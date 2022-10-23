Як відкрити власний бізнес у Польщі? Що краще: JDG або Spółka

Самозайнятості Компанія з обмеженою відповідальністю

Фізична та юридична особа

Наша господарська діяльність нерозривно пов'язана з нами . З точки зору закону господарська діяльність, яку ми ведемо, є лише формальним свідченням того, що Ян Ковальський, окрім того, що є громадянином, ще й зареєстрував свою діяльність. Реєструючи товариство з обмеженою відповідальністю, ми фактично створюємо нову людину , яка не є людиною, але як і людина – має певні права та обов’язки. У нього є власні гроші, у нього є свої контракти, і він може взаємодіяти з іншими. Компанія існує тільки «на папері» і в документах, але з юридичної точки зору це майже повноцінний «громадянин».



Вартість створення

Створення ФОП безкоштовне. Необхідно подати заявку до CEIDG, звітувати до ZUS і, як платник ПДВ, необов’язково до податкової служби. Реєстрацію можна здійснити онлайн або традиційним способом. Збори, пов’язані з реєстрацією компанії, включають вартість внесення до Національного судового реєстру ( 250 злотих онлайн і 500 злотих традиційно ) та внесення до Суду та Економічного моніторингу ( 100 злотих ). Загальна вартість онлайн-реєстрації через портал S24 становить 350 злотих, а традиційно – 600 злотих + витрати на нотаріуса. Мінімальний статутний капітал становить 5000 злотих. Акціонери вирішують, у якій формі вони хочуть внести статутний капітал.

Гроші компанії

Керування приватним підприємцем не викликає особливих проблем. Ми можемо мати гроші за бажанням, тому що ці гроші наші, а не тільки нашому бізнесу. Фізична особа-підприємець не вимагає, крім винятків, мати обліковий запис компанії. Власність компанії не є нашою власністю , навіть якщо ми володіємо 100% акцій. Це означає, що ми не можемо вільно розпоряджатися коштами. Зміни в моделі діяльності та рішення компанії повинні бути внесені у формі резолюції акціонерів. Компанії зобов’язані подавати річну фінансову звітність, а для деяких процесів може знадобитися залучення юриста чи бухгалтера.

Відповідальність

Ми несемо повну відповідальність за своїми фінансовими зобов'язаннями. Оскільки наш бізнес «приклеєний» до нас, наші кредитори можуть вимагати своїх прав безпосередньо з наших активів. Мабуть, це найбільша перевага ведення компанії. Ми не несемо персональної відповідальності за потенційні ризики та фінансові зобов'язання, а компанія в межах розміру статутного капіталу. Це особливо важливо для компаній із високою плинністю кадрів, для яких можливі невдачі були б занадто дорогими.

Бухгалтерія

Ми не зобов'язані вести повний бухгалтерський облік і комерційні книги. У ФОП ведеться спрощений облік , найчастіше у вигляді КПіР або виручки, якщо ми платимо одноразово. Нам не потрібно зберігати кожну операцію, виконану в наших облікових записах. Ми зобов'язані вести повний бухгалтерський та комерційний облік. Це означає, що кожна операція, кожен злотий повинні бути відображені в реєстрах. Ми не можемо вільно переказувати гроші між рахунками без збереження цих операцій.

Внески на соціальне страхування

Ми обов'язково сплачуємо внески ZUS. У нас є ряд преференцій, якими ми можемо скористатися під час створення бізнесу. Це стартова пільга, пільговий (малий) ZUS і малий ZUS plus. Ми не зобов’язані сплачувати внески ZUS за умови, що у нас є принаймні один акціонер і ми самі володіємо не більше ніж 90% акцій. Якби ZUS кваліфікував нас як «майже» єдиного акціонера компанії, ми б зобов’язані сплачувати внески ZUS. Власник фірми не може розраховувати на пільгові внески, як у випадку з ФОП.

Податок на прибуток

Сплачуємо ПДФО згідно з Законом про податок на доходи фізичних осіб. Вона може становити 19% на єдиному податку, 17% на загальних умовах і, можливо, навіть менше на єдиній ставці. Ми сплачуємо податок на прибуток підприємств відповідно до Закону про податок на прибуток підприємств. Невеликі компанії, чий дохід не перевищує 2 млн євро протягом року, можуть скористатися ставкою податку на прибуток на прибуток у розмірі 9%. Проте пам'ятайте, що після сплати податку прибуток все одно не належить нам. Якщо ми сплачуємо його у вигляді дивідендів, після вирахування 9% ПДФО ми сплачуємо додатково 19% ПДФО на дивіденди.

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