Польша или Украина: где дороже жить и где зарплаты выше? Сравниваем две страны

Аренда жилья в Польше ожидаемо выше

Насколько отличаются расходы по аренде жилья, транспорту, продуктам в Украине и Польше. Аналитический центр Gremi Personal сравнил основные статьи расходов в двух странах. Для удобства расход в злотых перевели в гривне.Если за однокомнатную квартиру в среднем в Киеве просят 10-15 тыс. грн. за месяц, аренда такого жилья в Варшаве будет стоить 22 - 25 тыс. грн. При этом в Польше не столь ощутимая разница между арендой в столице и большом городе. У нас такая “однушка” это – 6 – 7 тыс. грн., а в Польше – 16 – 20 тыс.грн.Аренда однокомнатной квартиры в наших небольших городах – 3,5-5 тыс.грн, в Польше – 12-13 тыс. грн. К этим суммам нужно добавить расходы на коммунальные услуги. В Украине для однокомнатной квартиры они в среднем – 1,2 – 2,5 тыс. грн., в таком же жилье в Польше – 4 – 4,5 тыс.грн.Во внимание не принимались города на Западной Украине, которые находятся далеко от зоны боевых действий.

Цены на бензин А-95 не сильно отличаются

Прием терапевта в частной клинике в Украине в среднем – 550 грн, а в Польше – 1000 грн.

Минимальная стоимость стрижки у украинских мастеров – 100 грн., у польских – 250 грн.

Месячный абонемент в спортзал в Украине – от 600 грн., в Польше – 840 грн.

Прожиточный минимум

“Конечно, уровень расходов зависит от зарплаты. И если сейчас есть пропасть между двумя странами, то она в количестве вакансий, в возможностях не просто найти работу, но и сделать карьеру” – говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации.

Насколько отличаются зарплаты в Украине и Польше

“Очень большая разница между заработками в двух государствах приводит к тому, что количество трудоустроенных увеличивается ежедневно. Украинцы в Польше понимают, что война еще будет продолжаться, поэтому большинство пытается социализироваться на местах, найти работу, повысить профессиональные навыки, чтобы получить возможность остаться еще на время” — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal .

У нас дешевле – 52 грн за литр, в Польше – 63 грн за литр. Месячный универсальный проездной билет у нас втрое дешевле. У нас он за 50 проездов заплатят – 325 грн., у поляков – 840 грн.Прожиточный минимум в Украине с текущего года – 2589 грн., в Польше – 12,7 тыс. грн. Минимальная и средняя заработная плата у нас – 6,7 тысяч. грн и 15 тыс. грн. У поляков соответственно – 22,8 тыс. грн. и 29 тыс. грн.В агентстве говорят, что заметили изменения в тенденции трудоустройства украинцев в Польше. Если несколько лет назад фокус был направлен исключительно на сезонную работу, то сейчас большинство ищет постоянную. Однако трудоустраиваясь, в большинстве своем предупреждают работодателя, что вернутся в Украину как только минует угроза.В Польше сравнили средние зарплаты на ТОП-10 популярных вакансий. Аналитика проводилась по внутренним данным международного агентства по трудоустройству Gremi Personal и данным украинского сайта по поиску работы Work.ua.Внимательно приняли наиболее популярные вакансии за зимний период декабрь 2022 — февраль 2023 г. Следовательно средняя зарплата, которую предлагают в Украине на позицию директора составляет 25 тыс. грн. За эту должность в Польше предлагают 93 тыс. грн. Наибольший разрыв у позиции менеджера по продажам: в Украине в среднем предлагают 15 тыс. грн, а в Польше — 92 тыс. грн.Меньше всего в ТОПе популярных вакансий предлагают кассирам и охранникам — по 10 тыс. грн. за месяц в Украине, а в Польше на такую ​​работу можно рассчитывать в среднем на 35 тыс. грн.В агентстве рассказывают, что сейчас меняется тенденция трудоустройства украинцев в Польше. Если несколько лет назад спрос был преимущественно на работников низкой квалификации, то за последние полгода ситуация заметно изменилась. Все чаще начинают искать высококвалифицированных рабочих. Это связано с несколькими факторами. В течение последнего полугода в Польше открылись более 10 тысяч украинских бизнесов, предпочитающих работников из Украины. К тому же значительная часть украинок уже выучила или изучает польский язык, что расширяет горизонты трудоустройства в Польше.