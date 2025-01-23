Скільки коштує життя в Польщі для українців? Аналіз витрат із сервісу Numbeo 2025

Сьогодні тисячі українців обирають Польщу як країну для життя та роботи. Але наскільки дорого коштує життя там? Чи справді Польща є доступною для пересічного українця, чи це лише ілюзія? Наші журналісти вирішили розібратися, наскільки високі витрати на житло, харчування, транспорт та інші потреби в Польщі. Для цього ми провели ретельний аналіз даних популярного сервісу Numbeo, який є одним із найбільших у світі джерел інформації про вартість життя.
Основні показники витрат в Польщі для українців у січні 2025 року
- Сім’я з чотирьох осіб витрачає 101 749,8 ₴ (9 831,4 злотих) на місяць без урахування орендної плати.
- Одинокій людині необхідно 30 832,5 ₴ (2 979,1 злотих) на місяць без оренди.
- Вартість життя в Польщі вища за українську на 60,3%.
- Оренда житла коштує на 109,3% дорожче, ніж в Україні.
Ціни на харчування в ресторанах
- Харчування в недорогому ресторані: 40,00 злотих (26,00–60,00).
- Обід на двох у ресторані середнього рівня: 180,00 злотих (120,00–300,00).
- Меню McDonald's: 31,00 злотих (29,00–37,00).
Продукти харчування (ціна за одиницю)
- Молоко (1 літр): 3,89 злотих (3,00–5,00).
- Буханець хліба (500 г): 4,93 злотих (3,00–9,00).
- Куряче філе (1 кг): 24,10 злотих (15,00–30,00).
- Яловичина (1 кг): 44,83 злотих (30,00–70,00).
- Помідори (1 кг): 10,89 злотих (5,00–18,00).
Транспорт
- Квиток в один бік на міський транспорт: 4,40 злотих (3,80–5,00).
- Місячний проїзний: 119,00 злотих (95,00–168,00).
- Літр бензину: 6,41 злотих (6,00–6,90).
Оренда житла
- 1-кімнатна квартира в центрі: 2907,42 злотих (2000,00–4247,20).
- 1-кімнатна квартира за містом: 2346,32 злотих (1600,00–3500,00).
- 3-кімнатна квартира в центрі: 4825,95 злотих (3000,00–8000,00).
- 3-кімнатна квартира за містом: 3730,14 злотих (2500,00–6000,00).
Комунальні послуги
- Базові послуги для квартири (85 м²): 1080,05 злотих (702,17–1615,00).
- Інтернет (60 Мбіт/с): 61,61 злотих (50,00–90,00).
Одяг та взуття
- Джинси (Levis або аналогічні): 302,91 злотих (120,00–500,00).
- Кросівки Nike (середнього класу): 330,82 злотих (200,00–500,00).
- Сукня з мас-маркету (Zara, H&M): 151,19 злотих (99,00–200,00).
Зарплати та фінансування
- Середня чиста зарплата після сплати податків: 5990,60 злотих.
- Іпотечна ставка на 20 років: 6,96% (5,70–8,80%).
Ціни на нерухомість
- Квадратний метр у центрі: 15 038,75 злотих (9 000,00–25 000,00).
- Квадратний метр за центром: 10 943,19 злотих (7 000,00–16 667,00).
Основні витрати на життя у найбільших містах Польщі
|Місто
|Середня оренда 1-кімнатної квартири, PLN
|Харчування на одну людину (1 місяць), PLN
|Місячний проїзний, PLN
|Загальна вартість життя на одну людину, PLN
|Варшава
|3,500
|1,500
|120
|5,120
|Краків
|2,800
|1,400
|115
|4,315
|Вроцлав
|2,700
|1,350
|110
|4,160
|Гданськ
|2,900
|1,450
|120
|4,470
|Познань
|2,500
|1,300
|100
|3,900
|Люблін
|2,000
|1,200
|90
|3,290
Пояснення до таблиці:
- Середня оренда 1-кімнатної квартири: Ціни варіюються залежно від району, ближче до центру житло значно дорожче.
- Харчування: Включає витрати на продукти в супермаркетах та обід у недорогих закладах.
- Місячний проїзний: Ціна проїзного квитка на громадський транспорт, що дозволяє економити на пересуваннях.
- Загальна вартість життя: Сума основних витрат на проживання для однієї людини в місяць.
Ця таблиця допоможе читачам оцінити, яке місто найбільше підходить для життя залежно від бюджету та потреб.
Аналіз показав, що життя в Польщі є значно доступнішим, ніж у багатьох країнах Європейського Союзу, проте українцям все одно варто враховувати різницю у заробітках, а також можливі додаткові витрати на переїзд і адаптацію. Вибираючи Польщу, українці знаходять не лише економічну стабільність, але й близьку культуру, спільні цінності та можливості для розвитку. Наші дані з Numbeo підтверджують, що для успішного переїзду важливо ретельно планувати бюджет і враховувати особисті пріоритети.