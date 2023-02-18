10 самих популярних туристичних місць в Польщі: куди поїхати що подивитись

Варшава

Краків

Вроцлав

Гданськ

Закопане

Познань

Гори Татри

Замок Мальборк

Торунь

Бещадські гори

Українці які перебувають в Польщі під час війни часто запитують, куди поїхати на вихідні, які туристичні місця варто відвідати. Ми зібрали для вас 10 найбільш відвідуваних туристичних місць у Польщі, та підготували інформацію про те, як дістатися туди з Варшави, а також приблизні витрати на квитки на проїзд автобусом чи поїздом.Ось ТОП 10 найкращих місць у ПольщіБудучи столицею Польщі, Варшава є місцем, яке варто відвідати багатьом туристам. До нього легко дістатися громадським транспортом, зокрема автобусом і потягом, а ціни на квитки залежать від маршруту та часу доби.Краків є популярним туристичним напрямком, відомим своєю багатою історією, прекрасною архітектурою та чарівним Старим містом. Він розташований приблизно за 300 кілометрів на південь від Варшави, і ви можете дістатися туди поїздом приблизно за 30-40 злотих (7-9 доларів США) або автобусом приблизно за 20-30 злотих (4-7 доларів США).Вроцлав – місто на заході Польщі, відоме своєю барвистою архітектурою та жвавим нічним життям. Він розташований приблизно за 350 кілометрів на південний захід від Варшави, і ви можете дістатися туди поїздом приблизно за 40-50 злотих (9-12 доларів США) або автобусом приблизно за 30-40 злотих (7-9 доларів США).Гданськ – місто на узбережжі Балтійського моря, відоме своїми чудовими пляжами, історичними будівлями та морською історією. Він розташований приблизно за 350 кілометрів на північ від Варшави, і ви можете дістатися туди поїздом приблизно за 60-70 злотих (14-16 доларів США) або автобусом приблизно за 40-50 злотих (9-12 доларів США).Закопане є популярним місцем для любителів зимових видів спорту та туристів, відоме своїми красивими горами та приголомшливими пейзажами. Він розташований приблизно за 100 кілометрів на південь від Кракова, і ви можете дістатися туди автобусом або поїздом приблизно за 15-20 злотих (3-5 доларів США).Познань – місто на заході Польщі, відоме своєю прекрасною архітектурою, жвавим нічним життям та багатою історією. Він розташований приблизно за 300 кілометрів на захід від Варшави, і ви можете дістатися туди поїздом приблизно за 40-50 злотих (9-12 доларів США) або автобусом приблизно за 30-40 злотих (7-9 доларів США).Татри є популярним місцем для любителів активного відпочинку, відомі своєю приголомшливою природною красою та чудовими можливостями для піших прогулянок і катання на лижах. Вони розташовані приблизно за 100 кілометрів на південь від Кракова, і ви можете дістатися туди автобусом або поїздом приблизно за 15-20 злотих (3-5 доларів США).Мальборк є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та найбільшим замком у світі за площею. Він розташований приблизно за 240 кілометрів на північ від Варшави, і ви можете дістатися туди поїздом приблизно за 50-60 злотих (12-14 доларів США) або автобусом приблизно за 30-40 злотих (7-9 доларів США).Торунь – місто на півночі Польщі, відоме своєю добре збереженою готичною архітектурою та зв’язком з астрономом Миколою Коперником. Він розташований приблизно за 170 кілометрів на північний захід від Варшави, і ви можете дістатися туди поїздом приблизно за 30-40 злотих (7-9 доларів США) або автобусом приблизно за 20-30 злотих (4-7 доларів США).Бещадські гори – це віддалений і приголомшливий масив на південному сході Польщі, відомий своєю суворою красою та чудовими можливостями для піших прогулянок. Вони розташовані приблизно за 400 кілометрів на південний схід від Варшави, і ви можете дістатися туди автобусом або поїздом приблизно за 50-70 злотих (12-16 доларів США).Зверніть увагу, що вартість квитків і час в дорозі можуть відрізнятися в залежності від пори року і виду транспорту.