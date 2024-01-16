Туристи накидали в римський фонтан Треві 1,6 млн євро монетами. Це новий рекорд з 2006 року

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За 2023 рік туристи накидали до римського фонтану Треві монет на €1,6 млн (або близько 36 тонн) — це новий рекорд як мінімум з 2006 року. Для порівняння: за підсумками 2022 року у фонтані зібрали монети майже на €1,433 млн, або 33 тонни. Автори видання зазначають, що люди кидають монети у фонтан із двох причин: одні сподіваються повернутися до цього місця, а другі загадують бажання.Ми відправляємось у приміщення фонду Caritas, де збираються монетки вилучені з пам'ятника.Зубні протези, годинники, браслети, обручки, фішки для покеру та піктрі для гри на гітарі. Те, що приховує Фонтан Треві - це "світ", створений не лише з монет, які кидають прохожі, але й дивних предметів, які потрапляють в один з найвідоміших пам'ятників світу. Кінокульминація відомих фільмів і улюблене місце туристів, які, за традицією, йдуть на площу Треві, щоб кинути монету в фонтан. Це жест, навколо якого крутяться різні легенди. За деякими вірять, що той, хто кидає монету у воду, стоячи спиною, матиме гарантію повернення до Риму.За іншими, той, хто робить це, може виразити бажання в надії, що воно скоро здійсниться. Дія, яка стала легендою, але про яку мало хто знає деталі, особливо майже ніхто не знає, куди йдуть гроші, які кидаються туди. «Це сотні і сотні євро, які, 3 або більше разів на тиждень, збираються працівниками Acea, сповіщеними місцевою поліцією, яка стежить за площею», пояснює Джустіно Трінціа, директор Caritas Риму, яка з 2006 року веде фонди, що накопичуються завдяки збору монет.Після вилучення предмети вивозять до складу для прання, сортування та передачі потребуючим. «Окрім монет до нас потрапляють і незвичайні речі, такі як зубні протези чи окуляри. Одного разу, навіть клешня рака. Браслети, однак, - каже Фабріцціо Маркіоні, доброволець Caritas - це предмети, які ми знаходимо найчастіше. Здійснюється так, що при киданні монети прикраса розціплюється і падає у воду». Щодо монет, «вони приходять з усього світу. Не тільки євро - продовжує директор - а також долари і фунти. Іноземні валюти відокремлюються від євро, щоб їх змінити потім».Загалом, у 2022 році «ми зібрали понад 33 тисячі кілограмів монет, що відповідає 1 432 953,74 євро. Це - рекорд з часу ведення нами фондів. За оцінками цього року сума перевищить півтора мільйона». Гроші спрямовуються на допомогу найбіднішим завдяки проектам Caritas. «Віднявши витрати на збір, які становлять приблизно 6% від загальної суми, решта грошей використовується для допомоги людям у складних економічних обставинах і хворим на хворобу Альцгеймера. Зокрема - продовжує Трінціа - майже дві тисячі сімей скористалися Ємпоріями солідарності. Це п'ять структур - схожих на супермаркет - де, завдяки нашій карточці, люди можуть купувати. А є також соціальні столові, де ми надали майже 53 тисячі обідів».Не лише продовольча підтримка. Також фінансувалися проекти з трудового впровадження, які дозволили 70 безробітним знайти роботу, і допомагали людям, як і не могли оплатити рахунки. Багато також заходів для дітей, таких як «Центри для дітей до 3 років, які допомагають їм в соціальній адаптації», або Центр молодіжної агрегації, в якому є «школа італійської для іноземців, а також деякі ігрові та розважальні лабораторії», заключує директор. У минулому році також отримали допомогу 26 хворих на хворобу Альцгеймера. Усі вони проживають в Casa Wanda, денному центрі, де організовані заходи для боротьби з проявами дегенеративного захворювання. Загалом, кидок монети - це простий жест, результат легенди, але він може допомогти тисячам людей.