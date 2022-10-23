Зарплата та податки в Польщі: чим відрізняється брутто від нетто?

Підприємства у Польщі пропонують роботу та різні умови працевлаштування з різними зарплатами. Робота та всі деталі, пов’язані з її виконанням, фіксуються у договорі між роботодавцем та працівником. Такі угоди, залежно від виду, регулюються або Трудовим Кодексом (Kodeks pracy), або Цивільним Кодексом (Kodeks cywilny).
Коли у Польщі обговорюють зарплату, то дуже часто використовують поняття «брутто» та «нетто». Що це:
- Зарплата брутто – це сума до віднімання податків і зборів, зазвичай зазначається у договорі під час працевлаштування.
- Зарплата нетто – безпосередньо сума, яку отримує працівник «на руки» після сплати податків та соціальних внесків.
Податок на доходи фізичних осіб у Польщі
Прибутковий податок у Польщі – це прямий податок, яким оподатковуються прибутки фізичних осіб. Податок на доходи фізосіб також називають PIT (Personal Income Tax) або podatek dochodowy od osób fizycznych (podatek od dochodów osobistych
). Існує кілька систем розрахунку цього податку, але при виплаті зарплат українцям переважно використовують базову систему.
З липня 2022 року прибутковий податок при доходах до 120 000 злотих на рік розраховується за такою формулою:
12% – 3600 злотих
де 3600 злотих – зменшувальна сума. Зменшувальна сума (kwota zmniejszająca) – це все ті ж 12% від неоподатковуваного мінімуму. У 2022 році такий неоподатковуваний мінімум дорівнює 30 000 злотих на рік.
Польське законодавство передбачає кілька випадків звільнення від сплати прибуткового податку. Найактуальніший для українців такий: іноземець молодший за 26 років, який офіційно працює за трудовим договором (umowa o pracę) і має дохід менше ніж 85 528 злотих рік, не платить PIT. Якщо іноземець працює за договором-дорученням (umowa zlecenie
), він має право на цю пільгу у випадку, коли є резидентом Польщі (тобто знаходиться в Польщі більше ніж 183 дні на рік і має «життєві інтереси в Польщі»).
Відрахування на соціальний захист у Польщі
Друга частина відрахувань із заробітної плати – це соціальні платежі в ZUS (Управління соціального забезпечення). Сюди входять:
- внесок пенсійний (ubezpieczenie emerytalne) – 9.76%
- внесок у разі втрати працездатності (ubezpieczenie rentowe) - 1.5%
- внесок у разі хвороби, тобто на оплату лікарняного листа (ubezpiecze-nie chorobowe) – 2.45%
- медична страховка (ubezpieczenie zdrowotne) - 9% від брутто–сума перших трьох внесків. До ZUS можна вписати також членів родини, які проживають у Польщі разом з працівником, тоді вони теж можуть користуватися безкоштовними медичними послугами. На розмір податку це не вплине.
Усі ці внески відраховуються обов’язково лише у разі працевлаштування за трудовим договором (umowa o pracę
). Наприклад, якщо працівник працює за договором-дорученням (umowa zlecenie
), то внесок на випадок хвороби за бажанням працівника можна не сплачувати. У такому разі лікарняний лист йому не оплачуватимуть.
Зарплата брутто та нетто в залежності від виду договору
Система оподаткування у Польщі досить складна. Законами передбачено низку пільг та компенсацій, які можуть впливати на розмір зарплати нетто за однакового брутто. Крім того, за підсумками кожного року відбувається перерахунок прибуткового податку. В результаті держава може як стягнути, так і повернути частину коштів.
Зарплата нетто залежить від виду договору, укладеного між роботодавцем та працівником. Трудовий договір (umowa o pracę)
передбачає оплату всіх соціальних внесків, забезпечуючи повний соціальний пакет працівникові. Такий договір дає можливість для оплати прибуткового податку використовувати певні пільги.
При працевлаштуванні за договором-дорученням (umowa zlecenie
) можна відмовитися від виплати внесків у разі хвороби. Зменшувальна сума за прибутковим податком повертається тільки після закінчення року при перерахунку. За трудовим договором, наприклад, 1/12 зменшувальної суми додається до нетто щомісяця.
За договором підряду (umowa o dzieło
) потрібно сплатити лише прибутковий податок. Соціальні внески не вносяться. Відповідно, такий договір не передбачає жодного соціального захисту працівника.
Приблизну зарплату брутто та нетто можна підрахувати, скориставшись онлайн калькулятором на сайтах: