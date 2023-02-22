Скільки коштує життя в Польщі? Огляд цін в 10 містах в 2023 році

Варшава

Краків

Гданськ

Вроцлав

Познань

Катовіце

Лодзь

Щецин

Бидгощ

Жешув

Польща - це східноєвропейська країна, яка швидко стає популярним напрямком для туристів, студентів та експатів. Вона може похвалитися багатою історією, культурою та смачною кухнею, що робить її привабливим місцем для життя. Однак одне з питань, яке більшість людей задають перед переїздом до Польщі в 2023 році, - "Скільки коштує життя в Польщі?".Відповідь на це питання залежить від кількох факторів, таких як ваш спосіб життя, місце проживання та звички щодо витрат. У цій статті ми розглянемо вартість життя в 10 найбільших польських містах, а також основні витрати та ціни на продукти харчування, одяг, оренду житла та інші витрати в Польщі.Варшава - столиця Польщі, центр бізнесу та культури. Вартість життя у Варшаві вища, ніж в інших польських містах, з щомісячним бюджетом близько 4 500 - 6 000 злотих (1 200 - 1 600 доларів США), необхідним для покриття основних витрат. Вартість оренди однокімнатної квартири в центрі міста в 2023 році становить близько 2 500 - 4 500 злотих ($660 - $1 200).Краків є популярним туристичним напрямком і відомий своєю приголомшливою архітектурою та багатою історією. Вартість життя в 2023 році в Кракові є відносно доступною, щомісячного бюджету в розмірі 3 800 - 4 500 злотих (1 000 - 1 200 доларів США) достатньо для покриття основних витрат. Вартість оренди однокімнатної квартири в центрі міста становить близько 2 000 - 3 000 злотих (530 - 800 доларів).Гданськ - це прибережне місто на півночі Польщі, відоме своїми чудовими пляжами та історичними пам'ятками. Вартість життя в 2023 році в Гданську є відносно доступною, з щомісячним бюджетом близько 3 500 - 4 500 злотих ($930 - $1 200), необхідним для покриття основних витрат. Вартість оренди однокімнатної квартири в центрі міста становить близько 2 000 - 3 000 злотих ($530 - $800).Вроцлав - прекрасне місто на заході Польщі, відоме своєю приголомшливою архітектурою та яскравим нічним життям. Вартість життя у Вроцлаві є відносно доступною, з щомісячним бюджетом близько 3 500 - 4 500 злотих ($930 - $1 200), необхідним для покриття основних витрат. Вартість оренди однокімнатної квартири в центрі міста в 2023 році становить близько 2 000 - 3 000 злотих ($530 - $800).Познань - це жваве місто на заході Польщі, відоме своїми прекрасними парками та історичними пам'ятками. Вартість життя в 2023 році в Познані є відносно доступною, з щомісячним бюджетом близько 3 500 - 4 500 злотих ($930 - $1 200), необхідним для покриття основних витрат. Вартість оренди однокімнатної квартири в центрі міста становить близько 2 000 - 3 000 злотих ($530 - $800).Катовіце - жваве місто на півдні Польщі, відоме своєю багатою гірничодобувною історією. Вартість життя в Катовіце є відносно доступною, з щомісячним бюджетом близько 3 000 - 3 500 злотих ($800 - $930), необхідним для покриття основних витрат. Вартість оренди однокімнатної квартири в центрі міста в 2023 році становить близько 1 500 - 2 500 злотих ($400 - $660).Лодзь - місто в центральній Польщі, відоме своєю прекрасною архітектурою та яскравим культурним життям. Вартість життя в Лодзі є відносно доступною, з щомісячним бюджетом близько 3 000 - 3 500 злотих ($800 - $930), необхідним для покриття основних витрат. Вартість оренди однокімнатної квартири в центрі міста становить близько 1 500 - 2 500 злотих ($400 - $660).Щецин - портове місто на північному заході Польщі, відоме своєю приголомшливою архітектурою і прекрасними парками. Вартість життя в Щецині є відносно доступною, з щомісячним бюджетом близько 3 500 - 4 000 злотих ($930 - $1 060), необхідним для покриття основних витрат. Вартість оренди однокімнатної квартири в центрі міста в 2023 році становить близько 2 000 - 3 000 злотих ($530 - $800).Бидгощ - місто на півночі Польщі, відоме своєю приголомшливою архітектурою і прекрасними парками. Вартість життя в Бидгощі в 2023 році є відносно доступною, з щомісячним бюджетом близько 3 000 - 3 500 злотих ($800 - $930), необхідним для покриття основних витрат. Вартість оренди однокімнатної квартири в центрі міста становить близько 1 500 - 2 500 злотих ($400 - $660).

