Як відкрити власний бізнес у Польщі? Що краще: JDG або Spółka

Відкрити бізнес у Польщі може будь-який іноземець, у тому числі й українець. Відповідно до ухваленого у Польщі Закону від 12 березня 2022 року громадяни України отримали можливість оформити бізнес нарівні з поляками. Найчастіше свій бізнес і поляки, і українці оформлюють у двох варіантах: фізична особа-підприємець або товариство з обмеженою відповідальністю.
Перед тим, як розпочати процес оформлення, необхідно підготувати такі документи:
- закордонний паспорт;
- PESEL (спеціальний ідентифікаційний номер);
- Profil zaufany, або довірений профіль ePUAP (зазвичай його реєструють під час отримання PESEL).
Після реєстрації компанія отримує ще два ідентифікатори:
- NIP – податковий код, який дає можливість сплачувати податки та збори;
- REGON – номер в Офіційному державному реєстрі суб’єктів господарства.
Види діяльності
Під час оформлення бізнесу необхідно вибрати вид діяльності майбутньої компанії. Усі вони зібрані у Polska Klasyfikacja Działalności
(Польський класифікатор видів діяльності). Класифікатор складається з більш як 20 розділів, що визначають ту чи іншу сферу діяльності. При виборі коду можна також скористатися пошуковою формою
.
Деякі види діяльності не доступні для підприємців – фізичних осіб:
- банківська діяльність;
- страхування;
- вирощування деяких видів рослин;
- тваринництво;
- протипожежні заходи та ін.
Для деяких видів діяльності потрібно також отримати ліцензії або інші дозволи.
Jednoosobowa działalność gospodarcza (одноосібна підприємницька діяльність)
Jednoosobowa działalność gospodarcza – це ведення підприємницької діяльності фізичною особою. Зареєструвати JDG можна онлайн або безпосередньо в ужонді (Urząd). Реєстрація безкоштовна. Щоб зареєструвати індивідуальну підприємницьку діяльність, необхідно подати заяву до CEIDG (Центральний реєстр інформації про господарську діяльність). Онлайн це можна зробити на сайті biznes.gov.pl
. Для входу в сервіс потрібно використовувати profil zaufany або електронний підпис.
У реєстраційну форму потрібно внести дані підприємця: ім’я та прізвище, дата та місце народження, адреса, PESEL та інші. У графі «Громадянство» слід зазначити, що заявник іноземець. Наступна частина заяви стосується майбутньої фірми: назва, дата початку роботи, передбачувана кількість працівників, види діяльності.
Підприємець може вибрати одну з форм оподаткування:
- на загальних умовах, згідно зі шкалою податку (ставка податку 12% до 120 000 злотих на рік та 32% від доходу понад 120 000 злотих на рік);
- за фіксованою ставкою (ставка податку 19%);
- одноразова виплата за зареєстрованими доходами (доступна не для всіх видів діяльності).
Також підприємець має зареєструватись як платник ПДВ (VAT). Не потрібно це робити, якщо:
- підприємець продає лише товари та послуги, звільнені від ПДВ;
- для деяких видів діяльності тоді, коли продаж не перевищує ліміт 200 000 злотих на рік.
Докладніше про податок на додану вартість, про товари, звільнені від ПДВ, читайте на сайті тут.
Фізична особа-підприємець має платити внески до ZUS (Управління соціального захисту): пенсійне страхування, страхування з інвалідності та нещасних випадків, страхування на випадок хвороби (не обов’язковий внесок), фонди праці та солідарності, медичне страхування.
У перші пів року роботи підприємець може скористатися «Пільгою на старт», яка звільняє від значної частини соціальних внесків. Ще одна пільга дозволяє знизити розмір внесків ще на 2 роки діяльності. Пільги не поширюються на медичне страхування.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (товариство з обмеженою відповідальністю)
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) – це юридична особа, яка має засновників та відповідає за всіма зобов’язаннями майном юридичної особи, а не майном засновників. Засновники можуть відповідати своїм особистим майном у тому випадку, якщо вони несвоєчасно оголосили про банкрутство, а також, якщо буде доведено, що Sp. z o.o було створено з метою шахрайства. Засновниками Sp. z o.o. можуть бути фізичні та юридичні особи. У тому числі заснувати компанію може фізична особа одноосібно. Мінімальний розмір статутного фонду – 5000 злотих, мінімальний внесок у статутний фонд – 50 злотих.
