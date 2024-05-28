Для ФОП третьої групи планують підвищити військовий збір. Що відомо про податковий законопроєкт?

Міністерство фінансів працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміни стосуються і військового збору, який хочуть запровадити для ФОП на спрощеній системі оподаткування. Про це повідомило видання Forbes, посилаючись на джерела в Кабміні та Верховній Раді. Розповідаємо деталі про можливі нововведення.

Які зміни пропонують

Відповідно до попередніх напрацювань, військовий збір планують підвищити з 1,5% до 5%. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОП. Про рівень зростання ПДВ ще тривають дискусії. Ймовірне збільшення — на 2–3%.

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі подкасту «Що з економікою» на Громадському радіо, додаткова потреба видатків військового характеру у держбюджеті цьогоріч оцінюється у $5 млрд, що за нинішнім курсом складає орієнтовно 200 млрд грн. На запитання, як саме варто підвищувати податки, міністр відповів:

«Я б уник би відповіді на це питання зараз. Щоб щось пропонувати, треба правильно прорахувати й бути готовим це захищати. Національна стратегія доходів не передбачала підвищення рівня оподаткування на першому етапі, але реальність інша. Те, що пів року тому було очевидним, зараз таким не є. Необхідність забезпечення військових податків коштом внутрішнього ресурсу зчиняє додатковий тиск, який має мати відповідь».

Як це допоможе бюджету

За розрахунками Forbes, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (без урахування можливого запровадження військового збору для ФОП) може принести бюджету додатково 90–100 млрд грн на рік. Підвищення ставки ПДВ на 1% може дати орієнтовно 40 млрд грн додаткових річних доходів. У разі підвищення ПДВ на 2-3% доходи до бюджету можуть зрости на 70-120 млрд грн.

Максимальна сума надходжень може становити близько 200 млрд грн, або 2,5–2,7% ВВП (також без урахування можливого впровадження військового збору для ФОП).

Як це може вплинути на роботу ІТ-ФОПів

Якщо у законопроєкті будуть прописані саме такі зміни, то податкове навантаження на ФОП третьої групи збільшиться одразу вдвічі. Senior Economist Центру економічної стратегії Юрій Гайдай у коментарі для DOU пояснив, які додаткові наслідки це може мати:

«У багатьох видах діяльності на третій групі фактичне подвоєння ставки єдиного податку приведе до значного скорочення кількості платників. І не лише через вихід у тінь, а й через перехід на другу групу та на загальну систему оподаткування у тих випадках, де ключовим фактором є саме податкове навантаження, а не вартість адміністрування. 10% від обороту — це співставно або й більше, аніж платять „загальники“. Ми очікуємо, що за умови оподаткування обороту 5% єдиного податку плюс 5% військового збору на третій групі спрощеної системи залишиться здебільшого сегмент професійних послуг, частина ІТ-ФОПів і ті, хто надають інші послуги бізнесу, а також частина контрабандної торгівлі. Все це високомаржинальна діяльність, збільшувати податкове навантаження на яку виправдано у таких складних обставинах, які ми маємо. Особливо за умови підвищення військового збору для найманих працівників».



Зараз військовий збір сплачують лише ті ФОПи, які працюють на загальній системі оподаткування. Однак на переконання голови фінансового комітету ВР Данила Гетманцева, сплачувати його мають усі підприємці.

«Міністерство фінансів вважає, що така практика під час війни неприйнятна. І концептуально з пропозицією Мінфіну щодо того, що військовий збір повинні сплачувати всі, складно сперечатися», — зазначав Гетманцев раніше в інтервʼю Укрінформ.

Про підвищення ПДВ

Економіст Юрій Гайдай також прокоментував, чому вважає підвищення ставки ПДВ виправданим кроком для держави:

«По-перше, ПДВ вже приносить 43% податкових надходжень державного бюджету, і держава вміє відносно ефективно збирати цей податок, від нього складно ухилятися. Другим аргументом на користь підвищення ПДВ є відносна справедливість цього кроку. Звісно, малозабезпечені теж відчують підвищення. Але громадяни з низькими доходами витрачають більше на споживання у неформальному секторі, а зі зростанням доходів зростає частка „білого“ споживання. Заможні громадяни, як правило, частіше купують продукти в супермаркетах, а не на ринках, заправляються дорожчим пальним у мережах, які не ухиляються від сплати податків, купують офіційні авто тощо. Відтак підвищення податків на споживання є прогресивним рішенням».



Додамо, що відповідний законопроєкт планують внести на розгляд Верховної Ради наприкінці червня або на початку липня. Якщо документ ухвалять швидко, то нові податкові ставки можуть набрати чинності не раніше вересня.



Нагадаємо, у грудні 2023-го схвалили Національну стратегію доходів до 2030 року. Вона передбачає збільшення податків для ФОПів, об’єднання другої та третьої груп та загалом вплине на українську ІТ-екосистему. DOU запитав у експертів з Київської школи економіки про те, що саме зміниться для ІТ-спеціалістів, якими будуть податки та до чого готуватися компаніям.