Жешув - місто на південному сході Польщі, відоме своєю приголомшливою архітектурою та яскравим культурним життям. Вартість життя в Жешуві є відносно доступною, з щомісячним бюджетом близько 3 000 - 3 500 злотих ($800 - $930), необхідним для покриття основних витрат. Вартість оренди однокімнатної квартири в центрі міста в 2023 році становить близько 1 500 - 2 500 злотих ($400 - $660).



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Витрати, ціни на продукти, одяг і оренду житла Їжа Вартість продуктів харчування в Польщі є відносно доступною у порівнянні з іншими європейськими країнами. Вечеря в ресторані середнього рівня може коштувати близько 30 - 50 злотих ($8 - $13), в той час як їжа у фаст-фуді може коштувати близько 15 - 20 злотих ($4 - $5). Продукти на місяць можуть коштувати близько 800-1200 злотих ($210-320) на одну особу. Одяг Вартість одягу в Польщі може варіюватися в залежності від бренду та місцезнаходження. Пара джинсів може коштувати від 150 до 250 злотих ($40-$66), а сукня - від 100 до 200 злотих ($26-$53). Однак на місцевих ринках і в дисконтних магазинах також є багато доступних варіантів. Оренда Вартість оренди житла в Польщі може варіюватися в залежності від місця розташування та розміру квартири. Однокімнатна квартира в центрі міста може коштувати близько 1 500 - 4 500 злотих ($400 - $1 200), тоді як однокімнатна квартира за межами центру міста може коштувати близько 1 200 - 3 000 злотих ($320 - $800). Комунальні послуги Вартість комунальних послуг в 2023 році в Польщі також може варіюватися в залежності від місця розташування та розміру квартири. В середньому, вартість комунальних послуг (електрика, вода, газ) для однокімнатної квартири може становити близько 300 - 600 злотих ($80 - $160) на місяць. Інші витрати Інші витрати в Польщі можуть включати транспорт, розваги та охорону здоров'я. Вартість громадського транспорту може варіюватися в залежності від місця розташування, а місячний проїзний коштує близько 100 - 200 злотих ($26 - $53). Вартість розваг також може бути різною: квиток у кіно коштує від 20 до 30 злотих ($5-8), а абонемент у спортзал - від 100 до 200 злотих ($26-53) на місяць. Охорона здоров'я в Польщі частково фінансується урядом, але приватне медичне страхування також може знадобитися для певних видів лікування та процедур.

Скільки грошей потрібно для життя в Польщі?

Кількість грошей, необхідних для життя в Польщі, може варіюватися в залежності від міста та способу життя. Як згадувалося вище, щомісячний бюджет в 2023 році у розмірі близько 3 000 - 4 000 злотих (800 - 1 060 доларів США) необхідний для покриття основних витрат, таких як їжа, оренда житла та комунальні послуги. Однак слід також враховувати додаткові витрати, такі як розваги, транспорт і медичне обслуговування.



Важливо також зазначити, що заробітна плата в Польщі може варіюватися залежно від галузі та рівня досвіду. Середня заробітна плата в Польщі становить близько 5 000 - 6 000 злотих (1 320 - 1 590 доларів США) на місяць, але деякі галузі можуть пропонувати вищі зарплати.



На закінчення, вартість життя в Польщі в 2023 році є відносно доступною в порівнянні з іншими європейськими країнами. Основні витрати включають їжу, одяг, оренду житла, комунальні послуги, транспорт, розваги та охорону здоров'я. Залежно від міста та способу життя, щомісячний бюджет становить близько 3 000 - 4 000 злотих (800 - 1 060 доларів США), щоб покрити основні витрати.

Валерія Горна, спеціально для ЖЖ.Інфо