На першому етапі створення Sp. z o.o. підписується установчий договір (якщо засновник один -установчий акт), який має бути засвідчений нотаріально. Потім має бути внесено статутний фонд, про що складається також нотаріально засвідчений акт.
Перед реєстрацією необхідно визначитись із назвою майбутнього Sp. z o.o. Назва має відрізнятися від зареєстрованих фірм. Перевірити це можна у базах даних KRS
та CEIDG.
Sp. z o. o. може мати до 10 видів діяльності, один із яких має бути основним. Потрібно враховувати, що деякі види діяльності (наприклад, банківська справа або страхування) не можуть здійснюватися у формі Sp. z o. o.
Реєстрація компанії полягає у внесенні даних про неї до Державного судового реєстру (KRS). Зареєструвати Sp. z o.o. можна лише онлайн на Порталі S24
або через Портал судових реєстрів
. Для цього знадобиться довірений профіль ePUAP.
При виборі відділу Національного судового реєстру треба перевірити, що заява подається до суду, в територіальній юрисдикції якого знаходиться адреса майбутньої компанії. Подивитися юрисдикцію судів можна тут
. Також необхідно сплатити 250 злотих за реєстрацію в KRS та 100 злотих за публікацію оголошення про реєстрацію в «Господарському моніторі».
Після реєстрації в реєстрі необхідно передати додаткові дані (номери банківських рахунків, передбачувану кількість співробітників, місцеперебування бізнесу та контакти) до державних установ:
- протягом 7 днів у ZUS (Установа соціального страхування)
- протягом 21 дня у GUS (Центральне статистичне управління) та Податкову інспекцію;
- за 7 днів до першої угоди зареєструватися платником VAT (ПДВ) у разі потреби.
У Sp. z o.o також мають бути створені органи управління компанією:
- Збори акціонерів, які є вищим органом управління компанії;
- Правління (виконавчий орган);
- наглядова рада чи ревізійна комісія (обов’язково, якщо статутний капітал понад 500 тисяч злотих і водночас у компанії понад 25 партнерів).
Що краще: JDG чи Sp. z o.o.?
За видами діяльності більше обмежень у приватних підприємців, ніж у юридичних осіб. Підприємець несе відповідальність за діяльність усім своїм майном, Sp. z o.o. - тільки майном компанії, а не її засновників.
Створення Sp. z o.o. дорожче – як мінімум необхідно внести статутний фонд та оплатити реєстрацію. У JDG немає статутного фонду, реєстрація безкоштовна.
Ведення бухгалтерії для JDG орієнтовно коштуватиме 300 злотих нетто на місяць, а Sp. z o.o. - від 700 злотих нетто та вище залежно від масштабів бізнесу. Важливо, щоб бухгалтерським обліком займалися професіонали. І подумати про це варто заздалегідь. Можна найняти бухгалтера, але у Польщі найпоширенішою практикою є укладення договору з компанією, що спеціалізується на наданні бухгалтерських послуг. Крім того, деякі банки під час відкриття рахунку для ведення бізнесу пропонують за певну плату допомогу у веденні бухобліку.
Діяльність JDG досить просто призупинити чи закрити. Процедура закриття Sp. z o.o дуже складна та витратна.
ФОП чи Товариство з Обмеженою Відповідальністю?
Порівняйте дві форми ведення бізнесу. Перевірте, коли буде вигідніше відкрити ФОП, а коли – ТОВ
|Самозайнятості
|Компанія з обмеженою відповідальністю
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Фізична та юридична особа
|Наша господарська діяльність нерозривно пов'язана з нами . З точки зору закону господарська діяльність, яку ми ведемо, є лише формальним свідченням того, що Ян Ковальський, окрім того, що є громадянином, ще й зареєстрував свою діяльність.
|Реєструючи товариство з обмеженою відповідальністю, ми фактично створюємо нову людину , яка не є людиною, але як і людина – має певні права та обов’язки. У нього є власні гроші, у нього є свої контракти, і він може взаємодіяти з іншими. Компанія існує тільки «на папері» і в документах, але з юридичної точки зору це майже повноцінний «громадянин».
