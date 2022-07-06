Аренда жилья в Польше: что нужно знать, чтобы не влететь в копейку

В Польше повысилась стоимость недвижимости, что повлияло на желание арендодателей повысить и арендную плату. Но в законе есть некоторые особенности, которые позволяют арендаторам не принять такие изменения и оставить цену. О деталях по этому вопросу и аренде жилья в Польше ресурсу inPoland рассказала адвокат Марта Розвадовская-Куцка.

Вопрос по арендной плате регулирует закон

В польском законодательстве есть специальное положение, защищающее людей от чрезмерно высокой арендной платы. Собственно, есть несколько случаев, когда арендодатель может увеличить сумму.

1. Арендная плата может быть повышена, когда срок договора между собственником квартиры и жильцом истекает. То есть договор заключается на определенных условиях, а по истечении срока его действия арендодатель может предложить его продлить, но уже с большей ценой. Этот способ законный, и люди имеют право отказаться от такого предложения и искать другие варианты.

2. Плату могут повысить и при действии договора, но при определенных обстоятельствах. Если в документе предусмотрено, что условия могут изменяться, то арендную плату могут повысить. Но не на любую сумму, а определенную законом. Если владелец жилья нарушит лимит, то арендатор имеет право обжаловать это.



Если условиями договора не предусмотрены никакие изменения и возможности его расторжения, то все стороны обязаны выполнять все свои обязанности до конца действия документа.

Если же договор вообще не заключался, то доказать что-то практически невозможно. Ни у арендодателя, ни у арендатора нет письменных подтверждений и фактов, и на таких условиях договариваться о ценах очень сложно.

Предупредить об изменении цены на аренду собственник жилья должен раньше времени: как правило, за 3 месяца. Повышение стоимости должно быть обоснованным, например, в связи с удорожанием товаров и услуг.

Если же арендатора не устроит новая цена, то он может отказаться, или обжаловать решение в суде, если цену подняли без причины.

Однако все эти условия не распространяются на краткосрочную аренду. В общем, при заключении договора следует детально читать его условия. В будущем это позволит не попасть впросак и защитить при необходимости свои права.

Сколько стоит однокомнатная квартира в Варшаве?

В Варшаве можно купить однокомнатную квартиру в новостройке по меньшей мере за 265 205 злотых (1 771 182 грн). Самая дорогая такая квартира стоит 732 000 злотых (4 888 691 грн). Ее площадь составляет 31,64 кв. м.

Мы решили посмотреть цены на квартиры в Польше.

Цены стартуют почти от 2 млн грн

В этом сегменте объявление о самой дешевой однокомнатной квартире указывает стоимость 265 205 злотых (1 771 182 грн). Это небольшая квартира на 18,7 кв. м. Сдача новостройки прошла в мае этого года. В самом здании есть ресепшн, тренажерный зал, рядом находятся зарядные станции для электромобилей.

С десяток предложений есть в промежутке цен от 300 000 злотых до 400 000 злотых (2 003 562 грн – 2 671 416 грн). К примеру большая квартира на 30 кв. м продается за 386 150 злотых ( 2 578 918 грн). Она уже готова, но новым владельцам нужно самостоятельно делать ремонт.

За большую цену – 401 896 злотых (2 684 078 грн) – можно приобрести жилье, которое строили со многими экологическими решениями. Это квартира на 26,18 кв. м, которая имеет гостиную с мини-кухней, санузел, холл и балкон. В центр города, как отмечают в объявлении, можно добраться за 13 мин. Дом еще достраивают, однако по проекту выглядеть квартира может так:

Можно приобрести и квартиру в новом доме 2021 года, но уже с готовым ремонтом. К примеру, есть объявления о жилье с ремонтом площадью 21 кв. м со всей необходимой для жизни техникой. Стоимость квартиры – 450 000 злотых (3 005 343 грн).

Достаточно вариантов есть и с ценой от 500 000 (3 339 270 грн) до 600 000 злотых (4 007 124 грн). Самая дорогая однокомнатная квартира в новостройке Варшавы стоит 732 000 злотых (4 888 691 грн). Ее площадь составляет 31,64 кв. м. Расположен дом рядом с важной инфраструктурой.

Украинцам в Польше выплатят еще по 900 злотых

Ранее рассказывали, что украинцам, приехавшим в Польшу с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, раздадут 10 тыс. специальных бесплатных карт торговой сети Biedronka для покупок.

Каждую такую карту будут пополнять на 300 злотых (около 2070 грн) ежемесячно в течение 3 месяцев. Так один человек сможет получить до 900 злотых (6206 грн) дополнительной помощи. Однако одна семья сможет получить максимум три карты на общую сумму 2700 злотых (18 620 грн).