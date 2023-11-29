Как на стоимость продуктов повлияет блокирование поляками границы: озвучен прогноз

В Украине стоимость продуктов значительно не изменится из-за блокирования поляками границы. Так, украинские производители практически полностью обеспечивают страну продуктами за исключением небольшого числа товаров.

Об этом УНН рассказал Олег Пендзин. Эксперт подчеркнул, что из-за блокады цены на продовольствие не вырастут. "Мы полностью обеспечиваем себя продовольствием. По импорту у нас есть очень небольшой перечень товаров, которые мы потребляем, это экзотические фрукты: цитрусовые, лимоны, бананы, мороженая рыба, соль. Всё. Всё остальное мы производим у себя в стране", – пояснил Пензин.

Не подорожает и бензин, уверен экономист, ведь основные поставки осуществляются по железной дороге. "Горюче-смазочные материалы в основном идут у нас по железной дороге. Автомобильным транспортом в основном едет сжиженный газ. И по сжиженному газу действительно есть вопрос – он вырос в цене, ведь есть его дефицит", – подчеркнул Пендзин.

А вот с бытовой химией и предметами долгосрочного использования могут возникнуть определенные сложности, впрочем, не надолго, заявил экономист.

"Мы имеем определенные запасы (бытовой химии, электротоваров) на складах. Если бы эта блокировка была месяца 3-4, то, наверное, мы бы это почувствовали. Пока мы более или менее спокойно реагируем на эти вещи из-за наличия остатков на складах. Это касается и строительных смесей и материалов, которые едут из той же Польши", – подчеркнул Пендзин.

Кроме того, экономист высказал мнение, что польская блокада продлится не более 2 недель. "У нас будет снятие любой блокировки дней за 10-15. Поляки долго не формировали кабинет министров, но как только на границе Германия – Польша начались проверки миграционного режима и выстроились польские автомобили более чем в 15-километровой пробке, на всех дорогах в Германию из Польши мгновенно появился ответственный человек из правительства Польши, который уже дал Украине свои предложения по решению этого вопроса..." – пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZ, из-за блокады польскими ультраправыми границы экономика Украины терпит значительные убытки – в частности, из-за уменьшения количества ввозимых в страну товаров. Впрочем, говорить о критическом снижении импорта и назревающем дефиците тех или иных позиций пока не приходится: бизнес активно ищет альтернативные пути ввоза товаров либо же предлагает украинцам доступные аналоги.