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Вартість створення
|Створення ФОП безкоштовне. Необхідно подати заявку до CEIDG, звітувати до ZUS і, як платник ПДВ, необов’язково до податкової служби. Реєстрацію можна здійснити онлайн або традиційним способом.
|Збори, пов’язані з реєстрацією компанії, включають вартість внесення до Національного судового реєстру ( 250 злотих онлайн і 500 злотих традиційно ) та внесення до Суду та Економічного моніторингу ( 100 злотих ). Загальна вартість онлайн-реєстрації через портал S24 становить 350 злотих, а традиційно – 600 злотих + витрати на нотаріуса. Мінімальний статутний капітал становить 5000 злотих. Акціонери вирішують, у якій формі вони хочуть внести статутний капітал.
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Гроші компанії
|Керування приватним підприємцем не викликає особливих проблем. Ми можемо мати гроші за бажанням, тому що ці гроші наші, а не тільки нашому бізнесу. Фізична особа-підприємець не вимагає, крім винятків, мати обліковий запис компанії.
|Власність компанії не є нашою власністю , навіть якщо ми володіємо 100% акцій. Це означає, що ми не можемо вільно розпоряджатися коштами. Зміни в моделі діяльності та рішення компанії повинні бути внесені у формі резолюції акціонерів. Компанії зобов’язані подавати річну фінансову звітність, а для деяких процесів може знадобитися залучення юриста чи бухгалтера.
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Відповідальність
|Ми несемо повну відповідальність за своїми фінансовими зобов'язаннями. Оскільки наш бізнес «приклеєний» до нас, наші кредитори можуть вимагати своїх прав безпосередньо з наших активів.
|Мабуть, це найбільша перевага ведення компанії. Ми не несемо персональної відповідальності за потенційні ризики та фінансові зобов'язання, а компанія в межах розміру статутного капіталу. Це особливо важливо для компаній із високою плинністю кадрів, для яких можливі невдачі були б занадто дорогими.
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Бухгалтерія
|Ми не зобов'язані вести повний бухгалтерський облік і комерційні книги. У ФОП ведеться спрощений облік , найчастіше у вигляді КПіР або виручки, якщо ми платимо одноразово. Нам не потрібно зберігати кожну операцію, виконану в наших облікових записах.
|Ми зобов'язані вести повний бухгалтерський та комерційний облік. Це означає, що кожна операція, кожен злотий повинні бути відображені в реєстрах. Ми не можемо вільно переказувати гроші між рахунками без збереження цих операцій.
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Внески на соціальне страхування
|Ми обов'язково сплачуємо внески ZUS. У нас є ряд преференцій, якими ми можемо скористатися під час створення бізнесу. Це стартова пільга, пільговий (малий) ZUS і малий ZUS plus.
|Ми не зобов’язані сплачувати внески ZUS за умови, що у нас є принаймні один акціонер і ми самі володіємо не більше ніж 90% акцій. Якби ZUS кваліфікував нас як «майже» єдиного акціонера компанії, ми б зобов’язані сплачувати внески ZUS. Власник фірми не може розраховувати на пільгові внески, як у випадку з ФОП.
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Податок на прибуток
|Сплачуємо ПДФО згідно з Законом про податок на доходи фізичних осіб. Вона може становити 19% на єдиному податку, 17% на загальних умовах і, можливо, навіть менше на єдиній ставці.
|Ми сплачуємо податок на прибуток підприємств відповідно до Закону про податок на прибуток підприємств. Невеликі компанії, чий дохід не перевищує 2 млн євро протягом року, можуть скористатися ставкою податку на прибуток на прибуток у розмірі 9%. Проте пам'ятайте, що після сплати податку прибуток все одно не належить нам. Якщо ми сплачуємо його у вигляді дивідендів, після вирахування 9% ПДФО ми сплачуємо додатково 19% ПДФО на дивіденди.
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Партнери
|Ця форма діяльності не передбачає можливості додавання партнерів. Як ФОП ми можемо вступити в цивільно-правове товариство. Але ми не можемо розділити частки між партнерами в нашому бізнесі.
|Вже в статуті, на етапі реєстрації, ми можемо передбачити поділ часток між партнерами. Це також дає нам можливість залучити до нашої компанії інвестора, інвестиційний фонд або стартовий капітал.