництва. Ці кошти не можна знімати зі своїх рахунків, проте можна використати на інші покупки чи на донати.

Кешбек становитиме 10% від вартості куплених товарів.

Ця послуга буде доступна у застосунку Дія, куди треба внести реквізити спеціальної банківської картки.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Кешбек за патріотизм. У жовтні почнуть виплачувати компенсації за придбані товари українських виробників

Компенсацію можна буде отримати за товари, виробники яких є учасниками програми "Національний кешбек", і у магазинах, які також долучилися до цієї програми.

Найбільша сума, яку можна буде отримати як кешбек, становить три тисячі гривень на місяць.

Допомога з безробіття зросте

З 1 жовтня 2024 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю зросте на 500 грн - з 2500 гривень до 3000 гривень.

Таке рішення ухвалив Державний центр зайнятості України.

Але підвищення стосуватиметься лише внутрішньо переміщених осіб, а також тих, хто має щонайменше сім місяців страхового стажу за останні 12 місяців.

Водночас для людей, які страхового стажу не мають, розмір допомоги залишиться на рівні 1500 гривень.

У Державному центрі зайнятості нагадують, що під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а особам передпенсійного віку - не більше ніж 360 календарних днів.

Інтернет-провайдери можуть підвищити тарифи

Інтернет-провайдерів зобов’язали з 1 жовтня перейти зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему.

За спрощеною системою як ФОПи вони сплачували 5% від обороту. За новими правилами ставка становитиме 18% від прибутку і плюс 20% ПДВ.

Таке рішення державна податкова служба пояснює встановленням більш жорсткого контролю за оподаткуванням у цій сфері. У ДПС вважають, що багато малих і середніх провайдерів використовують спрощену систему для уникнення сплати податків.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Президент Зеленський закон про скасування літного часу ще не підписав

Водночас самі провайдери кажуть, що такі зміни призведуть до їх закриття або ж до підвищення тарифів на інтернет-послуги.

Перехід на зимовий час

27 жовтня Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинників треба буде перевести на годину назад. Таким чином буде встановлений природний час у часовому поясі GMT +2.

На підписі президента з кінця серпня лежить закон про скасування літнього часу, проте Володимир Зеленський його досі не підписав.

Якщо закон набуде чинності, Україна не переходитиме на літній час у березні наступного року, як це відбувалося багато років поспіль.

Ухвалений парламентом документ спричинив протести багатьох українців, які доводили необхідність зберегти переведення годинників.

Одним аргументом було те, що влітку в багатьох регіонах Сонце сходитиме о 3-й годині ночі, а о 9-й вечора вже буде темно. Найбільше це буде відчутно у східних областях.

Проте лікарі кажуть, що переведення годинників шкодить здоров'ю: порушує природні біоритми і призводить до безсоння.