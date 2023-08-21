В Украине растут средние зарплаты: кого это касается в августе 2023

до 33 000 грн (+6%) в категории "Недвижимость";

до 32 500 грн (+8%) в категории "Топ-менеджмент, руководство высшего звена";

до 22 500 грн (+5%) в категории "Продажа, закупка";

до 21 000 грн (+5%) в категории "IT, компьютеры, интернет";

до 20 000 грн (+11%) в категориях "Страхование" и (+5%) "Управление персоналом, HR";

до 19 950 грн (+5% ) в категории "Сельское хозяйство, агробизнес";

до 18 500 грн (+6%) в категории "Красота, фитнес, спорт".

53 000 грн получал медиабаер (специалисты по размещению рекламы в СМИ);

42 500 грн — водитель-международник;

38 750 грн — бизнес-аналитик;

36 250 грн — эндодонтист (врачи, специализирующиеся на лечении зубных каналов);

35 000 грн — риелтор;

32 500 грн — координатор по сбыту, рихтовщик;

30 000 грн — 3D-визуализатор, автоэлектрик, автомеханик, бурильщик, главный бухгалтер, Дизелист, технолог мебели.

Работа и зарплаты во время войны

В августе 2023 средняя зарплата выросла в четырех областях: Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской. Рост произошел в пределах 225-1050 гривень. Об этом говорится в исследовании рынка труда от work.ua. В августе средняя зарплата выростаь в Днепропетровской области с 16 000 до 16 500 грн, в Киевской — с 18 750 до 19 000 грн, во Львовской — с 16 775 до 17 000 грн, в Одесской — с 16 275 до 17 325 грн. в Харьковской области зарплата без изменений — 16 000 грн.Наибольший рост средних зарплат, которые выше, чем средняя зарплата в Украине, произошел в категориях:Семерка самых высоких зарплат по должностям (не руководящие и не по IТ):Самые низкие зарплаты от 6 750 до 11 000 грн наблюдались у консьержей, санитаров, уборщиков, посудомойщиков, ассистентов ветеринарного врача и интервьюеров.Согласно исследованию сайта по поиску работы Work.ua, рынок труда в Украине в течение лета в целом продолжает восстанавливаться. Несколько снизились темпы роста и уменьшилось количество соискателей, однако подросли зарплаты, что является закономерной реакцией работодателей на конкуренцию за кандидатов.Вероятно, по мнению аналитиков рынка труда, осенью нас ждет очередной шаг вперед как по количеству предложений работы, так и в пересмотре зарплат на фоне дефицита кадров.В июне 2023 года стало известно, что в украинской IT-сфере работает около 240 тысяч мужчин и более 71 тысячи женщин. Так, около 19 тысяч женщин работают тестировщиками, а еще по 12 тысяч работают в разработке и рекрутинге. Известно, что 87% всех IT-специалистов оформлены как ФЛП. Поэтому можно предположить, что всего сейчас 312 тысяч айтовцев в Украине.По состоянию на 10 июля 2023 года Киев вернулся на первое место по уровню зарплат разработчиков. Согласно исследованию, медианная зарплата разработчиков в Украине уже год почти не меняется. В первом полугодии этого года она составляла 3 тыс. 435 долларов и выросла всего на 35 долларов по сравнению с декабрем 2022 года.