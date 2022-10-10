Куда поехать в Польше осенью - 7 атмосферных мест

Хотя осень часто ассоциируется с теплым пледом, горячим чаем и уютными вечерами у камина, в это время путешествия точно не должны прекращаться. Напротив, некоторые места стоит увидеть именно осенью. Немало таких локаций есть и в Польше.
Осень в Польше – это время, когда нет толпы даже в популярных туристических местах, цены ниже обычного, а в каждом городе хватает заманчивых акций. Бонусом ко всему этому есть красивые разноцветные пейзажи. Не откладывайте путешествие до следующего лета, а айда в путь! Подготовили подборку мест, которые идеально подойдут для осенней поездки Польшей.
- 7 мест в Польше, которые стоит посетить осенью
Полянчик (Polańczyk)
Это популярная локация, посещаемая тысячами путешественников. И если вы не любите толпы, организуйте поездку по окончании туристического сезона. Именно осенью чувствуется настоящая атмосфера Бещад, а местные пейзажи становятся еще красивее. В частности, в селе Полянчик вас ждут знаменитые Восточные Бескиды и Солинское озеро.
В это время лучше всего любоваться природой со смотровой площадки, которую справедливо называют самым интересным и живописным местом в Полянчике. Расположен она в сердце Бещад на высоте 516 метров над уровнем моря, и перед вами откроются удивительные виды.
Полянчик / Фото tygodniksanocki
Висла (Wisła)
Город Висла на юге Польши является прекрасной локацией для путешествия осенью. Здесь расположена Баранская Гора, где берет свое начало самая большая польская река с одноименным названием Висла.
Среди главных достопримечательностей: постоялый двор 1794 года, анклав старой деревянной архитектуры, старая евангельская школа и президентский замок. Несмотря на разнообразие туристических мест, путешественники точно отметят красоту реки Вислы, которая является настоящей жемчужиной Силезских Бескидов.
Город Висла / Фото facebook
Парк Мускау (Park Mużakowski)
Эта малоизвестная жемчужина Польши является крупнейшим английским ландшафтным парком в Центральной Европе, который внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он расположен на польско-германской границе.
Приготовьтесь, потому что вас ждут кардинально другие ландшафты: вы можете прогуляться по ухоженным аллеям среди ровно подстриженной травы, или отправиться в дикую часть парка, порой напоминающую древний лес. Но что бы вы ни выбрали, сможете полюбоваться интересными экземплярами деревьев и кустов.
Парк Мускау / Фото wiadomosci
Долина Барыч (Dolina Baryczy)
Долина Барыч – локация, где каждый ощутит уют. Гуляя по этой местности, кроме уникального ландшафта, вы сможете полюбоваться осенними пейзажами и увидеть много интересных водоплавающих птиц.
Долина Барыч / Фото birdwatching
Косцелинская долина (Dolina Kościeliska)
Косцелинскую долину называют одной из самых живописных в Татрах. Когда-то здесь добывалось серебро, медь и железо. Посреди роскошной природы появились дома для рабочих, бытовые помещения, корчма и небольшой костел.
Долина простирается на 9 километров от подножия и почти до горного хребта. Туристов она привлекает разнообразием местной природы: во время прогулки можно увидеть и отвесные скалы, и горные потоки.
Вода, столетиями точившая скалы, образовала в них много пещер. На сегодня известно уже о более 450.
Косцелинская долина / Фото fajnepodroze
Мендзыздрое (Międzyzdroje)
Осень, безусловно, хорошая пора для горных походов, но есть немало людей, которые обожают октябрьские прогулки по балтийскому пляжу. И польское побережье смогут поразить невероятной атмосферой. В частности, в Мендзыздрое есть чем привлечь туристов, даже когда вода в Балтийском море слишком холодна для плавания.
Среди наиболее интересного – Променад звезд. Это участок набережной рядом с гостиницей "Амбер", где представлены памятные таблички с отпечатками рук известных личностей польской культуры. Aleja Gwiazd была основана в 1996 году во время Фестиваля звезд.
Кроме того, на набережной есть Музей восковых фигур, где представлены скульптуры людей, связанных с польским кино и искусством.
Мендзыздрое / Фото przegladbaltycki
Променад звезд / Фото fajnewczasy
Природный заповедник "Пазурек" (Pazurek)
Расположен он недалеко от города Олькуш и отлично подходит для выходных без чрезмерного экстрима. Сквозь лес здесь пролегает туристический 5-километровый маршрут, который можно пройти за полтора – два часа. В "Пазуреку" путешественников ожидают скальный город Зубовое Скалы (440 метров), образованный из известняка, а также беседки, специально обустроенные для пикников.
Следует учесть, что территория заповедника находится под государственной охраной с 2008 года, ведь здесь произрастает много редких растений.
Природный заповедник "Пазурек" / Фото wiedzmawruchu
Польше есть чем удивить и в осеннее время. Поэтому планируйте маршрут к локации, которая больше всего пришлась по душе, и эмоционально перезагружайтесь!
Автор: Назарий Сорока. Закордон
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