17 800 грн зарплати на місяць: терміново потрібні працівники, роботодавці шукають людей, яким потрібна робота

Безліч українців було змушено покинути рідні краї через повномасштабне воєнне вторгнення РФ і перебратися у західніші області та за кордон. Тепер вони намагаються розпочати нове життя, шукаючи роботу.

Як інформує "ТСН", у Польщі побільшало вакансій на літо для біженців з України, адже роботодавці вже адаптувалися до попиту та нових реалій.

Пакувальники

В Польщі працює велика кількість заводів, де постійно потребують "робочих рук". Пакувальник товарів - одна з найпопулярніших вакансій. Сюди наймають не лише чоловіків, але й жінок. Оплата залежить від типу товару. Наприклад, за упаковування солодощів платять від 3300 зл/міс (близько 21 700 грн).

Робота в ресторані

В сусідній країні дуже популярними є заклади швидкого харчування, а тому працівникам тут завжди раді. Найчастіше наймають працівників для приготування їжі або прибирання в приміщенні. На посаду можуть найняти жінку або чоловіка до 60 років. Працювати доведеться від понеділка до суботи, а зміна триває 8-12 годин. Оплата на руки - 16 злотих/год (близько 21 200 грн).

Працівник у супермаркет

Наприклад, людей наймає популярний в Польщі супермаркет Biedronka. Обов'язки досить прості: комплектувати замовлення, викладати на полиці товар, перевіряти терміни придатності. Розглядають кандидатури жінок та чоловіків до 55 років. Оплата праці 16 зл/год (близько 20 500 грн), працювати потрібно від понеділка до суботи по 8-12 годин.

Працівник складу

Досить поширена вакансія для українців в Польщі на літо. Обов'язки: приймати товар та відповідати за нього, відправляти товари до інтернет-магазинів (пакувати, сканувати, контролювати якість та інше). Роботу найчастіше пропонують жінкам віком до 50 років. Зміна триває 10-12 годин, а оплата становить від 15 до 19 зл/год (близько 25 000 грн).

Лаборанти

Якщо ви знаєте польську мову (хоча б базовий рівень), можете претендувати на цю вакансію. Обов'язки лаборанта нескладні: контролювати якість та аналізувати будівельні матеріали. Наймають на роботу жінок та чоловіків навіть із незакінченою вищою освітою та досвіду роботи на подібній посаді. Зміни до 8 годин, за понаднормову роботу доплачують. Заробітна плата становить 3300 злотих (близько 21 700 грн) на місяць брутто.

Оператор машин на виробництво

Заводи в Польщі потребують робітників для демонтажу та складання стартерів, генераторів, компресорів. Також беруть працівників, які будуть слідкувати за якістю та експлуатацією машин, сортувати відходи тощо. Наймають чоловіків, але можуть взяти на роботу і жінку віком до 55 років. Оплачують таку роботу від 2700 злотих/місяць (17 800 грн), але є премії та доплати за нічні зміни чи понаднормову працю. Зміни тривають по 8 годин.

Медсестри

Українки, які працювали медсестрами чи акушерками в Україні, влаштовуються на подібну роботу в Польщі. Адже в цій країні фіксують значний відтік медичного персоналу. Заробітна плата біженкам надається офіційна як "особам, які надають сестринську допомогу". Згодом вони можуть отримати умовне право та можливість працювати в сфері медичної допомоги і стають медсестрами.

Сезонні роботи

Влітку такі вакансії завжди досить популярні в Польщі. Людей на сільськогосподарські роботи наймають дуже охоче. Беруть жінок та чоловіків віком до 45 років та з чудовим здоров'ям. Робочі зміни тривають 10-12 годин, оплата - 15 зл/год. (близько 23 800 грн) та премії, які залежать від кількості зібраного врожаю.