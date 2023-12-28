Новий рік — нові перевірки: які компанії та ФОПи перевірятимуть податківці у 2024 році

Державна податкова служба України опублікувала план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2024 рік. Всього податківці запланували провести понад 3 тисячі планових перевірок. Кого вони стосуватимуться та якою буде їх інтенсивність впродовж року — в аналітичному матеріалі YouControl.

Податкові перевірки у 2024 році: що зміниться для бізнесу

У 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки. Серед них перевірки 2172 платників податків - юридичних осіб і фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів. А також перевірки 156 платників податків - юросіб з питань правильності обчислення, повноти й своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Щодо ФОПІв, то чиновників з Державної податкової служби (ДПС) зацікавила діяльність 914 фізичних осіб-підприємців у 2024 році.

Раніше YouControl писав, що у 2023 році податківці планували провести понад 4 тисячі планових перевірок.

“Найспекотніші” місяці та місця для перевірок компаній та ФОПів

Протягом 2024 року ДПС щомісяця планує в середньому перевіряти від 100 до 200 юридичних осіб. Найменше стартів перевірок буде у січні — 105. Але вже з весни почнеться зростання: так, у березні-травні заплановано найбільшу кількість, понад 200 перевірок юросіб щомісяця.

З точки зору регіонального розподілу найвища концентрація планових податкових перевірок юридичних осіб зафіксована у Києві — 604, що складає 26% від загальної кількості запланованих перевірок компаній. А також серед компаній основних економічно-активних регіонів: Дніпропетровської (204), Львівської (156), Вінницької (140) та Київської (132) областей.

Планові податкові перевірки для ФОПів загалом рівномірно розподілені впродовж року: щомісяця ДПС планує опрацьовувати до 100 ФОПів. Найбільше перевірок фізичних осіб-підприємців припадає на осінній період: вересень — 96, жовтень — 94, листопад — 92. А найменша інтенсивність передбачена на січень-лютий.

Якому бізнесу підготуватися до перевірок?

Найбільше перевірок (297) припадає на підприємства агросектору (вирощування зернових) та гуртову торгівлю паливом (113). Зацікавлені податківці й в посиленому контролі за неспеціалізованою гуртовою торгівлею, будівництвом житлових і нежитлових будівель, вантажним автомобільним транспортом, роздрібною торгівлею (зокрема, пальним, харчовими продуктами), наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. А також під пильним контролем торговці деревиною і будівельними матеріалами та виробники електроенергії.

Наскільки законні податкові перевірки під час війни?

“Зміни в законодавстві щодо податкових перевірок в Україні були поетапними,— каже Надія Чаленко, керівниця юридичного департаменту YouControl, — Спочатку Закон від 03.03.2022 № 2118-IX встановив мораторій на нові та зупинку розпочатих перевірок протягом воєнного стану. Але згодом, за Законом від 12.05.2022 № 2260-IX, деякі види перевірок стали винятками з цього мораторію.

Закон від 09.11.2023 № 3453-IX скасував мораторій на податкові перевірки, однак все ж залишились певні виключення, зокрема для документальних перевірок платників податків, які знаходяться на територіях, де ведуться бойові дії та тимчасово окупованих територіях”.

Дізнатися, чи підпадає компанія під планові перевірки від ДПС і коли це відбудеться можна в системі YouControl.

В червні 2023 року Державна податкова служба України видала Наказ № 444 про затвердження методики проведення перевірки дотримання платниками податків вимог податкового й іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи. Аналітична система YouControl — серед рекомендованих джерел інформації для визначення контрольованих операцій, що здійснювались платником податків з пов’язаними особами-нерезидентами та належності до міжнародної групи компаній.

Крім ДПС перевірки планують і в НБУ. Національний банк України запланував у 2024 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства семи банків та дев’яти небанківських установ.