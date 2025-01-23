Скільки коштує життя в Польщі для українців? Аналіз витрат із сервісу Numbeo 2025

Сьогодні тисячі українців обирають Польщу як країну для життя та роботи. Але наскільки дорого коштує життя там? Чи справді Польща є доступною для пересічного українця, чи це лише ілюзія? Наші журналісти вирішили розібратися, наскільки високі витрати на житло, харчування, транспорт та інші потреби в Польщі. Для цього ми провели ретельний аналіз даних популярного сервісу Numbeo, який є одним із найбільших у світі джерел інформації про вартість життя.

Основні показники витрат в Польщі для українців у січні 2025 року

Сім’я з чотирьох осіб витрачає 101 749,8 ₴ (9 831,4 злотих) на місяць без урахування орендної плати.

на місяць без урахування орендної плати. Одинокій людині необхідно 30 832,5 ₴ (2 979,1 злотих) на місяць без оренди.

на місяць без оренди. Вартість життя в Польщі вища за українську на 60,3% .

. Оренда житла коштує на 109,3% дорожче, ніж в Україні.

Ціни на харчування в ресторанах

Харчування в недорогому ресторані: 40,00 злотих (26,00–60,00).

(26,00–60,00). Обід на двох у ресторані середнього рівня: 180,00 злотих (120,00–300,00).

(120,00–300,00). Меню McDonald's: 31,00 злотих (29,00–37,00).

Продукти харчування (ціна за одиницю)

Молоко (1 літр): 3,89 злотих (3,00–5,00).

(3,00–5,00). Буханець хліба (500 г): 4,93 злотих (3,00–9,00).

(3,00–9,00). Куряче філе (1 кг): 24,10 злотих (15,00–30,00).

(15,00–30,00). Яловичина (1 кг): 44,83 злотих (30,00–70,00).

(30,00–70,00). Помідори (1 кг): 10,89 злотих (5,00–18,00).

Транспорт

Квиток в один бік на міський транспорт: 4,40 злотих (3,80–5,00).

(3,80–5,00). Місячний проїзний: 119,00 злотих (95,00–168,00).

(95,00–168,00). Літр бензину: 6,41 злотих (6,00–6,90).

Оренда житла

1-кімнатна квартира в центрі: 2907,42 злотих (2000,00–4247,20).

(2000,00–4247,20). 1-кімнатна квартира за містом: 2346,32 злотих (1600,00–3500,00).

(1600,00–3500,00). 3-кімнатна квартира в центрі: 4825,95 злотих (3000,00–8000,00).

(3000,00–8000,00). 3-кімнатна квартира за містом: 3730,14 злотих (2500,00–6000,00).

Комунальні послуги

Базові послуги для квартири (85 м²): 1080,05 злотих (702,17–1615,00).

(702,17–1615,00). Інтернет (60 Мбіт/с): 61,61 злотих (50,00–90,00).

Одяг та взуття

Джинси (Levis або аналогічні): 302,91 злотих (120,00–500,00).

(120,00–500,00). Кросівки Nike (середнього класу): 330,82 злотих (200,00–500,00).

(200,00–500,00). Сукня з мас-маркету (Zara, H&M): 151,19 злотих (99,00–200,00).

Зарплати та фінансування

Середня чиста зарплата після сплати податків: 5990,60 злотих .

. Іпотечна ставка на 20 років: 6,96% (5,70–8,80%).

Ціни на нерухомість

Квадратний метр у центрі: 15 038,75 злотих (9 000,00–25 000,00).

(9 000,00–25 000,00). Квадратний метр за центром: 10 943,19 злотих (7 000,00–16 667,00).

Основні витрати на життя у найбільших містах Польщі

Місто Середня оренда 1-кімнатної квартири, PLN Харчування на одну людину (1 місяць), PLN Місячний проїзний, PLN Загальна вартість життя на одну людину, PLN Варшава 3,500 1,500 120 5,120 Краків 2,800 1,400 115 4,315 Вроцлав 2,700 1,350 110 4,160 Гданськ 2,900 1,450 120 4,470 Познань 2,500 1,300 100 3,900 Люблін 2,000 1,200 90 3,290

Пояснення до таблиці:

Середня оренда 1-кімнатної квартири : Ціни варіюються залежно від району, ближче до центру житло значно дорожче.

: Ціни варіюються залежно від району, ближче до центру житло значно дорожче. Харчування : Включає витрати на продукти в супермаркетах та обід у недорогих закладах.

: Включає витрати на продукти в супермаркетах та обід у недорогих закладах. Місячний проїзний : Ціна проїзного квитка на громадський транспорт, що дозволяє економити на пересуваннях.

: Ціна проїзного квитка на громадський транспорт, що дозволяє економити на пересуваннях. Загальна вартість життя: Сума основних витрат на проживання для однієї людини в місяць.

Ця таблиця допоможе читачам оцінити, яке місто найбільше підходить для життя залежно від бюджету та потреб.

Аналіз показав, що життя в Польщі є значно доступнішим, ніж у багатьох країнах Європейського Союзу, проте українцям все одно варто враховувати різницю у заробітках, а також можливі додаткові витрати на переїзд і адаптацію. Вибираючи Польщу, українці знаходять не лише економічну стабільність, але й близьку культуру, спільні цінності та можливості для розвитку. Наші дані з Numbeo підтверджують, що для успішного переїзду важливо ретельно планувати бюджет і враховувати особисті пріоритети.