Собака зжер 4000 доларів: як господарі не розгубилися та почали діяти. ФОТО

Молода пара Керрі та Клейтон Лоу з Пенсильванії, США, була шокована після того, як їхній улюблений пес Сесіл зжер 4000 доларів готівкою. На щастя, їм вдалося відновити майже всю суму.

Про це пише The Washington Post.

"Це Сесіл. Він ніколи в житті не зробив нічого поганого", - написала Керрі Лоу в ролику в Instagram, який зібрав понад 500 000 репостів та вподобань.

Запечатаний конверт, повний купюр по 50 і 100 доларів, простояв на кухонному столі Лоу лише 30 хвилин, коли чоловік Клейтон виявив крихітні, подрібнені шматочки купюр, розкидані підлогою.

"Він кричав: "Сесіл з'їв 4000 доларів!", - пригадала Керрі. "Я забігла, думаючи, що, мабуть, не дочула, але коли я побачила безлад, сумнівів не залишилося. Я думала, що в мене станеться серцевий напад. Сесіл справді зробив це".

Собака з'їв 4000 доларів своїх господарів / Фото: washingtonpost.com

Пара була приголомшена - 7-річний голдендудль загалом був добре вихованим собакою, який ніколи не брав нічого на столі, зокрема їжу.

"Він ніколи раніше не робив нічого поганого, тому ми були швидше шоковані, ніж розсгнівані", - сказав Клейтон. "Ми не могли в це повірити. Ми подивилися одне на одного і сказали: "Що робитимемо?".

Собака з'їв 4000 доларів своїх господарів / Фото: washingtonpost.com

Поки Сесіл відсипався після їжі за 4000 доларів, пара зателефонувала ветеринару, який, на щастя, сказав, що собака, найімовірніше, без подій "поверне" гроші.

Саме тоді пара вирішила врятувати все, що могла. У банку пояснили, що вони заберуть назад купюри, які були склеєні разом із повними серійними номерами, які було видно на лицьовому та зворотніому боках. Бюро гравіювання та друку також вимагає, щоб щонайменше 50% кожної банкноти було ідентифіковано.

На щастя, Керрі та Клейтон зібрали близько 1500 доларів із розірваних купюр, залишених Сесілом на підлозі.

"Сесіл сидів на дивані, повний 2500 доларів, і ми знали, що є лише один спосіб повернути ці гроші", - сказала Керрі.

Собака з'їв 4000 доларів своїх господарів / Фото: washingtonpost.com

Тієї ночі Сесіл вирвав 250 доларів. Клейтон безстрашно одягнув маску та рукавички, схопив зв'язку пластикових пакетів і протягом наступних двох днів супроводжував Сесіла під час обходу його двору, поки собака справляв потребу.

Собака з'їв 4000 доларів своїх господарів / Фото: washingtonpost.com

Потім він і Керрі просіяли собачий послід і вимили розірвані купюри з милом для миття посуду в раковині.

"Я ніколи не думала, що зможу сказати, що відмила гроші, але, очевидно, все буває вперше", - сказала Керрі.

Собака з'їв 4000 доларів своїх господарів / Фото: washingtonpost.com

Ще за два дні вони отримали близько 1800 доларів, збільшивши загальну суму до 3550 доларів.

Собака з'їв 4000 доларів своїх господарів / Фото: washingtonpost.com

Що стосується решти, Керрі каже, що планує використовувати обрізки, щоб зробити "найдорожчий витвір мистецтва", який слугуватиме нагадуванням про огидну історію.

Собака з'їв 4000 доларів своїх господарів / Фото: washingtonpost.com

"Ми не могли на нього злитися - він дуже милий пес", - сказала вона. "Люди часто кажуть нам, що всередині нашого собаки застрягла людина".